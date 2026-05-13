YouTube番組「アイドルはなれるときになれっ♪」発アイドル「N0VA★︎CHAN(ノヴァチャン)」が涙と笑顔のデビュー！MCには加護亜依・トンツカタン森本！加護亜依とのコラボで曲も披露！

株式会社NORAIN NORAINBOW

2026年5月10日(日)AKIBAカルチャーズ劇場にて、新アイドルグループ「N0VA☆CHAN (ノヴァチャン)」のお披露目イベントが開催されました。N0VA☆CHANが出演するYouTube番組「アイドルはなれるときになれっ♪」でMCを務める元モーニング娘。加護亜依さん、トンツカタン森本さんもゲストとして参加。

メンバーと共にモーニング娘。の名曲をパフォーマンスする場面もあり会場は大きな熱狂の渦に包まれ

お披露目ライブは大盛況で幕を閉じました。

N0VA★︎CHAN公式YouTubeチャンネル：https://youtube.com/@n0va_chan_official

◼️センター欠員という波乱の幕開けとデビュー

デビューを目前にし、オリジナルメンバーの「猫心猫（ねこここね）」が体調不良による活動休止を発表。

急遽４人でのパフォーマンスを余儀なくされるという波乱の展開の中、お披露目イベント「N0VA☆CHANお披露目イベント～私アイドルになったよ！お母さんに感謝～」は幕を開けました。

記念すべきデビュー曲「ありのままの僕は君に愛を伝えていくんだ」からスタート、計3曲のオリジナル楽曲を披露。これまでの厳しいレッスンの成果を存分に発揮し、会場を熱気で包みました。

◼️母の日に贈る「感謝の手紙」と豪華ゲストによるトーク

トークパートではメンバーが空手の板割り、激辛スープを飲んでニュース原稿を読むなど、個性豊かな特技を披露したほか、開催日が「母の日」ということもあり、メンバーから母親へ感謝の手紙を読み上げる一幕も。

初々しくもひたむきな姿に、会場からは温かい拍手が送られました。

◼️加護亜依×トンツカタン森本×N0VA☆CHAN「ハッピーサマーウェディング」をサプライズカバー！

イベントの終盤では、メンバーからの熱いリクエストにより、加護さん、森本さん、そしてN0VA☆CHANによるスペシャルコラボが実現。加護さんのモーニング娘。としてのデビュー曲でもある「ハッピーサマーウェディング」を披露しました。アイドル界のレジェンドによる歌唱と、番組の絆を感じさせるサプライズパフォーマンスに、会場のボルテージは最高潮に。

鳴り止まない拍手は、N0VA☆CHANの新たなスタートを印象づける一幕となりました。

X トンツカタン森本【公式】(@MORIMOTOinfo)より引用

【セットリスト】

1. ありのままの僕は君に愛を伝えていくんだ

2. 恋はダイナマイト

3. 君と見た星

4. 気まぐれロマンティック(カバー)

5. ハッピーサマーウェディング(カバー / 加護亜依・トンツカタン森本 with N0VA☆CHAN)

6. ありのままの僕は君に愛を伝えていくんだ

■「アイドルはなれるときになれっ♪」

アイドルはなれるときになれっ♪：https://youtube.com/playlist?list=PL5NqfVq3fKn-uc--GQ4w3-6C3yiNZdRHF

YouTubeチャンネル登録者数23万人を超える「推し推せっ！ちゃんねる」にて配信中。

元モーニング娘。加護亜依さん、トンツカタン森本さんをMCに迎え、N0VA☆CHANの結成からの軌跡に密着。スタジオでバラエティ企画に挑戦する他、レッスン風景や日常の様子、活動費用まで赤裸々に公開。

「2年以内に武道館公演を達成できなければ解散」という大きな目標に挑む姿を描いている。

出演者一覧

MC：加護亜依（元モーニング娘。）

元モーニング娘。メンバー。Instagram（@ai.1988kg／フォロワー25.3万人）やX（@lovbus）でファッションや日常を発信。

2025年10月にはロンドンハーツへ17年ぶりに出演し話題に。

くりぃむナンタラ、あちこちオードリー、ぐるナイなど、人気バラエティ番組にも出演し、注目を集めている。2025年11月23日には、故郷・奈良の大和高田さざんかホールにて「加護亜依 born 奈良～25年目のただいま～」を開催。

現在も精力的に芸能活動を続けており、ファンからの支持も厚い。

【各種SNS】

X：https://x.com/lovbus

TikTok：https://www.tiktok.com/@ai1988kg

Instagram：https://www.instagram.com/ai.1988kg/

Youtube：https://www.youtube.com/@kagoai_official

MC：トンツカタン森本

1990年1月9日生まれ。東京都出身。プロダクション人力舎所属。

人力舎のお笑い養成所・スクールJCA21期卒業。

現在はテレビやラジオやYouTubeなどでレギュラー多数を持ち、そのツッコミと高いコミュニケーション力には定評がある。

著書「ツッコミのお作法」（KADOKAWA刊）も好評販売中。

【各種SNS】

X：https://x.com/oishiikabegami

Instagram：https://www.instagram.com/smnypktn/

Youtube：https://www.youtube.com/@taiman_morimoto

〈N0VA☆CHAN (ノヴァチャン)〉

プロダクション「NORAIN NORAINBOW」に所属。コンカフェ「推しは推せる時に推せっ！」のキャストから選抜されたメンバーによるアイドルグループ。YouTube「推し推せっ！ちゃんねる」内で配信中の番組『アイドルはなれるときになれっ♪』にて、デビューから活動の様子を公開中。2年以内に武道館未達成で解散。

▲左から、七味リン、夢望るり、日向まいか、乖離レイ

・乖離レイ

4月10日生まれ。

夢はホラー映画を作ること。

【各種SNS】

X：https://x.com/kairi_oshiose

TikTok：https://www.tiktok.com/@kairi_oshiose

Instagram：https://www.instagram.com/kairi_oshiose/

・七味リン

1月14日生まれ。

激辛料理が得意。TOEIC 750点取得。

【各種SNS】

X：https://x.com/sichimi_oshiose

TikTok：https://www.tiktok.com/@sichimi_oshiose

Instagram：https://www.instagram.com/sichimi_oshiose/

・日向まいか

11月5日生まれ。

趣味はソロ海外旅行。板割りが得意。

【各種SNS】

X：https://x.com/maika_oshiose

TikTok：https://www.tiktok.com/@maika_oshiose

Instagram：https://www.instagram.com/maika_oshiose_/

・夢望るり

1月28日生まれ。

特技は幼少期からならうピアノ。夢は自身のアパレルブランドを作ること。

【各種SNS】

X：https://x.com/ruri_oshiose

TikTok：https://www.tiktok.com/@ruri_oshiose

Instagram：https://www.instagram.com/ruri_oshiose/

■「推しは推せる時に推せっ!」YouTubeチャンネル

推し推せっ!ちゃんねる：https://www.youtube.com/@oshiosetube

「推し推せっ!ちゃんねる」お店の認知度を向上させるため、2022年9月から動画のアップを開始。

主要キャストが歌う「推し推せ！be alright」公式ミュージックビデオや、様々な挑戦動画でファンを獲得し、翌年の2023年7月には登録者数が10,000人、同年10月には100,000人まで急増。

2026年5月現在、登録者数は23万人を突破し、現在も伸び続けています。

■音楽・芸能プロダクション「NORAIN NORAINBOW」

https://norain-norainbow.com/

オリジナリティに溢れたコンテンツの魅力を伝えることを私たちの使命とし、新しい才能を発掘し、

共に育むことで、その本質を引き出して、観客の心に深く響く物語やパフォーマンス、エンターテイメントの未来を提供していきます。

■コンカフェ「推しは推せる時に推せっ!」について

コンカフェ「推しは推せる時に推せっ！」の第1号店（大阪市中央区東心斎橋2-6-11三ツ寺Leesビル4F）は、2021年9月に大阪ミナミの地で”毎月コンセプトが変わるコンカフェ“としてオープンし、続いて、2024年2月に大阪で第2号店（大阪市中央区宗右衛門町5-32FN三ツ寺BLD5F）がオープン。

SNSから人気が爆発し、全国からお客様が来店されるようになり、お客様からの希望などが多く寄せられたため同年5月と12月、東京に2店舗を構えることとなりました。

また今年4月25日には、大阪に3店舗目となる「推しは推せる時に推せっ！ORIGIN」がグランドオープン。

活躍の幅を広げています。

公式X 推し推せ大阪店：https://x.com/oshiose_concafe

公式X 推し推せ歌舞伎店：https://x.com/oshiose_tokyo

公式X 推し推せ秋葉原店：https://x.com/oshiose_akiba