TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』×「モンスト」初コラボを5月15日（金）12：00より開催！

株式会社MIXI

株式会社MIXI（東京都渋谷区、代表取締役社長 上級執行役員 CEO：木村 弘毅）は、スマホアプリのひっぱりハンティングRPG「モンスターストライク」（以下モンスト）において、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』との初コラボを2026年5月15日（金）12：00より開催します。

本コラボでは、「朝倉シン」「陸少糖」「南雲」「神々廻」「大佛」が期間限定のガチャに登場し、コラボクエストには、「篁」「勢羽夏生」「勢羽真冬」「虎丸尚」「鹿島」「アパート」が登場します。

さらに、「コラボスターターパック」を購入することで「坂本太郎」が入手できるほか、ログインボーナスやフレンドガチャで「赤尾晶」、ミッションクリアの報酬として「眞霜平助」も入手できます。

そのほか、抽選で「えらべるPay(R)」「コラボに登場するキャラクター声優6名のサイン色紙」などが当たるキャンペーンも実施します。本コラボの詳細については、モンスト公式サイト内のお知らせをご確認ください。

＜モンスト公式サイトお知らせ＞ https://www.monster-strike.com/news/20260514_1.html(https://www.monster-strike.com/news/20260514_1.html)

＜コラボ開催期間＞ 2026年5月15日（金）12：00～2026年6月2日（火）11：59

【ガチャで登場するキャラクター】※敬称略

光属性 ★5 エスパー 朝倉シン（進化）CV：島崎信長

火属性 ★5 マフィア上戸 陸少糖（進化）CV：佐倉綾音

闇属性 ★6 ORDER 南雲（獣神化）CV：花江夏樹

木属性 ★6 ORDER 神々廻（獣神化）CV：八代拓

水属性 ★6 ORDER 大佛（獣神化）CV：早見沙織

【コラボスターターパック】※敬称略

光属性 ★6 元・伝説の殺し屋 坂本太郎（獣神化）CV：杉田智和

【ログインやフレンドガチャ、ミッションクリアの報酬で入手できるキャラクター】※敬称略

光属性 ★6 殺し屋を目指す少女 赤尾晶（進化）CV：M・A・O

木属性 ★6 凄腕の狙撃手 眞霜平助（進化）CV：鈴木崚汰

【コラボクエストクリアで入手できるキャラクター】※敬称略

光属性 ★6 ORDER 篁（進化）CV：大塚芳忠

水属性 ★6 透明スーツ 勢羽夏生（進化）CV：岡本信彦

光属性 ★5 潔癖症 勢羽真冬（進化）CV：山下大輝

火属性 ★6 坂本推し 虎丸尚（進化）CV：金元寿子

木属性 ★5 X(スラー)の右腕 鹿島（進化）CV：興津和幸

闇属性 ★6 死刑囚 アパート（進化）CV：小林千晃

■コラボを記念してキャンペーンを実施

モンストキャンペーン公式 Xアカウント（https://x.com/monst_campaign(https://x.com/monst_campaign)）をフォローし、期間中に投稿されるポストから診断コンテンツに参加。指定ハッシュタグをつけて結果をシェアすると、さまざまなスマホ決済サービスのポイントからお好きな商品を自由に選んで受け取れる「えらべるPay(R)」や、ここだけのオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施します。

詳細は、モンスト公式お知らせをご確認ください。

＜キャンペーン名称＞

TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』コラボ記念 #読めたぜお前の思考 シンの読心キャンペーン

＜開催期間＞

2026年5月15日（金）10：00 ～ 2026年6月2日（火）11：59

＜賞品＞

●即時抽選

- 「えらべるPay(R)」最大10,000円分・・・合計1,000名様※当選内訳：10,000円分×10名様、160円分×990名様※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。- 「モンストポイント」・・・5ポイント（参加賞）※「えらべるPay(R)」の抽選に外れた方全員に付与※「モンストポイント」は、「モンストWebショップ」で対象商品を購入すると付与されるポイントです。ポイントを利用して、オーブやゲーム内アイテムなど特定の商品と交換することができます。

●後日抽選

- 「コラボ特製 吊り革風物干し竿」・・・1名様- コラボに登場するキャラクター声優6名のサイン色紙・・・各3名様（合計18名様）杉田智和さん（坂本太郎役）島崎信長さん（朝倉シン役）佐倉綾音さん（陸少糖役）花江夏樹さん（南雲役）八代拓さん（神々廻役）早見沙織さん（大佛役）■TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』

原作は週刊少年ジャンプ（集英社）にて連載中の鈴木祐斗氏による大人気コミック『SAKAMOTO DAYS』。2026年5月時点で27巻までが刊行、累計発行部数は1,500万部を突破しています。TVアニメは、第1期が2025年1月～3月、第2期が2025年7月～9月までテレ東ほかにて放送されました。

公式サイト：https://sakamotodays.jp/(https://sakamotodays.jp/)

(C)鈴木祐斗／集英社・SAKAMOTO DAYS製作委員会

■モンスターストライク < https://www.monster-strike.com(https://www.monster-strike.com) >

スマートフォンの特性を活用した、誰でも簡単に楽しめる爽快アクションRPGです。自分のモンスターを指で引っぱって弾き、敵のモンスターに当てて倒していくターン制のゲームで、壁やモンスターへの“跳ね返り”や“ぶつかり”をうまく活用することで、クエストを攻略していきます。一緒にいる友だちと最大4人まで同時に遊べる協力プレイ（マルチプレイ）が特徴です。2013年10月の提供開始より多くのユーザーの皆さまにご利用いただき、2025年12月時点では世界累計利用者数が6,500万人を突破しました。

■アプリ概要

ゲーム名 モンスターストライク

カテゴリ ゲーム（アクションRPG）

プレイ料金 無料（一部有料／アイテム課金あり）

対応機種（OS）【iOS】iOS15.0以上

【Android(TM)】Android 7.0以上

（Android 7.0未満は動作不可）

利用方法 ・各ストアで「モンスト」を検索

【iOS】https://itunes.apple.com/jp/app/id658511662?mt=8

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.mixi.monsterstrike

■株式会社MIXI < https://mixi.co.jp/(https://mixi.co.jp/) >

MIXIは、「豊かなコミュニケーションを広げ、世界を幸せな驚きで包む。」というパーパス（存在意義）のもと、「mixi」や「モンスターストライク」、「家族アルバム みてね」、「TIPSTAR」など、友人や家族間で一緒に楽しむコミュニケーションサービスを提供しています。私たちが大切にしている"ユーザーサプライズファースト"の精神のもと、当社のミッションである、ただつながるのではなく、濃く深い、より豊かなコミュニケーションを生む「心もつながる」場と機会を創造し続けることで、感情豊かな心の通い合う社会の実現に貢献してまいります。

※MIXIおよびモンスターストライクの名称、これらに関連する商標およびロゴは、株式会社MIXIの商標および登録商標です。