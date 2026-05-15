2026年全国ツアーへの意気込みも込めた新曲「So So」

株式会社STARBASE「So So」アートワーク

昨年は数々のコラボレーション作品で新たな表現を見せてきたPESが、2026年第一弾シングルとしてソロ楽曲「So So」をリリースした。

本作は、アシッドジャズやディスコファンクを彷彿とさせるファンキーなベースラインを軸に、軽快に駆け抜けるストリングスと現代的なアレンジが絶妙に融合。どこか祝祭感をまとった高揚感あふれるトラックに仕上がっている。

冒頭から耳を惹く妖しくクセになるフロウ、そしてフックへ向かって畳みかけるように展開するリリックは、ポップネスの中に確かな中毒性を宿し、ディスコカルチャーへのオマージュも随所に感じさせる。ジャンルや時代を軽やかに横断しながらも、PESならではの個性が鮮やかに刻まれた一曲となっている。

さらに今年も全国ライブハウスツアーの開催が決定。キャリア25年という節目を迎え、自身の原点をあらためて通過した今だからこそ辿り着いた表現を携え、5月16日の渋谷WWW X公演を皮切りに全国各地を巡る。深化を続けるPESの“現在地”を、ライブという最もダイレクトな形で体感できるツアーとなりそうだ。

（各種配信サービス：https://lnk.to/PES_SoSo）

●作品情報●

【アーティスト】PES

【タイトル】So So

【レーベル】ASOBiZM

【発売日】2026年5月15日（金）

【各種配信サービス】https://lnk.to/PES_SoSo

●PES（ぺス）プロフィール●

HIP HOPアーティストとして1994年より活動。

MCとしてのパフォーマンスからアコースティクギター1本での弾き語り、作詞作曲、楽曲プロデュース、グラフィックデザインまで活動は多岐にわたる。マイペースに楽曲制作の日々を送る。

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