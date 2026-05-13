Marshall、ジミ・ヘンドリックスとの伝説の出会いから60年を記念して「Marshall × Hendrix 60周年アニバーサリーコレクション」を発売

Marshall Group AB

Marshall Group（本社：スウェーデン・ストックホルム、代表：Jeremy de Maillard、以下Marshall）は、この度、ジミ・ヘンドリックスが初めてMarshallアンプにプラグを繋いだ日から60年を記念する限定モデル「Marshall × Hendrix 60周年アニバーサリーコレクション(https://www.marshall.com/jp/ja/product/marshall-x-hendrix-collection)」を発売しました。Acton IIIは5月13日（水）よりmarshall.com(https://www.marshall.com/jp/ja)にて先行発売を開始し、本コレクションは5月29日（金）に一部の正規取扱店（二子玉川 蔦屋家電、WORKSOUT AOYAMA）でも販売開始予定です。

本コレクションは、デザインが一新された「Acton III」、「1959 JMH Half Stack」とDUNLOP限定版「Fuzz Face(R) Pedal」がパッケージされた3製品で構成されており、いずれもヘンドリックスのアイコニックなサウンドと、宇宙を思わせる壮大な美学からインスピレーションを得ています。

1966年、ジミ・ヘンドリックスとMarshallアンプの出会いは、比類なきロックサウンドを生み出し、音楽史に革命をもたらしました。伝説の出会いから60年の節目を記念する本コレクションは、時代を超えて音楽シーンに影響を与え続ける両者のレガシーを讃える特別プロジェクトです。Marshallとヘンドリックスが築き上げた伝説的な世界観を、現代のライフスタイルに合わせたプロダクトとして再定義し、展開します。

Marshall Groupのシニア・インダストリアルデザイナーであるEmma Rydahlは以下のように述べています。

「ファッションから歌詞、そしてもちろん音楽に至るまで、ヘンドリックスについては語り尽くせないほどのストーリーがあります。私たちは、サイケデリックな楽曲を念頭に置きながら様々な生地を検証しました。素材とパターンの探求からデザインを始め、コレクション全体を通して、ヘンドリックスの美学を完璧に表現できるよう多くの時間をかけて最終デザインの微調整を行いました。」

Marshall Amplification共同創設者のTerry Marshallは以下のように述べています。

「ジミは圧倒的な才能を持つミュージシャンであり、自然の脅威のような存在でした。彼はすべてを新たな次元へ引き上げ、人々をその世界へと引き込んでいきました。常識を打ち破る彼のパフォーマンスには、『自分にも何かできるのではないか』とオーディエンスの心を強く突き動かす力があったのです。そして、彼がMarshallを愛用していた事実が、世界中のファンがMarshall製品を求める大きな原動力となりました。あの時代は我々にとって本当に特別なものであり、ジミの飛躍的な活躍とともに、Marshallというブランドもまた大きな成長を遂げたのです。」

気鋭のギタリスト、ザック・パーソン出演のスペシャルムービーを公開

今回、アニバーサリーコレクション発売を記念し、気鋭の電撃的ギタリスト、ザック・パーソンがヘンドリックスの生誕地であるシアトルを訪れ、新作スタックの性能を存分に引き出すスペシャルムービーを公開しました。ヘンドリックスのアンプが持つ可能性を再定義し、世界を揺るがした生の轟音を現代のプレイヤーがいかに受け継ぐか、その迫力の映像をぜひご覧ください。

新作映像はこちら： https://youtu.be/WjOMeC1rmP4

「Marshall × Hendrix(TM) 60周年アニバーサリーコレクション」の特徴

Hendrix(TM) 60周年アニバーサリーエディション 「Acton III」

ベルベットへの愛、シルバージュエリーへの情熱、そして宇宙やSFへの果てしない憧れからインスピレーションを受けた本製品は、ヘンドリックスの唯一無二のスタイルを体現しています。クラッシュドベルベットに包まれ、パープルのノブとLEDを備えたシルバーのコントロールパネルが、60年代の大胆なテクスチャーを反映。側面には明晰さとビジョンを象徴する「万物を見通す目」がシルバーで刻印されています。電源を入れると、レア音源「Have You Ever Been (To Electric Ladyland)」などからサンプリングされた新たな起動音が鳴り響き、ファンをヘンドリックスの宇宙へと誘います。

Hendrix(TM) 60周年アニバーサリーエディション 「1959 JMH Half Stack」

ヘンドリックスがロックの歴史を塗り替えた比類なきハイゲイン・ディストーションを体感できる本製品は、「1960 AJMH 4x12 Handwired Angled Cabinet」と「1959 Handwired Head」の組み合わせが、タイトな低域、パンチのある中域、息を呑むような高域を生み出します。ブラックとパープルが宇宙の渦のように交わるフロントパネルや、ヘンドリックスのジュエリーから着想を得たシルバーのディテールが特徴。英国ブレッチリーのMarshall工場にて職人の手で一台ずつ丁寧に作り上げられたクラフツマンシップの結晶です。

DUNLOP 限定版 「FUZZ FACE(R) Pedal」

スタック専用の限定モデルとして、DUNLOPの限定版Fuzz Face(R) ディストーションペダルも登場します。オイル・オン・ウォーター（水面に浮かぶ油膜）の独自デザインを採用しており、アンプと組み合わせて使用することで、ヘンドリックスの唸るようなキレのあるトーンを指先で完全に再現することが可能です。

■発売情報

Acton III

EC：

- 発売開始（www.marshall.com）：2026年5月13日（水）- 販売価格：45,990円（税込）

小売店：

- 正規取扱店：二子玉川 蔦屋家電、WORKSOUT AOYAMA- 発売日： 2026年5月29日（金）- 販売価格：45,980円（税込）

1959 JMH Half Stack & DUNLOP 限定版 FUZZ FACE(R) Pedal

- 発売状況：近日発売予定- 価格：未定（数量限定モデル）- 販売開始時にお知らせを受け取るには、こちら(https://www.marshall.com/jp/ja)からご登録ください。

オリジナルTシャツ（全2種）オンライン限定

- EC発売開始（www.marshall.com）：2026年5月13日（水）- 価格：8,490円（税込）

※本コレクションには、ヘンドリックスにインスピレーションを受けた2種類のオリジナルTシャツも含まれます。

2026年後半に予定されている、Marshall × Hendrix(TM)をテーマにしたさらなるサプライズにもご期待ください。

詳細はウェブサイト（www.marshall.com）をご覧ください。

■Authentic Hendrix について

ヘンドリックス家のメンバーが所有・運営するAuthentic Hendrix, LLCは、ジミ・ヘンドリックスの名前、肖像、イメージを管理する公式ファミリーカンパニー。親会社であるExperience Hendrix, L.L.C.とともに、ジミ・ヘンドリックスの音楽遺産を100%守り続けています。1995年にジミの父であるジェームス・“アル”・ヘンドリックスによって設立され、現在は社長兼CEOのジェイニー・L・ヘンドリックスが世界規模で遺産管理を指揮しています。詳細は jimihendrix.com をご覧ください。

■Marshall Groupについて

Marshall Groupは、オーディオ、テクノロジー、デザインの分野で革新を生み出し、ミュージシャンと音楽ファンをつなぐグローバルブランドです。主力ブランドであるMarshallは、60年以上にわたり、ライブステージから自宅、外出先に至るまでロックンロールの精神を体現し続け、唯一無二の存在として確固たる地位を築いてきました。世界90以上の国と地域で展開されるMarshallの製品は、約800名の情熱あるスタッフによって開発・提供されており、音楽とともに生きるすべての人に向けて、進化し続けています。

■Marshall Amplifyについて

Marshall Amplifyは、グラスルーツの音楽シーンを支援するMarshallの取り組みです。このイニシアチブを通じて、Marshallはインディペンデントなライブハウスをはじめとする音楽の現場を支援するため、marshall.comでのメンバーシップ購入金額の1％相当額を寄付しています。詳細については marshall.com/amplify をご覧ください。