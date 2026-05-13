仕事ができる人は “ 10秒 ” で伝える。『一言で話せ。仕事ができる人の１％会話術』5月14日（木）発売
「話が長いよね、結局、何が言いたいの？」
そう言われた瞬間、頭が真っ白になる――。
数百人以上のビジネスパーソンを見てきた著者が、“仕事ができる人ほど話が短い” という事実を体系化した一冊です。
会議、報連相、相談、雑談、メール……。仕事は「一言で判断してもらう力」で決まります。
本書では、
・結論ファースト
・要約力
・構造化
・相手視点
・瞬時に伝わる“型”
を、具体例とそのまま使えるフレーズで徹底解説します。
■目次
序章 ラクをしたら、一言で伝わった
第1章 仕事ができる人は一言で話す
第2章 一言で伝える
第3章 一言を聞き出す
第4章 一言の前に考える
第5章 一言で信頼される
あとがき
「一言で話す」すぐ使える100の方法
■著者略歴
宮脇 啓輔（みやわき けいすけ）
1991年3月生まれ。立教大学卒。
2014年に新卒でサイバーエージェントに入社し、3年間web広告に従事する。2017年にBASE株式会社に入社し、事業サイドのマーケターとしてAPPマーケティングをメインに担当。2018年に株式会社ベイミーにCMOとして参画。BtoBマーケの立ち上げから、ビジネスチーム全体のマネジメントまで行う。2019年に株式会社unnameを創業し、累計で約50社のマーケティング支援を行う。
日経COMEMOキーオピニオンリーダー。note創作大賞2024入賞。
■書籍情報
・書名：『一言で話せ。仕事ができる人の１％会話術』
・著者：宮脇 啓輔
・ISBN：9784756924575
・ページ数：224
・本体価格：1600円
・判型：B6並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/09Zn7hXA
■会社情報
有限会社明日香出版社
〒112-0005
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