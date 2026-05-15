新コスモス電機、2026年3月期決算発表

新コスモス電機株式会社

新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、2026年3月期決算を発表しました。

当社は「世界中のガス事故をなくす」という大目標を掲げ、家庭や産業の分野で、皆さまの安全・安心を守り、さらには快適な環境づくりに貢献するガスセンサおよびガス警報器を開発・製造・販売しております。

新コスモス電機 2026年3月期 決算概要

売上高は500億9,100万円となり、前期比18.8%増、営業利益は73億5,100万円で、前期比42.6%増となり増収増益となりました。



第4四半期は第3四半期と比べると季節的な要因もあり国内が好調に推移したため、売上高、営業利益ともに増加傾向です。

経常利益は79億2,100万円で前期比45.3％増となりました。

また、親会社株主に帰属する当期純利益は52億800万円で前期比54.2％増となりました。

＜2026年3月期 決算短信＞

https://www.new-cosmos.co.jp/images/ir-library-statement/20260515.pdf

本プレスリリースの詳細等につきましては、当社サイトの決算公表資料（短信等）ページをご確認ください。また、下記ページにて決算説明動画およびログミーファイナンスによる書き起こし記事の公開を5月21日頃予定しています。

https://www.new-cosmos.co.jp/ir/library/statement/

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて*家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手掛けてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

*自社調べ（1964年時点、世界の家庭用ガス警報器において）

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/