株式会社ファーマフーズ(本社：京都市、代表取締役：金武祚)は、フランス・パリで開催される、LVMH メティエ ダール主催の特別展「WASHI ～ the art of crafting paper, when tradition unlocks innovation」に初めて出展いたします。本展は、卓越した日本のクラフツマンシップに光を当てる「Métiers d'Art du Japon ～ 日本の芸術的な職人技」の第二章として開催されます。 本企画展では、当社が開発した卵殻膜繊維ovoveil®︎(オボヴェール)を用い、和紙糸とovoveilを組み合わせたテキスタイルや、京丹後の田勇機業株式会社と共同で開発したシルクとovoveilを組み合わせた織物、岡山のデニム生地メーカークロキ株式会社と共同で開発したovoveilデニム生地などを展示することで、現在開発中の卵殻膜由来次世代繊維（※）についてのラグジュアリーファッション市場でのマッチングを目指します。

WASHI ～ the art of crafting paper, where tradition unlocks innovation

展示会情報： 【展示会名】：「WASHI ～ the art of crafting paper, where tradition unlocks innovation」 【開催日時】 ：2026年5月28日（木）～ 6月3日（水）一般公開日以外はアポイントメント制です。 一般公開：5月30日（土） 休館日：5月31日（日） 【開館時間】：10:00 - 17:00 ※5月30日（土）は11:00 - 17:00 【主催】：LVMH メティエ ダール 【階催場所】 ：LVMH メティエ ダール ショールーム「La Main (The Hand)」, 69 rue Réaumur, 75002, Paris ※本事業の一部は、NEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）のバイオものづくり革命推進事業（JPNP22021）により開発しています。 ovoveil®（オボヴェール）: 着る人に環境にやさしい「卵殻膜(卵殻の内側にある薄皮)から生まれた新素材」です。 肌に優しく、柔らかな風合いを持つ、卵殻膜をアップサイクルして作られた環境配慮型素材です。(https://ovoveil.com/) LVMH メティエ ダール：2015 年の創設以来、LVMH メティエ ダールは 五大陸にまたがるコミュニティとして活動してきました。 これは、持続可能性に常に重点を置きながらイノベーションを促進し、大幅な排出量削減と生産プロセスの合理化を可能にする、先進的な思考を持つマニュファクチャーと職人のグローバルなネットワークです。ラグジュアリー産業において豊かな伝統と世界トップクラスの専門知識を持つ皮革なめし加工、牧畜、印刷加工、金属加工、繊維やファブリック生産を含む、卓越した技術を誇るサプライヤーの集合体を形成しています。 牛革および羊革に関して言えば、LVMH メティエ ダールはフランス、イタリア、スペインに拠点を築いています。すなわち、原材料供給源となる牧畜についてはドメーヌ・デ・マシーフをパートナーに選び、革なめしと仕上げ加工についてはレ・タンヌリ・ルー、マゾーニ、リバ・ギシャとの提携で、極上のカーフおよびラムスキンの供給を確保しています。レザーのプレタポルテ縫製については、高いノウハウを持つロバンスに投資しています。 エキゾチックレザーに関して同様の取り組みがなされ、LVMH メティエ ダールは、アフリカ、オーストラリア、米国で、「アニマル・ウェルフェア」認証を受けた施設のネットワークを構築することで飼育のトレーサビリティを確保するとともに、クロコダイルレザーの鞣しと仕上げ加工のスペシャリストとして国際的に認知されているヘンローンレザー社（シンガポール、イタリア）を傘下に置きました。またスペインのバレンシアに拠点を置く、リザードやパイソンのなめし加工においてトップクラスの技術を誇るベルデベレーノ社の株式の大部分を取得しました。 LVMH メティエ ダールはまた、欧州やアジアを拠点として、ラグジュアリーメゾンに最高級のメタルピースを供給しているメーカーであるメネガッティ、GBJM、ジェイドをパートナーとして組み入れています。 さらに2022年12月に日本における活動拠点としてLVMH メティエ ダール ジャパンを設立、2023年4月には世界屈指のデニム生産地として知られる岡山県のデニム生地マニュファクチャーであるクロキ株式会社と日本初のパートナーシップを締結しました。 ovoveil (オボヴェール)に対するお問合わせは、以下メールアドレスまでお送りください。 株式会社ファーマフーズ 総合研究所 開発部 E-mail:pfi_fiber@pharmafoods.co.jp ovoveilブランドサイト: https://ovoveil.com/ 以上