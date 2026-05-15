【イベント出展のお知らせ】6月25日-26日開催 AWS Summit Japan 2026 にSaaSus Platform が出展します

株式会社アンチパターン

「日本のソフトウェアエンジニアを憧れの職業へ」を理念に掲げる株式会社アンチパターン（本社：東京都港区、代表取締役 小笹 佑京、以下当社）は、アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社が主催する日本最大の "AWS クラウドを学ぶイベント"「AWS Summit Japan 2026」に、Silver Sponsorsとして協賛し、代表 小笹のセッション登壇及び、BtoB SaaS 開発/運用/販売を支援する「SaaSus Platform」でブース出展することをお知らせします。

AWS Summit Japan は、クラウドコンピューティングコミュニティが一堂に会し、アマゾン ウェブ サービス ( AWS ) に関して学習し、ベストプラクティスの共有や情報交換ができる、クラウドでイノベーションを起こすことに興味がある全ての方のためのイベントです。

当社は AWS Summit Japan 2026 において「Silver Sponsors」として協賛し、ブース出展とセッション登壇をいたします。

ブースでは、 BtoB SaaS 開発/運用/販売を支援する「SaaSus Platform」や、既存のパッケージソフトを10日でSaaS化するプロフェッショナルサービス「10 Days SaaSification for AWS」をご案内いたします。

マルチテナントなサービスをスケールさせるにはコントロールプレーンの設計と運用が不可欠です。SaaSus Platformは、認証・認可やテナント管理など B2B SaaS やAgentic AIに必要な機能群を提供します。さらに、既存ソフトウェアの SaaS 化/マルチテナント化を支援するプロフェッショナルサービスもご案内します。

また、イベント期間中に当社ブースにご来訪いただいた方には、SaaSus Platformオリジナルトートバッグ、SaaS 開発を始めるにあたって必要な心得をまとめたガイドブックをプレゼントいたします。本イベントでは、新たなガイドブックをご提供予定です。

【新ガイドブック（予定）】

・エンタープライズ SaaS 開発ガイド

・マルチテナントAIエージェント 開発ガイド（基礎編）

◆イベント開催概要

日時：2026年6月25日（木）10:00 - 18:30、26日（金）10:00 - 19:00

主催：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

参加費：無料

会場：幕張メッセ & ライブ配信

公式サイト：https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

【参加登録はこちら】

https://aws.amazon.com/jp/events/summits/japan/

※参加登録コードは「SPC1219926」をご入力ください。

◆当社セッション情報

【日時】

2026年6月26日（木）12:50～13:05

【会場】

Theater04

【講演内容】

・タイトル：

マルチテナントAgentic AIサービスの実装

・概要：

マルチテナントなAgentic AIサービスはあらゆる産業で新たなビジネス機会を生み出しつつあります。本セッションでは、その実装に不可欠となるコントロールプレーンの重要性を解説し、Amazon Bedrock AgentCoreを活用したテナント最適な設計手法を紹介します。

さらに、実践的なアーキテクチャ例を通じて、実装と運用のポイントを具体的に解説します。

【登壇者】

株式会社アンチパターン 代表取締役 CEO 兼 VPoE 小笹 佑京

◆当社ブース情報

【展示サービス】

SaaSus Platform

【ブースID】

P028

【概要】

SaaSus Platformは、B2B SaaSに特化した認証・認可やテナント管理などコントロールプレーンの機能群をSaaSで提供しています。ブースでは、デモンストレーションや他社様の事例などを踏まえてわかりやすくご案内いたします。

また、既存のパッケージソフトを10日でSaaS化するプロフェッショナルサービス「10 Days SaaSification for AWS」もご紹介します。

◆「SaaSus Platform」とは

SaaSus Platform は、SaaS 開発/運用/販売を支援する SaaS です。SaaS の開発期間の短縮や運用効率の向上、販売プロセスの自動化をご支援いたします。

【公式サイト】

https://saasus.io/

【提供機能】

・マルチテナント SaaS の認証

・ユーザ管理

・テナント管理

・役割（ロール）管理

・料金プラン管理機能

・請求処理 Stripe 連携機能

・PHP、TypeScript、Java、Go、Python、C# のSDKを公開

・Amazon EventBridge 連携機能

・AWS Marketplace 連携機能

・行動履歴ログ機能

・SaaSインフラ管理機能

・Smart API Gateway機能

・SaaSus API MCP Server 機能

・Smart MCP Server 機能

【10 Days SaaSification for AWS】

・サービスページ：https://saasus.io/10-days-saasification

◆株式会社アンチパターン

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山3丁目15－9 MINOWA表参道3階

創業：2019年7月

代表者：代表取締役 小笹佑京

事業内容：システム開発事業、コワーキングスペース運営、エンジニアマッチング事業

認証：情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS)

JIS Q27001:2014(ISO/IEC 27001:2013) 認証番号 IS 794005

URL：https://anti-pattern.co.jp/

X：https://x.com/antipatterninc