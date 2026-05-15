京阪電気鉄道株式会社(本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也)は、2026年6月1日(月)からプレミアムカークラブポイントキャンペーンを実施します。 本キャンペーンでは、対象期間中、会員制Web予約サービス「プレミアムカークラブ」から対象列車のプレミアムカー券またはライナー券を購入された方に、購入金額の50％分のポイントを進呈します。これにより、2回のご乗車で実質1回分の乗車が無料になる(ポイント還元）、大変おトクな機会です。ビジネスの合間のリフレッシュや、京都・大阪への優雅なお出かけに、ぜひこの機会に心ほどける移動時間をご体験ください。 今後も当社では、お客さまの期待にお応えし、「プレミアムなひととき」をご提供できるよう、サービスの向上に努めてまいります。

「プレミアムカークラブ」ポイントキャンペーン概要 １.対象期間 2026年6月1日(月)～6月30日(火)の平日限定 ２.キャンペーン内容 対象期間中、会員制Web予約サービス「プレミアムカークラブ」から対象列車のプレミアムカー券またはライナー券を購入された方に、購入金額の50％分のポイントを進呈します。 ※駅の券売機、窓口等で購入された場合は対象外です ※ポイントで購入された場合は対象外です ３.対象列車(いずれも平日のみ) プレミアムカー／始発駅を10時台から14時台に発車する列車 ※平日10時に樟葉駅を発車するプレミアムカー(淀屋橋行き)も含む ライナー／夜のライナー6列車 【出町柳方面行】淀屋橋駅発：17:35、18:00、18:36、19:01、20:01（5列車） 【淀屋橋方面行】出町柳駅発：18:07（1列車） ※ライナーに連結されているプレミアムカーおよび一部区間は対象外です ４.ポイント進呈例 プレミアムカー／500円区間の場合 通常50ポイント(10％) ▶ 250ポイント(50％) ライナー／300円区間の場合 通常3ポイント(1％) ▶ 150ポイント(50％) ５.ご利用シーン例 【お昼の優雅な京都観光に】 平日の混雑を避けて、少し遅めの京都散策へ。目的地に着く前から、ゆったりと旅の気分を高めたい方におすすめです。 【ビジネスの移動を効率的なワークタイムに】 大阪－京都間の移動も、プレミアムカーなら全席コンセント完備。静かな車内で集中して資料作成やメールチェックを済ませれば、到着後の商談もスムーズです。日々の移動をより価値あるものに。 【一日の終わりに、自分へのご褒美として】 仕事終わりの帰り道は、夜のライナーで。確実に座れる安心感が、一日の疲れを解きほぐしてくれます。がんばった自分への、ささやかなご褒美。 ６.その他 たまったプレミアムカークラブポイントは、プレミアムカークラブでプレミアムカー券・ライナー券を購入する際に、1ポイントあたり1円としてご利用いただけます。 ※キャンペーンのポイント進呈は、翌月2日以降になります キャンペーンの詳細については、Webサイトにてご確認ください 以上

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