仕事ができる人は “ 10秒 ” で伝える。『一言で話せ。仕事ができる人の１％会話術』5月14日（木）発売

有限会社明日香出版社

「話が長いよね、結局、何が言いたいの？」

そう言われた瞬間、頭が真っ白になる――。

数百人以上のビジネスパーソンを見てきた著者が、“仕事ができる人ほど話が短い” という事実を体系化した一冊です。

会議、報連相、相談、雑談、メール……。仕事は「一言で判断してもらう力」で決まります。

本書では、

・結論ファースト

・要約力

・構造化

・相手視点

・瞬時に伝わる“型”

を、具体例とそのまま使えるフレーズで徹底解説します。

■目次

序章 ラクをしたら、一言で伝わった

第1章 仕事ができる人は一言で話す

第2章 一言で伝える

第3章 一言を聞き出す

第4章 一言の前に考える

第5章 一言で信頼される

あとがき

「一言で話す」すぐ使える100の方法

■著者略歴

宮脇 啓輔（みやわき けいすけ）

1991年3月生まれ。立教大学卒。

2014年に新卒でサイバーエージェントに入社し、3年間web広告に従事する。2017年にBASE株式会社に入社し、事業サイドのマーケターとしてAPPマーケティングをメインに担当。2018年に株式会社ベイミーにCMOとして参画。BtoBマーケの立ち上げから、ビジネスチーム全体のマネジメントまで行う。2019年に株式会社unnameを創業し、累計で約50社のマーケティング支援を行う。

日経COMEMOキーオピニオンリーダー。note創作大賞2024入賞。

■書籍情報

・書名：『一言で話せ。仕事ができる人の１％会話術』

・著者：宮脇 啓輔

・ISBN：9784756924575

・ページ数：224

・本体価格：1600円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/09Zn7hXA



■会社情報

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