「大阪・関西万博店」の体験価値を再び！「メモリアル店 なんば千日前」 2026年5月14日(木)オープン

「大阪・関西万博店」の体験価値を再び！ “レガシー”として空間や“世界の料理”を継承した新店舗 「メモリアル店 なんば千日前」 2026年5月14日(木)オープン

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、2026年5月14日（木）、大阪・関西万博で展開した店舗体験を“レガシー”として継承する新店舗「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」をオープンいたします。









2025年に開催された「大阪・関西万博」は、総来場者数約2,900万人、経済波及効果約3兆6,000億円規模（※）と関西経済に大きな影響をもたらし、国内外に強いインパクトを残しました。閉幕後もその体験への関心や感動は続いています。

当社が出店した「くら寿司 大阪・関西万博店」は、当社史上最大規模となる座席数と回転ベルトを擁した空間と、70か国の代表料理をお寿司と共に回転ベルトでお届けするという、“ここでしか得られない体験”を提供。「回転ベルトは、世界を一つに。」というコンセプトの下、期間中延べ30万人以上のお客様にお越しいただき、万博No.1レストラン（※公表データを基にした当社調べ）として高く評価いただきました。一方で、「行きたかったがそもそも万博会場に入れなかった」「満席で入店できなかった」といった声も多く寄せられました。

こうした背景を受け、当社は大阪・関西万博店で生まれた体験価値を“レガシー”として継承するとともに、その体験をより多くのお客様に提供する場として、「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」をオープンいたします。

当店舗の面積は当社最大となる898.07㎡、回転ベルトは128.3m、座席数は台湾の高雄時代大道店と同じ288席と当社最大規模で、大阪・関西万博店に匹敵する広さとなっています。また、大阪・関西万博店の抗菌寿司カバーのオブジェ、座席、テーブル、回転ベルトなどを移設するとともに、廃棄プラスチックを再利用したレジカウンターや、天井の巨大な皿のグラフィックなど象徴的な要素を再現しています。さらに、70か国を代表する料理を再現した特別メニューも復活。「回転ベルトは、世界を一つに。」というコンセプトを表した特別仕様の寿司カバーを当店舗でも使用しており、二つにつながれたカバーの連結部分には、赤と青の手が握手するモチーフを採用し、前方には各国の料理を、後方にはお寿司メニューを配置することで、一体となって回転ベルト上を流れます。当店舗ではこうした、空間と食の両面から、大阪・関西万博での体験を再びお楽しみいただけます。

大手回転寿司チェーンで唯一、全店で回転ベルトによる提供を行う当社は、「回転ベルトは、世界を一つに。」のコンセプトの下、当店舗を通じて、「回転寿司本来の魅力と可能性」を体現した大阪・関西万博店の体験価値を日常の中で再び提供し、未来へつないでまいります。

（※） 2025 年 12 月経済産業省「大阪・関西万博の開催実績及び 成果の整理」

「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」店舗特徴

■万博の“非日常空間”を受け継ぐ空間設計

「くら寿司 大阪・関西万博店」の体験価値を継承するため、内装の一部を移設し、店舗空間を再現しています。ジャパニーズモダンなデザインである木目調のフラットテーブルや畳風の座席、また、抗菌寿司カバーのオブジェを大阪・関西万博店より移設し、再活用したほか、天井には巨大な皿のグラフィックを配置、レジカウンターや座席番号などにリサイクル素材を活用するなど、同店の象徴的な要素を取り入れ、世界観を踏襲。「ここでしか得られないレストラン体験」を実感できる場として再現しています。









■７０か国を代表する料理を再現した「特別メニュー」を再び

大阪・関西万博で提供していた、世界70か国の料理を再現した特別メニューを当店舗でも展開します。各国の大使館と協業し、本場の味わいにこだわって開発された特別メニューを常時お楽しみいただけます。

「回転ベルトは、世界を一つに。」というコンセプトを表した特別仕様の寿司カバーを当店舗でも使用しており、二つにつながれたカバーの連結部分には、赤と青の手が握手するモチーフを採用し、前方には各国の料理を、後方にはお寿司メニューを配置することで、一体となって回転ベルト上を流れます。世界の食文化をつなぐ体験とともに、ここでしか味わえない料理をご提供します。









店舗概要

・店舗名：「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」

・住所：大阪府大阪市中央区千日前2丁目8-4 延田ビル3階

・営業時間：11:00～24:00

・席数：288席（6人席：46BOX、カウンター席：12席）

・店舗面積：898.07㎡