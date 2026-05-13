【新商品】オリジナルグッズ製作のクラティージャパン　夏のおでかけ・野外イベントに大活躍のバッグ類５点が登場！

株式会社フォーカス

オリジナルグッズの製作を手がける株式会社フォーカス（本社：山梨県甲斐市／代表取締役：常松憲太）が運営する販売サイト「CLAT-JAPAN（読み：クラティージャパン）」では、気温が高くなり行楽・野外イベントなどが増えてくる夏のシーズンに向けて活躍するバッグ類5点を新たにラインナップに加えました。

◆バネ口レザースタイルサコッシュ （品番：TR-1440）

バネ口で開閉がスムーズな、4色展開のレザースタイルサコッシュ。左右から押すだけでパッと開き、手を離せばしっかり閉じるため、展示会やセミナーでの名刺入れ・スマホケースとして機動力抜群です。上品なレザー調の風合いは、ビジネスシーンの贈答用にも最適です。ロゴを入れて、日常に溶け込む洗練されたオリジナルギフトが制作できます。

カラー：4色（ネイビー・ブラック・スモークブルー・ホワイト）

素材 ：ポリウレタン

サイズ：本体 約縦18.5cm × 横11.5cm ショルダー部分 約長さ135cm × 幅1cm

100枚 フルカラープリント（1か所） 538円／枚（税別）

※超早割・曜日割を適用の場合

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1736

◆保冷ボトルホルダーワイドサコッシュ （品番：TR-1441）

マルチに使える保冷機能付きボトルホルダーサコッシュ。500mLのペットボトルが2本収まるサイズで、屋外へのお出かけやスポーツ観戦にも最適です。内側にはフラットなアルミシートを採用し、保冷機能を備えつつもすっきりとした見た目を実現しました。野外イベントの公式グッズやスポーツチームの物販として、実用性の高いオリジナルアイテムが制作できます。

カラー：4色（ネイビー・ブラック・ブルーグレー・ライトピンク）

素材 ：ポリエステル、アルミ

サイズ：本体 約縦23cm × 横21cm ショルダー部分 約長さ130cm × 幅2cm

100枚 フルカラープリント（1か所） 687円／枚（税別）

※超早割・曜日割を適用の場合

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1741

◆クルリトコンパクトクーラーミニ巾着 （品番：TP-0082）

手のひらサイズに折り畳める、コンパクトな4色展開の保冷巾着バッグ。おにぎりが3つほど入るサイズで、ランチバッグとしてはもちろん、おやつ等の持ち運びにも重宝します。ゴムバンドで小さくまとめられるため、お散歩にも便利。雑貨店のオリジナル商品や、ランチタイムを彩るオフィス向けギフトとして、日常にすっきりとなじむアイテムです。

カラー：4色（ネイビー・パープル・チャコールブラック・ミントグリーン）

素材 ：ポリエステル

サイズ：本体 約縦17cm × 横19cm × マチ8cm 持ち手 約長さ22.5cm × 幅2cm

100枚 フルカラープリント（1か所） 862円／枚（税別）

※超早割・曜日割を適用の場合

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1745

◆ライトクーラーガゼットマチ付ポーチ （品番：TP-0073）

のひらサイズに折り畳める、コンパクトな4色展開の保冷巾着バッグ。おにぎりが3つほど入るサイズで、ランチバッグとしてはもちろん、おやつ等の持ち運びにも重宝します。ゴムバンドで小さくまとめられるため、お散歩にも便利。雑貨店のオリジナル商品や、ランチタイムを彩るオフィス向けギフトとして、日常にすっきりとなじむアイテムです。

カラー：4色（チャコールブラック・オフホワイト・グレージュ・サックスブルー）

素材 ：ポリエステル

サイズ：約縦20cm × 横20cm × マチ7cm

100枚 フルカラープリント（1か所） 495円／枚（税別）

※超早割・曜日割を適用の場合

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1746

◆レインカバーにもなるはっ水バッグ （品番：TU-0020）

雨の日も安心な、はっ水生地を使用した2WAYバッグ。バッグに被せてレインカバーとして使えば、大切なカバンを雨から保護できます。そのままエコバッグとしてもお使いいただけます。コンパクトに持ち歩けるため、ビジネスシーンのノベルティや、習い事の入会特典、雨天時のイベント販促品など、幅広い用途に対応できるアイテムです。

カラー：3色（ブラック・スモークピンク・サックスブルー）

素材 ：ポリエステル

サイズ：本体 約縦33cm × 横60cm × マチ12cm 持ち手 約長さ58cm × 幅3cm

100枚 フルカラープリント（1か所） 924円／枚（税別）

※超早割・曜日割を適用の場合

商品詳細はこちら :https://www.forcus.co.jp/products/detail/011/1747

【株式会社フォーカスについて】

株式会社フォーカスは、「集う価値に彩りを」を理念に、オリジナルグッズ製作サービス「CLAT-JAPAN（クラティージャパン）」を展開しています。オリジナルTシャツやグッズは、学校行事やイベント、スポーツ大会、企業活動など、人が集うさまざまな場面で活用されています。私たちは、単に商品を提供するのではなく、お客様の大切な時間や思い出づくりを支える存在でありたいと考えています。

一方で、オリジナルグッズ製作には、「納期が間に合うか不安」「デザインの作り方がわからない」「イメージをうまく形にできない」といった課題があります。CLAT-JAPANでは、そうした不安を解消するため、特急料金なしでの最短翌日発送100％保証や、デザイン作成0円・修正回数無制限のサポート体制を整えています。

また、デザイン制作に不慣れなお客様に対しても、手書きのラフやイメージ共有の段階から丁寧にサポートし、納得できる仕上がりになるまで伴走しています。

株式会社フォーカスは2009年に設立され、当初は法人向けグッズ販売を中心に事業を展開していましたが、お客様から寄せられた多くの声をきっかけに、「商品を届ける」だけでなく、「お客様の大切な日を支える」ことを軸としたサービスへと進化してきました。現在は国内事業に加え、海外市場へのEC展開も進めており、今後もサービス品質とサポート体制の向上を通じて、お客様の「作りたい」という想いを形にする価値提供を続けてまいります。

【会社概要】

企業名：株式会社フォーカス

本社所在地：山梨県甲斐市篠原984-1

代表取締役：常松 憲太

設立：2009年5月14日

企業HP：https://www.forcus.co.jp/

売上高：約37億3,500万円（2025年度12月期）

従業員数：68名（2026年4月末時点）