全国レベルの部活動強豪校・富山商業高校、「Monoxer（モノグサ）」活用により、外部模試「漢字・語彙」で学年平均点9割超を達成

モノグサ株式会社

モノグサ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 竹内 孝太朗、畔柳 圭佑）が提供する記憶のプラットフォーム「Monoxer（モノグサ）」が、富山商業高等学校（キャンパス：富山県富山市、校長 沖田直久）の国語学習において活用され、2025年度の外部模試の「漢字・語彙」分野にて学年平均点9割超を達成しました。

さらに、語彙力・読解力といった基礎学力の定着を起点に、商業系の資格試験においても成果が広がっています。平均合格率が40％程度とされる試験「簿記実務検定試験1級（全商簿記1級）」において、約65%の合格率を達成したほか、「情報処理検定試験1級（全商ビジネス情報1級）」においても全国平均の2倍以上となる合格率を達成しました。

これにより、学力下位層の底上げと、上位層のさらなる伸長を両立する学習環境が実現しました。全国レベルで活躍する部活強豪校として培われた「やり抜く力」が、Monoxerで得た成功体験を起点に、学習面でも成果が広がっています。

本リリースでは、部活強豪校が挑む「言葉の鍛錬」 、人間力と語彙力を育てる学習改革についてご紹介いたします。

■ 背景と課題

富山県立富山商業高等学校は、4つの専門科で編成され、部活動強豪校として全国にその名を知られています。運動部・文化部を問わず、半数以上の部活動が全国大会への出場経験を有しており、県内各地から高い目標を持つ生徒が集まっています。

一方で、部活動の練習や長時間通学により、家庭でのまとまった学習時間を確保しづらいという課題がありました。限られた時間の中で、いかに効率よく学力を伸ばすかが重要なテーマとなっていました。

従来、国語科では紙のドリルを用いた漢字学習を行っていましたが、何度も書き写す学習が中心となり、費やした時間と努力量のわりに定着しにくいという場面がありました。学習が「作業化」しやすく、成果につながりにくいことが課題でした。

また、語彙力や読解力の不足は、商業科目の検定試験における設問理解にも影響していました。さらに、就職・進学の面接、小論文、自己PRなど、自身の経験や強みを言葉で伝える場面でも課題が見られました。

こうした背景から、多忙な生活の中でも隙間時間で効率的に学習でき、一人ひとりの定着度に応じた反復学習が可能な「Monoxer」の導入に至りました。

■ 導入時の工夫

富山商業高校では、部活動に全力で取り組む生徒たちが、限られた時間の中でも学習成果を出せるよう、学習量・習慣化・教員連携の3つの観点から運用体制を構築しました。

・短時間で継続できる学習設計

部活動や通学で多忙な生徒たちの実情を踏まえ、1回あたり5分～10分程度で取り組める分量に調整しています。配信タスクも約30問～120問の範囲で設計し、朝学習や授業開始前の5分間など、隙間時間でも取り組みやすい環境を整えました。

これにより、まとまった勉強時間が取れない生徒でも、日々の反復学習を継続しやすい仕組みを実現しています。

・小テストと定期テストによる成功体験の循環

週1回の小テストの範囲とMonoxerの学習内容を連動させ、「取り組めば点数につながる」状態を設計しています。あえて厳格な日次ノルマは設けず、生徒自身が空き時間を見つけて学習する自律型スタイルを採用しています。

さらに、定期テストの範囲も小テスト内容と接続することで、「Monoxerで学ぶ」→「小テストで成果が出る」→「定期テストでも結果が出る」という成功体験のサイクルを確立しました。

・教員連携とデータ活用による全体最適

特定の教員による属人的な運用に依存せず、学習進捗状況や記憶度データを学年内で共有しています。クラスや担任教員が異なっても、共通の基準で声掛けやフォローができる体制を整えました。

その結果、一部クラスだけでなく学年全体で継続的に成果を出せる運用モデルへと発展しています。

学習画面見本

■ 導入後の成果

Monoxerの活用と教員による組織的な伴走により、富山商業高校では、学力の底上げから上位層の伸長、学習姿勢の変化まで、多面的な成果が表れています。

・外部模試の「漢字・語彙」で学年平均点が9割超を達成

株式会社ベネッセコーポレーションが運営する「進路マップ 基礎力診断テスト」の「漢字・語彙」分野において、高校2年生の学年平均点が9割超を記録しました。従来、紙のドリル中心だった漢字学習を、Monoxerによる反復・定着型の学習へ転換したことで、基礎学力の定着が客観的な数値として表れた結果となります。

また、学習に課題を抱えていた生徒層にも広がり、学年全体の基礎学力向上につながっています。

・難関資格でも成果、上位層のさらなる伸長

語彙力・読解力という学習の土台が整ったことで、商業科目における専門用語の理解や設問読解力も向上しました。その結果、平均合格率が40％程度とされる試験「簿記実務検定試験1級（全商簿記1級）」において、約65%の合格率を達成し、さらに平均合格率が20%台とされる「情報処理検定試験1級（全商ビジネス情報1級）」においても全国平均の2倍以上となる合格率を記録しました。

基礎学力の定着が、より高度な専門学習への挑戦を後押ししています。

・「やればできる」という成功体験が学習習慣を変化

これまで学習に苦手意識を持っていた生徒たちにも、「Monoxerに取り組めば点数につながる」という成功体験が広がりました。この実感をきっかけに、部活動で培った「やり抜く力」が学習面でも発揮され、朝学習や隙間時間を活用して、主体的に学ぶ姿勢が定着しつつあります。学習を「やらされるもの」から「自ら取り組むもの」へと変える行動変容が生まれています。

■ 「富山商業高等学校」商業科 安田 隆 教諭のコメント

本校の生徒たちは、部活動を通して高い継続力や挑戦心を身につけています。Monoxerの導入によって、これまで課題だった語彙力・読解力という基礎が強化され、その力が学習面でも発揮されるようになりました。

基礎定着にかかっていた時間を、論理的思考やビジネスアイデアの創出といった「応用的な学び」に転換できるようになったことは、大きな変化です。今後も基礎と応用を両立し、社会で活躍できる人材育成につなげていきたいと考えています。

■ 「富山商業高等学校」国語科 釣 愛 教諭のコメント

従来の漢字学習は、努力しても成果につながりにくい場面がありました。Monoxer導入後は、一人ひとりの記憶度に合わせた学習が可能となり、「正しい努力をすれば結果が出る」という安心感が生徒の中に生まれました。

その積み重ねが、外部模試での学年平均点9割超など、学年全体の基礎学力向上という成果につながっています。

本校からは、県内のトップ進学校にも引けを取らない難関大学への進学者も生まれています。生徒たちに「ここに来れば確実に学力は上がる。そして面白いことにも挑戦できる」と胸を張って伝えられる、魅力ある学校でありたいと考えています。

今回のMonoxerを通じた学年全体の底上げ、そして上位層のさらなる伸長は、その学校づくりに向けた大きな一歩だと感じています。

富山商業高等学校のMonoxer活用方法や導入成果の詳細については、当社活用支援ポータルサイトにて公開しています。

詳細はこちら：https://corp.monoxer.com/blog/education/tomisho

■「富山商業高等学校」について

富山県立富山商業高等学校は、富山県富山市に位置する学校で、生徒たちに「自主協調」「明朗誠実」「進取敢闘」の精神を持たせ、社会を支える者としての自覚を胸に、人との関わりを大切にすることを重視しています。

学校では、簿記、情報処理、マーケティングなどの知識を学ぶことができ、これらの知識は社会での即戦力として活躍するための土台となります。

また、学校の卒業生は、コミュニケーション能力やリーダーシップが高く評価されており、多くの企業で活躍しています。学校の教育活動は、教科指導、キャリア教育、検定などの専門教育や、部活動を通じた「自主協調」、「明朗誠実」、「進取敢闘」の精神の育成、そして「挨拶」に象徴される人格教育が行われています。

URL：https://www.tomisho.tym.ed.jp/

■ 「モノグサ株式会社」について

モノグサ株式会社は、「記憶を日常に。」をミッションとして掲げ、記憶定着のための学習プラットフォーム「Monoxer」の開発・提供をしております。

記憶は、私たち人類の知的活動の根幹を担うものです。

人が何かを認識する時や、判断する時。新しいものを生み出す時や、誰かと交流する時も、そこには自らの中に日々蓄積されてきた記憶という土台が必ず存在し、大きな影響を与えています。一方で「英単語の暗記」のように、記憶することは苦しい活動と捉えられてしまうことが多々あります。その苦しさは、情報が記憶しやすい形に整理されていないことや、記憶定着までの手法や管理が個人の感覚に任されていることに原因がある、と私たちは考えます。

その結果、記憶を無意識に遠ざけるようになってしまい、自らの可能性を形づくる土台をも狭めてしまっているのです。もし、記憶がだれにでも、負荷なく自然に行える活動になったなら、新しい言語を覚えて海外で働くことも、資格をとってなりたい職業に就くことも自由にできます。週末の過ごし方や日常の何気ない会話にすら新たな広がりが生まれることでしょう。

つまり、人の生き方にさまざまな奥行きと選択肢を与えてくれるもの、それが記憶なのです。モノグサは、“記憶をもっと容易に、より日常にすること”を使命とします。すべての人が自らの可能性を最大限に拡げることで、人生をより豊かに、実りあるものにするために。

■会社概要

会社名 ：モノグサ株式会社

設立 ：2016年8月10日

代表者 ：代表取締役 CEO 竹内 孝太朗

代表取締役 CTO 畔柳 圭佑

所在地 ：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル 7階

事業内容：記憶のプラットフォーム Monoxer の開発と運営

URL ：https://corp.monoxer.com/