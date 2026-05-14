【推し活】「ぬいタワー」に床置きタイプが出たよ～！部屋中どこでも360°から愛でられる、ぬいぐるみ収納の新作第三弾が発売

ビーズ株式会社

弊社趣味グッズブランド「BIBILAB(R)（ビビラボ）」は2026年5月、推し活をより楽しく便利にする【ビビファボ】シリーズの人気製品「ぬいぐるみ収納 ぬいタワー」の第3弾、部屋のどこでも好きな場所へ設置できる「フロアタイプ LBR-270」を発売いたします。

詳細はこちら（公式サイト） :https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbr270/ご購入はこちら（Amazon） :https://amzn.to/3PcjS5K

◆ 部屋の“ど真ん中”に聖域を生み出す「自立型ぬいぐるみ収納」

ぬいぐるみ、どうやって収納していますか？数個のうちは机の上やベッドの枕元へ並べるので事足りますが、さらに置き場を確保するには、新たに棚を設置したり、ウォールシェルフを取り付けたり⋯主に「壁沿い」に収納を増やしていく方法が一般的です。グッズ収集を重ねコレクションが増えるほど壁は埋まり、ついには「もう部屋の中にぬいぐるみを飾れる壁がない！」と物理的な終焉を迎えてしまうのも“あるある”です。

そんな壁面飽和状態にある全オタクに贈るべく、ビビラボのぬいぐるみ収納「ぬいタワー」から「フロアタイプ」の登場です。安定感のある土台プレートを採用した自立スタンド型で、あらゆる場所への設置が可能に。壁沿い縛りから脱却することで、リビングの中央やデスクサイド・ベッド脇など、どこでも好きな場所にぬいぐるみ達を美しく飾ることができます。360度から「かわいい」を摂取できる円盤型棚板のメリットを最大限に活かして、部屋中どこでも全方位から“推しぬい”を愛でられる点もうれしいポイント。省スペース＆大容量な縦積みディスプレイで、部屋の“ど真ん中”に聖域を生み出す新しいぬいぐるみ収納です。

◆ 製品特長

人もぬいぐるみも快適に

ぬいぐるみを枕元に置いていると、寝ている間に床へ落としてしまったり、布団とこすれて毛玉ができてしまったり⋯。大切な“推しぬい”達は、ベッドサイドにすっきりまとめて「ぬいタワー」へ。ぬいぐるみの汚損リスクを低減し、人間はベッドで広々と快適に睡眠を取ることが可能です。朝起きた時にちょうど目があう、理想の高さに飾っておけます。

「推しぬい」から「ぬいキーホルダー」まで幅広く対応

“推しぬい”を飾るのにちょうどいい直径25cmの棚板×3枚と、キーホルダーを沢山吊るして飾れるリング×1枚が付属。省スペースながらも、大量のぬいぐるみをかわいくディスプレイできます。思い思いに飾り付けて、推しで埋め尽くした「ぬいタワー」を建設しましょう！

ホコリが溜まりにくいワイヤー棚

ぬいぐるみの足を引っ掛けて立たせやすく、またホコリも溜まりにくいワイヤー棚板を採用。円形なので、"すべてのぬいぐるみを最前列に"飾ることができます。「後ろに置いた子が隠れて見えない⋯」をなくし、コレクション全体が美しく見渡せるよう360度にぐるりと並べることが可能です。

安定感◎な土台プレート

部屋のどこでも好きな場所に設置できる自立型。支柱のぐらつきを最小限に抑え、安定感のある仕上がりにこだわりました。必要な設置面積はわずか直径30cmとコンパクトながら、縦の空間を活かした大容量収納で、リビング・デスクサイド・寝室・家具同士のちょっとした隙間など、あらゆる場所へスマートにフィットします。

棚位置・支柱の長さ調整

棚板の固定位置は、2.5cm間隔で自由に調節できます。また、ぬいぐるみのサイズや飾り方にあわせて支柱の長さを調整できる、延長用ポール（30cm）も付属。"推しぬい"を最も美しく飾れるディスプレイを追求できます。

◆関連製品：【ビビファボ】の「ぬいタワー」シリーズ

"推しぬい"を360度から愛でられる円形ワイヤー棚。ぬいぐるみキーホルダーもたっぷり飾れるリング。安定感のある土台プレートで、しっかり自立。

ビビラボの推し活応援シリーズ【ビビファボ】では、愛しの"推し"をもっと素敵に・もっと便利に収納＆ディスプレイできる「推し家具」を多数展開しています。ぬいぐるみ収納「ぬいタワー」は、床から天井までたっぷり飾れるつっぱりタイプ（LBR-350）(https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbr350/)、クランプ固定/自立設置が選べるデスクタイプ（LBR-200）(https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbr200/)、置き場所の自由度が広がるフロアタイプ（LBR-270）(https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbr270/)の3種がラインナップ。ぬいぐるみの数やサイズ、お部屋のレイアウトにあわせて、自由な組み合わせを楽しめます。

◆ 製品概要

BIBILABブランドサイト :https://www.amazon.co.jp/BIBILAB

【製品名】ぬいぐるみ収納 ぬいタワー フロアタイプ LBR-270

【カラー】ホワイト

【サイズ】幅30×奥行き30×高さ85cm

【耐荷重】4kg（プレート、リング︓各1kg）

【価 格】オープン価格（参考税込：11,200円）

【ＵＲＬ】https://www.bibi-lab.jp/products/fav-series/lbr270/

※ショップでの展示・販売をご希望の法人様は、弊社お問い合わせフォーム(https://www.be-s.co.jp/contact)よりお気軽にお問い合わせください。

「BIBILABR（ビビラボ）」はビーズ株式会社（所在地：大阪府東大阪市、代表：大上響）の自社ブランドです。

■公式サイト https://www.bibi-lab.jp/

■Amazonストア https://www.amazon.co.jp/BIBILAB(https://www.amazon.co.jp/BIBILAB)

■公式X（＠BIBILAB_JP） https://x.com/BIBILAB_JP

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