『学園アイドルマスター』より、「秦谷美鈴」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニオンクリエイティブ」より、「『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：21,780円(税込)
□発売日：2026年11月予定
□ブランド：ユニオンクリエイティブ
【スケール】1/6
【サイズ】全高約270mm
【素材】PVC/ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
原型：もちどき(Pawretta)
PAINT：五日市歩
制服姿で、優しくほほ笑む姿を丁寧に立体化しました。
穏やかでやわらかな表情は、美鈴の魅力をそのまま切り取ったかのような仕上がりです。
風を受けてふわりと靡くスカートがさりげない動きを生み、シンプルな立ち姿の中に自然な躍動感を演出しています。
細部までこだわった造形と彩色により、日常の一瞬を感じさせるようなリアルな存在感を実現。
制服姿だからこそ引き立つ、秦谷美鈴のやさしい魅力をぜひお手元でお楽しみください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
【今回ご紹介した製品を含む、『学園アイドルマスター』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=36257&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
THE IDOLM@STER(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)