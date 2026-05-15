もぎたてレモンのフレッシュな香りを感じる「レモネードたまご」好評販売中

株式会社東京玉子本舗レモネードたまご

レモン果皮を加えることで、よりフレッシュな風味と食感のアクセントをプラスしたレモネード餡で、優しい甘さのはちみつペーストを包み、カステラ生地とふんわりとレモン香る淡い黄色のチョコでコーティング。甘くて爽やかなレモネードの味わいをつつみこんだ、かわいいたまご型のお菓子です。冷やしてもおいしくお召し上がりいただけます。

旅行などに便利な、駅や空港などで販売しております。

レモネードたまごレモネードたまご4個入

【商品名】レモネードたまご



【価 格】4個入 1,080円、8個入 1,998円（全て税込価格）



【販売店舗・エリア】

銀座たまや本店、大丸東京店 、鉄道売店（東京駅、品川駅、上野駅）、空港売店（羽田空港、成田空港）、その他（東京スカイツリー、高速道路売店など）、オンライン販売（東京みやげKIOSKモールHANAGATAYA 他）

※店舗により取扱商品・期間が異なります。詳しく公式サイトよりご確認ください。（https://www.ginzatamaya.site)

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電話番号: 0120-25-0805 （フリーアクセス）

受付時間：10:00～11:30/12:30～17:00（月～土・祝日）

定休日：日曜日

※全国発送承っております

「銀座たまや」とは

銀座たまや本店東京たまご ごまたまご東京たまご ごまたまご

発売して以来、東京みやげでおなじみの「東京たまご ごまたまご」の他、四季折々の素材を使った東京たまごシリーズを展開。

「ごまたまご」は黒ごまのペーストと黒ごま餡をカステラ生地で包んでホワイトチョコでコーティングした、かわいいたまご型のお菓子。4層からなる絶妙なハーモニーがお楽しみいただけます。

・公式HP https://www.ginzatamaya.site

・公式LINE https://lin.ee/nrBcx8x

・公式X https://x.com/tokyotamago_h

・公式Instagram https://www.instagram.com/gomatamago_official/