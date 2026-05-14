「B.Hope 防災バスケ DefenseAction」をホームゲーム会場で実施

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社

いつも名古屋ダイヤモンドドルフィンズへのご声援ありがとうございます。



Dolphins Smile Dayイベントを実施した、3月28日（土）の群馬戦ホームゲーム会場で、B.LEAGUE Hopeが推進する防災教育プログラム「B.Hope 防災バスケDefenseAction(https://www.bleague.jp/b-hope/defenseaction/?_ga=2.151434745.1750547437.1778556479-1777260617.1713412017)」を実施しました。防災において大切な知識とバスケットボールの楽しさを組み合わせ、身体を動かしながら防災について学びました。

昨シーズンに引き続き、スペシャルオリンピックス日本(https://www.son.or.jp/)(※1)・愛知に所属する選手、ドルフィンズU15の選手、そしてファンの皆さまとともに、ユニファイドバスケットボール(※2)を行いました。

(※1)スペシャルオリンピックス日本（SON）

知的障がいのある人たちのスポーツを通じた挑戦や社会参画を支援し、障がいのある人もない人も楽しめる「ユニファイドスポーツ」の普及に取り組む国際的スポーツ組織の国内本部。

B.LEAGUE Hope（B.Hope）とスペシャルオリンピックス日本（SON）は、障がいのある人もない人も分け隔てのない共生社会（インクルージョン社会）の実現を目指し2018年より活動を実施しています。

(※2)ユニファイドバスケットボール

ユニファイドスポーツ(R)は、知的障害のある人（アスリート）と知的障害のない人（パートナー）がチームメイトとなり、一緒にスポーツをする、スペシャルオリンピックス（SO）独自の取り組み。

ユニファイドスポーツ(R)とは :https://www.son.or.jp/business/unified/

概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/61_1_8c43578e0a1296f652ffd729656df72e.jpg?v=202605141051 ]

パスやドリブルなどのバスケットボールの要素に加え、防災の視点を取り入れたプログラムを展開。

「ERキャンプ in NAGOYA」で名古屋市水道局 様と連携して実施した、災害時に水を運ぶイメージを身に着ける「給水袋」を活用したミニゲームを実施しました。実際に体験することで、災害時における水の重要性や備えの必要性について、より身近に感じていただく機会を提供しました。

活動レポート :https://nagoya-dolphins.jp/dolphins-smile/detail/id=20534バスケットボールクリニック「ERキャンプ in NAGOYA」を実施

ご参加いただきました皆さま、皆さまありがとうございました！





名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、今後も楽しみながら学べる機会を通じて、防災意識の向上と地域との繋がりづくりに取り組んでまいります。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、Planet, People, Peace の各分野で展開する

「オフコートの3P」の取り組みを通して、スポーツの力を活用した社会的責任プロジェクト

「Dolphins Smile」の活動を実施しています。