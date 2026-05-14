OKI、LTSと共同提案したJAXA宇宙戦略基金事業で代表機関に選定

沖電気工業株式会社

OKIは、国立研究開発法人 宇宙航空研究開発機構（JAXA）が公募する「宇宙戦略基金(注1)（第二期）」の技術開発テーマ「衛星データ利用システム実装加速化事業 （A）衛星データ利用システムの開発・実証」において、株式会社エル・ティー・エス（本社：東京都港区、代表取締役社長：樺島 弘明、以下LTS）と共同で提案した技術開発課題「衛星と地上センサーの密結合による次世代インフラモニタリングシステムの開発とグローバル展開」の代表機関として選定されました。本事業では、衛星データ、センサーデータ、既存データを統合し、お客様のインフラにおける異常兆候の早期把握による点検業務の高度化、保守判断の迅速化、将来的な維持管理工数の削減に貢献します。これにより、インフラ管理を従来の事後対応から予防保全へと転換させることを目指します。

近年、気候変動の影響により、地滑りや陥没などの自然災害が世界的に激甚化しています。加えて、都市化や地下開発の進展に伴うインフラの老朽化が深刻な社会課題となっています。こうした災害の多くは、発生前の兆候としてミリメートル単位の地表面変動が現れることが知られています。しかし、従来の衛星観測データでは観測頻度や精度に限界があり、地上のセンサーでは計測できる範囲が限られ、点検記録では頻繁に取得することが難しいなどの課題がありました。こうした背景から、複数のデータを組み合わせた継続的かつ高精度な監視基盤を構築することで、激甚災害の予兆を高精度に検知することが可能になります。しかしながら、こうした要件を満たす十分なシステムが存在しないことから今回、そのような統合監視が可能なインフラモニタリングシステムを開発することにしました。

本事業でOKIは、国内約1,000カ所で稼働実績を持ち、トルコやインドネシアでも実証実験の実績がある、設置容易で高信頼な「ゼロエナジーIoTシリーズ」をはじめとする地上IoTセンサー技術を活かし、高精度な地上観測データを取得します。これにLTSが開発を担当するAI技術を組み合わせ、衛星で取得した広範囲データ（地盤変化など）、地上に設置したIoTセンサーの局所データ（傾きなど）、事業者が保有する既存の点検・調査データを高度に統合することで、次世代インフラモニタリングシステムを開発します。お客様は、現場巡回や目視点検だけに依存しない監視体制の構築、異常兆候の早期検知、保守対応の優先順位付けが可能になります。また、設置容易なセンサー活用により、導入時の現地工事負荷の低減も期待されます。

OKIは、プロジェクト全体の統括および海外パートナーとの連携推進を主導し、グローバルな社会実装を推進することで、トルコや東南アジアをはじめとする海外市場への展開を図ります。今後も、これまで培ってきた社会インフラ分野の技術力を活かし、グローバルでの価値創出と社会課題の解決に向けた取り組みを強化していきます。

「衛星と地上センサーの密結合による次世代インフラモニタリングシステムの開発とグローバル展開」概要図

事業概要

技術開発課題名：衛星と地上センサーの密結合による次世代インフラモニタリングシステムの開発とグローバル展開

実施機関：沖電気工業株式会社（代表機関）、株式会社エル・ティー・エス（連携機関）

実施期間：事業契約締結日～2029年3月末（予定）

支援期間：当初補助事業期間は、補助金交付決定日から、最初のステージゲート評価が終了する日の属する年度の末日まで

株式会社エル・ティー・エスについて

株式会社エル・ティー・エスは、クライアントのビジネスアジリティ／変革実行能力を高める伴走型コンサルティングを主軸とした総合サービスを提供しています。

URL：https://lt-s.jp/

用語解説

注1：宇宙戦略基金

宇宙戦略基金は、民間企業・大学等が行う宇宙分野の技術開発や技術実証、商業化を支援することにより、宇宙産業の技術基盤の強化と市場拡大を目的としてJAXAに設置された基金事業です。

リリース関連リンク

OKI Webサイト「ゼロエナジーIoTシリーズ」(https://www.oki.com/jp/ZEIoT/index.html)

「ゼロエナジーIoTシリーズ」英語版紹介動画(https://www.youtube.com/watch?v=lYe1Zhm1200)

- 沖電気工業株式会社は通称をOKIとします。- その他、本文に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先

広報・プロモーション室

お問い合わせフォーム(https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=015j)

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

コンポーネントプロダクツ事業部 事業企画部

お問い合わせフォーム(https://www.oki.com/cgi-bin/inquiryForm.cgi?p=121j)