LINE引き継ぎ後に旧端末でトーク履歴は見れる？消えた場合の復元方法まとめ
Tenorshare社が提供するデータ復元ソフト「UltData LINE Recovery」は定期的にアップデートが行われています。2026年5月13日現在で最新のバージョン1.0.4では、データ復元機能の性能がさらに向上しました。
■ UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/LBp7f
はじめに
引き継ぎが正常に完了した旧端末では、基本的にトーク履歴は見れなくなります。
ただし「なぜかまだ見えている」「引き継いだら消えた」など色々な状況があり、それぞれ理由と対処法が異なります。この記事では原因の整理から、バックアップなしでも取れる対応まで解説します。
■ UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/LBp7f
LINE引き継ぎ後、旧端末のトーク履歴はどうなるのか
引き継ぎが完了すると、旧端末のLINEは自動的にログアウトされます。
LINEは同じアカウントで複数の端末に同時ログインできない仕様です。新しいスマホでの引き継ぎが完了した瞬間、旧端末は強制ログアウトされ、LINEを開いてもログイン画面が表示されるだけになります。
ただし、アプリを削除していなければ内部ストレージにはデータが物理的に残っています。「ログインできれば見えるはずのデータが、ログイン画面の手前で止まっている」。それが旧端末の実情です。
「引き継いだのに旧端末でまだ見れる」のはなぜか
原因は主に3つです。
引き継ぎが途中で止まっている
QRコード認証を途中でやめると、旧端末がログイン状態のまま残ることがあります。通信が再開された時点でログアウト処理が走るため、安定した状態ではありません。
旧端末がオフラインのまま
Wi-FiもモバイルデータもOFFの状態だと、ログアウト処理がサーバーに届かず、キャッシュが表示されたままになります。通信をONにすればその時点でログアウトされます。
ローカルの画像・動画が残っている
LINEで受け取った写真や動画がストレージに保存されていた場合、ギャラリーアプリから引き続き見ることができます。これはLINEアプリではなく、ローカルファイルを別のアプリで見ているだけです。
旧端末に戻してトーク履歴を確認する方法
旧端末にアカウントを戻すには、事前のバックアップが前提です。
まず新端末でバックアップを実行します。
● iPhoneの場合：設定 →「トーク」→「トークのバックアップ」→「今すぐバックアップ」
● Androidの場合：設定 →「トーク」→「トーク履歴のバックアップ・復元」→「Googleドライブにバックアップ」
完了後、旧端末でLINEを起動し電話番号でログイン。SMSの認証コードを入力して、画面に従って復元します。
バックアップ時にPINコードを設定している場合は、復元の途中で入力を求められます。忘れると復元が止まるため、事前にメモしておくことが重要です。
■ UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/LBp7f
バックアップなしで旧端末のトーク履歴を復元するには
LINE公式では、バックアップがない場合の復元はできないとされています。ただし、端末の内部ストレージにデータが残っている段階であれば、専用ツールで復元できるケースがあります。
UltData LINE Recoveryは、iPhoneとAndroid両対応のLINEデータ専用復元ツールです。バックアップがない状態でも端末を直接スキャンし、トーク履歴・写真・動画・PDFなどを取り出せます。
主な特徴は以下のとおりです。
● バックアップなしでも端末を直接スキャンして復元（iPhone・Android対応）
● iTunes・Googleドライブのバックアップからの復元にも対応
● 復元前にデータをプレビューして確認できる
● HTML形式でトーク履歴をPCにエクスポートできる
● iOS 26・iPhone 17・Android 16に対応（2026年5月現在）
操作方法はシンプルです。
(1). USBケーブルでiPhoneとPCを接続し、ソフトを起動。メニュー画面で「デバイス」をクリック。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349231/images/bodyimage1】
(2). iPhoneが認識されていることを確認して「復元」をクリック。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349231/images/bodyimage2】
(3). スキャン完了後、削除済みのメッセージをプレビューし、復元したいものを選択して「復元」。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349231/images/bodyimage3】
LINE公式のバックアップ復元は「バックアップが存在すること」が前提で、通常最大14日分しかさかのぼれません。UltData LINE Recoveryは端末にデータの痕跡が残っていれば期間を問わずスキャン対象になります。スキャンとプレビューは無料で試せるため、データが残っているか確認してから購入を判断できます。
■ UltData LINE Recovery (Windows版)を無料ダウンロード：https://x.gd/AmeB8
■ UltData LINE Recovery、Mac版はコチラ！：https://x.gd/RwoHe
引き継ぎ前に確認しておくべきこと
機種変更後に後悔しないために、引き継ぎ操作の前に次の項目を確認してください。
● バックアップを実行する（iPhone：iCloud / Android：Googleドライブ）
● バックアップ用PINコードを確認・記録しておく
● 引き継ぎ完了まで旧端末のSIMカードを抜かない（SMS認証が必要なため）
「設定」→「トーク」→「バックアップ用のPINコード」から事前に確認・再設定しておくと安心です。
まとめ
LINEを新端末に引継ぎ後、旧端末で見れるかどうかはログインの状況によります。
バックアップを取っていなくても、場合によってはUltData LINE Recoveryのようなデータ復元ソフトで、アカウントを元の端末に戻すことは可能です。まずはスキャンしてプレビューを確認することをおすすめします。
■ UltData LINE Recovery (Windows版)を無料ダウンロード：https://x.gd/AmeB8
■ UltData LINE Recovery、Mac版はコチラ！：https://x.gd/RwoHe
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LINEトーク履歴の引き継ぎ後も旧端末が見れる？元の端末に戻す方法について解説：https://x.gd/GJgjY
【Tenorshare UltData LINE Recoveryについて】
Tenorshare UltData LINE Recoveryはバックアップなしに、LINEトーク履歴・写真・動画などのデータを簡単に復元できるソフトです。
LINEトーク履歴や期限が切れたファイルも復元可能！
公式サイト : https://www.tenorshare.jp
公式Twitter : https://x.com/Tenorshare_JP
公式YouTubeチャンネル : https://www.youtube.com/@TenorshareJapan
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
■ UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/LBp7f
引き継ぎが正常に完了した旧端末では、基本的にトーク履歴は見れなくなります。
ただし「なぜかまだ見えている」「引き継いだら消えた」など色々な状況があり、それぞれ理由と対処法が異なります。この記事では原因の整理から、バックアップなしでも取れる対応まで解説します。
■ UltData LINE Recovery 公式サイト：https://x.gd/LBp7f
LINE引き継ぎ後、旧端末のトーク履歴はどうなるのか
引き継ぎが完了すると、旧端末のLINEは自動的にログアウトされます。
LINEは同じアカウントで複数の端末に同時ログインできない仕様です。新しいスマホでの引き継ぎが完了した瞬間、旧端末は強制ログアウトされ、LINEを開いてもログイン画面が表示されるだけになります。
ただし、アプリを削除していなければ内部ストレージにはデータが物理的に残っています。「ログインできれば見えるはずのデータが、ログイン画面の手前で止まっている」。それが旧端末の実情です。
「引き継いだのに旧端末でまだ見れる」のはなぜか
原因は主に3つです。
引き継ぎが途中で止まっている
QRコード認証を途中でやめると、旧端末がログイン状態のまま残ることがあります。通信が再開された時点でログアウト処理が走るため、安定した状態ではありません。
旧端末がオフラインのまま
Wi-FiもモバイルデータもOFFの状態だと、ログアウト処理がサーバーに届かず、キャッシュが表示されたままになります。通信をONにすればその時点でログアウトされます。
ローカルの画像・動画が残っている
LINEで受け取った写真や動画がストレージに保存されていた場合、ギャラリーアプリから引き続き見ることができます。これはLINEアプリではなく、ローカルファイルを別のアプリで見ているだけです。
旧端末に戻してトーク履歴を確認する方法
旧端末にアカウントを戻すには、事前のバックアップが前提です。
まず新端末でバックアップを実行します。
● iPhoneの場合：設定 →「トーク」→「トークのバックアップ」→「今すぐバックアップ」
● Androidの場合：設定 →「トーク」→「トーク履歴のバックアップ・復元」→「Googleドライブにバックアップ」
完了後、旧端末でLINEを起動し電話番号でログイン。SMSの認証コードを入力して、画面に従って復元します。
バックアップ時にPINコードを設定している場合は、復元の途中で入力を求められます。忘れると復元が止まるため、事前にメモしておくことが重要です。
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バックアップなしで旧端末のトーク履歴を復元するには
LINE公式では、バックアップがない場合の復元はできないとされています。ただし、端末の内部ストレージにデータが残っている段階であれば、専用ツールで復元できるケースがあります。
UltData LINE Recoveryは、iPhoneとAndroid両対応のLINEデータ専用復元ツールです。バックアップがない状態でも端末を直接スキャンし、トーク履歴・写真・動画・PDFなどを取り出せます。
主な特徴は以下のとおりです。
● バックアップなしでも端末を直接スキャンして復元（iPhone・Android対応）
● iTunes・Googleドライブのバックアップからの復元にも対応
● 復元前にデータをプレビューして確認できる
● HTML形式でトーク履歴をPCにエクスポートできる
● iOS 26・iPhone 17・Android 16に対応（2026年5月現在）
操作方法はシンプルです。
(1). USBケーブルでiPhoneとPCを接続し、ソフトを起動。メニュー画面で「デバイス」をクリック。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349231/images/bodyimage1】
(2). iPhoneが認識されていることを確認して「復元」をクリック。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349231/images/bodyimage2】
(3). スキャン完了後、削除済みのメッセージをプレビューし、復元したいものを選択して「復元」。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349231/images/bodyimage3】
LINE公式のバックアップ復元は「バックアップが存在すること」が前提で、通常最大14日分しかさかのぼれません。UltData LINE Recoveryは端末にデータの痕跡が残っていれば期間を問わずスキャン対象になります。スキャンとプレビューは無料で試せるため、データが残っているか確認してから購入を判断できます。
■ UltData LINE Recovery (Windows版)を無料ダウンロード：https://x.gd/AmeB8
■ UltData LINE Recovery、Mac版はコチラ！：https://x.gd/RwoHe
引き継ぎ前に確認しておくべきこと
機種変更後に後悔しないために、引き継ぎ操作の前に次の項目を確認してください。
● バックアップを実行する（iPhone：iCloud / Android：Googleドライブ）
● バックアップ用PINコードを確認・記録しておく
● 引き継ぎ完了まで旧端末のSIMカードを抜かない（SMS認証が必要なため）
「設定」→「トーク」→「バックアップ用のPINコード」から事前に確認・再設定しておくと安心です。
まとめ
LINEを新端末に引継ぎ後、旧端末で見れるかどうかはログインの状況によります。
バックアップを取っていなくても、場合によってはUltData LINE Recoveryのようなデータ復元ソフトで、アカウントを元の端末に戻すことは可能です。まずはスキャンしてプレビューを確認することをおすすめします。
■ UltData LINE Recovery (Windows版)を無料ダウンロード：https://x.gd/AmeB8
■ UltData LINE Recovery、Mac版はコチラ！：https://x.gd/RwoHe
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【Tenorshare UltData LINE Recoveryについて】
Tenorshare UltData LINE Recoveryはバックアップなしに、LINEトーク履歴・写真・動画などのデータを簡単に復元できるソフトです。
LINEトーク履歴や期限が切れたファイルも復元可能！
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