＜シリーズ累計130万部突破＞5/15刊『水属性の魔法使い』コミック最新巻が発売開始！各配信サイトにてTVアニメ絶賛配信中

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）は、本日2026年5月15日(金)より『水属性の魔法使い第2部@COMIC』の最新第2巻の発売が開始されました。

そのほか、新刊タイトルを一部ご紹介いたします！

■5/15発売！『水属性の魔法使い第2部』

水属性の魔法使い第2部@COMIC 第2巻(https://www.tobooks.jp/contents/21526)

[漫画] 大嶌カヲル

[原作] 久宝忠

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540007

ついでに〈魔王の血〉も手に入れましょう！

原作小説「西方諸国編」へと続く、最強水魔法使いの気ままな冒険譚第二部コミカライズ第2巻！

シリーズ累計130万部突破！（電子書籍含む）

原作・久宝忠先生の書き下ろしSS収録！

▶第1部 第1～8巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21025/same-series-contents)から

▶第2部 第1、2巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21526/same-series-contents)から

【原作特設サイトはこちら(https://www.tobooks.jp/mizuzokusei/)から】

▼漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！▼

『水属性の魔法使い@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000055002)

『水属性の魔法使い第2部@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/211071952863415)

『水属性の魔法使い@COMIC外伝～ペネロペイアの涙～』(https://to-corona-ex.com/comics/211121120608440)

＜5/25配信！AudioBook7巻についても予約受付中＞(C) 2023 Tadashi Kubou ℗ TO Books.『水属性の魔法使い 第一部 中央諸国編7』(https://www.audible.co.jp/pd/7%E5%B7%BB-%E6%B0%B4%E5%B1%9E%E6%80%A7%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95%E4%BD%BF%E3%81%84%E3%80%80%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%83%A8%E3%80%80%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E8%AB%B8%E5%9B%BD%E7%B7%A87-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF/B0GF839WZ5)

「僕らで玉座を取り戻しましょう！」

最強水魔法使いの気ままな冒険譚、序章が堂々のクライマックスへ！

配信日：2026年5月25日

■5/15発売！『転生したら皇帝でした』

『転生したら皇帝でした～生まれながらの皇帝はこの先生き残れるか～@COMIC 第7巻』(https://www.tobooks.jp/contents/21525)

[漫画] 櫛灘ゐるゑ

[原作] 魔石の硬さ

[キャラクター原案] 柴乃櫂人

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949993

黄金羊商会の実態を暴け！ シリーズ累計50万部突破（電子書籍含む）の大帝国再興サバイバルファンタジー第７巻!!

描き下ろし漫画＆原作者書き下ろし小説をW収録！

▶第1～7巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21525/same-series-contents)から

【原作情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21188/same-series-contents)から】

▼漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！▼

『転生したら皇帝でした～生まれながらの皇帝はこの先生き残れるか～@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/43946407002147)

■5/15発売！『隻眼・隻腕・隻脚の魔術師』

隻眼・隻腕・隻脚の魔術師@COMIC 第6巻～森の小屋に籠っていたら早2000年。気づけば魔神と呼ばれていた。僕はただ魔術の探求をしたいだけなのに～(https://www.tobooks.jp/contents/21527)

[漫画] しばの番茶

[原作] すずすけ

[構成] 矢上裕

[構成] ねるとえいと

[キャラクター原案] すみ兵

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540014

シリーズ累計40万部突破！（電子書籍含む）

「妾【わらわ】の魔術、存分に味わうがよい」

のんきな最強魔術師の本格ファンタジー、第6巻！

▶第1～6巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21527/same-series-contents)から

【原作情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/20243/same-series-contents)から】

▼漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！▼

『隻眼・隻腕・隻脚の魔術師@COMIC～森の小屋に籠っていたら早2000年。気づけば魔神と呼ばれていた。僕はただ魔術の探求をしたいだけなのに～』(https://to-corona-ex.com/comics/104380918513736)

■5/15発売！『最終兵器勇者』

最終兵器勇者～異世界で魔王を倒した後も大人しくしていたのに、いきなり処刑されそうになったので反逆します。国を捨ててスローライフの旅に出たのですが、なんか成り行きで新世界の魔王になりそうです～@COMIC 第2巻(https://www.tobooks.jp/contents/21524)

[漫画] 梅町こま

[原作] 国広仙戯

[キャラクター原案] 和狸ナオ

価格：759円(税込)

ISBN：9784867949986

冤罪騒動の首謀者を暴くため、最強ウェポンのふたり――

世界最強の元勇者と研究者気質の天才魔道士が10年ぶりに共闘する!?

元勇者が世界に背信する、わからせブレイブストーリー第２巻！

▶1～2巻はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21524/same-series-contents)から

【原作情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/17812/same-series-contents)から】

▼漫画配信サイト【コロナEX】でも好評連載中！▼

『最終兵器勇者～異世界で魔王を倒した後も大人しくしていたのに、いきなり処刑されそうになったので反逆します。国を捨ててスローライフの旅に出たのですが、なんか成り行きで新世界の魔王になりそうです～@COMIC』(https://to-corona-ex.com/comics/202071504961709)

■5/15発売！『クズ勇者のその日暮らし@COMIC』

クズ勇者のその日暮らし@COMIC 第1巻(https://www.tobooks.jp/contents/21528)

[漫画] OFURO

[原作] 珍比良

[キャラクター原案] 山椒魚

価格：759円(税込)

ISBN：9784868540021

「勇者なんざくだらねぇ」

勇者の使命から逃げ回る男の気ままな拝金悪業ファンタジー！第1巻

描き下ろし特別漫画＆原作・珍比良先生による大ボリュームの書き下ろしSSをW収録!!

【原作情報はこちら(https://www.tobooks.jp/contents/21528/related-contents)から】

■その他TOブックスの5月発売情報はこちらから

https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-05-01&release_date_to=2026-05-31(https://www.tobooks.jp/contents?search_type=all&keyword=&release_date_from=2026-05-01&release_date_to=2026-05-31)

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/