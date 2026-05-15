『学園アイドルマスター』より、「秦谷美鈴」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

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大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニオンクリエイティブ」より、「『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：21,780円(税込)


□発売日：2026年11月予定


□ブランド：ユニオンクリエイティブ


【スケール】1/6


【サイズ】全高約270mm


【素材】PVC/ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・台座



原型：もちどき(Pawretta)


PAINT：五日市歩




















制服姿で、優しくほほ笑む姿を丁寧に立体化しました。


穏やかでやわらかな表情は、美鈴の魅力をそのまま切り取ったかのような仕上がりです。


風を受けてふわりと靡くスカートがさりげない動きを生み、シンプルな立ち姿の中に自然な躍動感を演出しています。


細部までこだわった造形と彩色により、日常の一瞬を感じさせるようなリアルな存在感を実現。


制服姿だからこそ引き立つ、秦谷美鈴のやさしい魅力をぜひお手元でお楽しみください。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)


※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。


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