仕事ができる人は “ 10秒 ” で伝える。『一言で話せ。仕事ができる人の１％会話術』5月14日（木）発売

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有限会社明日香出版社


「話が長いよね、結局、何が言いたいの？」


そう言われた瞬間、頭が真っ白になる――。



数百人以上のビジネスパーソンを見てきた著者が、“仕事ができる人ほど話が短い” という事実を体系化した一冊です。


会議、報連相、相談、雑談、メール……。仕事は「一言で判断してもらう力」で決まります。



本書では、


・結論ファースト


・要約力


・構造化


・相手視点


・瞬時に伝わる“型”


を、具体例とそのまま使えるフレーズで徹底解説します。



■目次


序章　ラクをしたら、一言で伝わった


第1章　仕事ができる人は一言で話す


第2章　一言で伝える


第3章　一言を聞き出す


第4章　一言の前に考える


第5章　一言で信頼される


あとがき


「一言で話す」すぐ使える100の方法



■著者略歴


　　宮脇 啓輔（みやわき　けいすけ）


1991年3月生まれ。立教大学卒。


2014年に新卒でサイバーエージェントに入社し、3年間web広告に従事する。2017年にBASE株式会社に入社し、事業サイドのマーケターとしてAPPマーケティングをメインに担当。2018年に株式会社ベイミーにCMOとして参画。BtoBマーケの立ち上げから、ビジネスチーム全体のマネジメントまで行う。2019年に株式会社unnameを創業し、累計で約50社のマーケティング支援を行う。


日経COMEMOキーオピニオンリーダー。note創作大賞2024入賞。



■書籍情報


・書名：『一言で話せ。仕事ができる人の１％会話術』


・著者：宮脇 啓輔


・ISBN：9784756924575


・ページ数：224


・本体価格：1600円
・判型：B6並製


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/09Zn7hXA



■会社情報


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