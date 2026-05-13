【ルイ・ヴィトン】「LV リゾート」コレクションを発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、「LV リゾート」コレクションを発表しました。

ひときわ眩しい輝きを放つ2026年の夏が、あらゆるスタイルを映し出します。今シーズンのルイ・ヴィトン リゾート・コレクションは、夏の日々が見せるさまざまな表情を巡る旅。夏休みの気分をまとい、ウェアやレザーグッズ、シューズ、アクセサリーが揃うワードローブが、海辺での楽しいひとときからシックな小旅行、夕暮れ時のカクテルタイムまで、あらゆるシーンに寄り添います。

海辺でのひととき

スポーティでシックな感性から生まれたサマーワードローブには、鮮やかなカラーとサーフカルチャーのムードが融合。ルイ・ヴィトンならではの洗練された遊び心溢れるアクセントが、その魅力を際立たせます。

テリー ニットのサマーアンサンブルにバミューダショーツを合わせ、足元はバックレスローファーで軽やかに演出。深みある色合いのオレンジとピンクのタイダイポロシャツには、マクラメ仕立てのルイ・ヴィトン パッチがアクセントを添えます。食べかけのアイスキャンディのプリントを施したオーバーサイズのジャージー Tシャツは、モノグラム・フラワー プリントのネオ・シックスティーズのスイムウェアに重ね、キャップとサンドカラーのレザー製ヴァニティケースと共にルックを完成させます。モノグラム・パターンを散りばめたデニムのサロペットに合わせるのは、オレンジやフューシャカラーのレザー製「LV マレ」サンダル。レザーを部分的に重ねたゴールドカラーのLV イニシャルが遊び心をくすぐります。

モノグラム・フラワーとオーシャンブルーのLV シグネチャーで彩ったサーフボードを手に、ヴィンテージ・シックなサーフガールたちがベストスポットを求めて海辺を巡ります。結び目を効かせたトライアングル スイムトップとウエストにスモック加工を施しマイクロフラワープリントをあしらったショーツが軽やかなムードを演出。サンドカラーのキャンバス地で仕立てたバッグには、Vシェイプのレザーパッチとヨットのブイを象ったラゲージタグを添えました。



今シーズンを象徴するアイテムのひとつが、コレクター心をくすぐる限定エディションの「エースバッグ」。18枚のレザーとモノグラム・キャンバスのパネルで構成されたバレーボールを彷彿させるデザインに、遊び心溢れるクリエイティビティと卓越したクラフツマンシップが息づいています。さらにもうひとつのコレクターズピースとして登場するのが、カリフォルニアの海辺に立つ小さなコテージに着想を得た「バッグアロウ」。レザーで仕立て、洗練されたディテールを施したバッグは、アメリカ西海岸沿いに建つ高床式住宅を象ったデザイン。ルイ・ヴィトンの卓越したサヴォアフェール(匠の技)が凝縮されています。

鮮やかな色使いのテリー素材のバケットハットから、ローズカラーのレンズが印象的な”モノグラム”のサングラスにいたるまで、アクセサリーがルイ・ヴィトンのこの夏のコレクションに遊び心溢れるアクセントを添えます。エナメル加工のストーンコンポジットに、カラフルなラインストーンと“ダミエ”の刻印をあしらった「LV キューブ」ネックレスは、1932年にガストン-ルイ・ヴィトンが考案した、メゾンのアーカイヴに眠るアヴァンギャルドなパズルゲーム「パテキ」に着想を得たものです。

ホリデーの小旅行

バイクや自転車、あるいはオープンカーでリヴィエラを巡る旅に最適なデニムは、ジーンズやペプラムトップ、あるいはバギーショーツとして表現され、クロップド丈のポロシャツやテニススカートと組み合わせることで、エレガントかつモダンなムードを演出しています。シューズには、新たなラバーソールを採用した「LV スニーカリーナ」が、快適な履き心地とスマートなシルエットを叶えます。

夏の小旅行に欠かせないエピ・レザーのバッグ「アルマ BB」は、鮮やかなカラーに加え、カラフルな編み込みのコードとエナメルのチャームがアクセントになっています。

ロマンティックなムードを演出するスカラップレースで縁取った繊細なストラップのドレスがヴィンテージリネンの魅力を蘇らせ、伝統的なトルソーに施された“モノグラム“のイニシャルを再解釈したLV刺繍がアクセントになっています。1982年の「ピクニック・トランク」から着想を得たアイコニックなバッグ「カプシーヌ」は、フランスの伝統的なサヴォアフェールを用いた手編みのラタンでつくられたバスケット仕様で展開されます。

パステルピーチのシルクにLV スタンプを施したパラッツォパンツのデイパジャマは、エフォートレスなエレガンスであらゆるお出かけに最適です。ルイ・ヴィトンのシグネチャーであるチェーンに細いストライプのキャンバス、そしてミニサイズのモノグラム・パターンを組み合わせたバッグには、メゾンの伝統的なトランクに受け継がれてきた「Louis Vuitton Trunks & Bags」の刻印を施したベビーピンクのスタンプをプラス。ヴィンテージライクなフローラルパターンのライニングが爽やかな表情を添えます。

夕暮れ時のカクテルタイム

太陽が降り注ぐ日の余韻は、コレクションのシルクプリントと共にカクテルタイムへと続きます。メゾンのサマーガーデンを彷彿とさせるフローラル アラベスクと装飾的なチェーンのディテールが艶やかなシルクパターンとして表現され、シャツとショーツのアンサンブルからシャツドレス、アシンメトリーなショートドレス、そしてヘアアクセサリーとしても楽しめるスクエアシルクスカーフで展開されています。手元を彩るのは、ミニサイズの”モノグラム”としなやかなカーフレザーによって洗練された印象へと昇華された、ミニグラム・パターンのバッグ。ライトピンク、バナナイエロー、そしてヘーゼルナッツの幻想的なカラーが、自由な感性を持つ現代的なユースのエネルギーを映し出します。

最後に、陽に焼けた肌に映えるブラックを夏にまとうスタイルを愛する方には、ランジェリーのディテールを取入れたリトルブラック イブニングドレスを。ゴールドトーンのメタルで仕上げた彫刻的なペンダントネックレスが、「LV トレジャー」サンダルのジュエルディテールと美しくシンクロします。手元にマルチカラーのビーズとハンドメイドのジュエルチェーンが目を引くバッグ「カプシーヌ MINI」を合わせれば、夏の夜を楽しむための準備は完璧です。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。