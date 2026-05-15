『学園アイドルマスター』より、「秦谷美鈴」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニオンクリエイティブ」より、「『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■あみあみ実店舗サイト

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■『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：21,780円(税込)

□発売日：2026年11月予定

□ブランド：ユニオンクリエイティブ

【スケール】1/6

【サイズ】全高約270mm

【素材】PVC/ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

原型：もちどき(Pawretta)

PAINT：五日市歩

制服姿で、優しくほほ笑む姿を丁寧に立体化しました。

穏やかでやわらかな表情は、美鈴の魅力をそのまま切り取ったかのような仕上がりです。

風を受けてふわりと靡くスカートがさりげない動きを生み、シンプルな立ち姿の中に自然な躍動感を演出しています。

細部までこだわった造形と彩色により、日常の一瞬を感じさせるようなリアルな存在感を実現。

制服姿だからこそ引き立つ、秦谷美鈴のやさしい魅力をぜひお手元でお楽しみください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

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●『学園アイドルマスター』秦谷美鈴 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202035&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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