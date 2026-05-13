株式会社オートテクニックジャパン

株式会社オートテクニックジャパン（代表取締役社長：水上聡、以下ATJ）は、2026年5月および6月に開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026」（横浜・名古屋）に出展いたします。会場では、車両開発支援に関する多彩なサービスと、身体に障がいのある方や高齢者の移動支援などの社会課題解決、レースチーム運営を通した体験と繋がりを紹介いたします。

展示内容

３つの領域をご紹介

❚開発サービス事業

・評価ドライバー育成―基礎運転技術習得支援サービスのご紹介

・CAEと実験、両利きエンジニアによる課題解決

・お客様と審査機関を取り持つ車両認証試験サポート



❚社会課題解決

・Well-Being社会における公平な体験と移動の実現-アウトドア型電動車いす“ADV-e”実車展示

・高齢者が自立して移動できる社会を創る-2025年実証実験結果のご報告

・音を活用した電動小型モビリティ事故低減の取組み



❚モータースポーツ

・「TeamATJ」―2輪レースチーム運営を通した体験と繋がり

展示会概要

名 称 ：人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA

会 場 ：パシフィコ横浜

会 期 ：2026年5月27日（水）～29日（金） 10:00～17:00

ブースNo.： 133(展示ホール)

名 称 ：人とくるまのテクノロジー展 2026 NAGOYA

会 場 ：Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）

会 期 ：2026年6月17日（水）～19日（金） 10:00～17:00

ブースNo.： 48

※オンライン展示：2026年5月19日(火)～7月1日（水）

※来場には事前登録（無料）が必要です

事前登録：https://aee.expo-info.jsae.or.jp/ja/registinfo/（参加無料）

主 催 ：公益社団法人自動車技術会

今後もATJは、モビリティ開発支援で培った「技術」と「人」を基盤に、より多様で包摂的なモビリティ社会の実現に貢献してまいります。

本展示を通じて、各領域で蓄積された知見とその連携による新たな可能性をご体感いただけますと幸いです。ご来場を心よりお待ちしております。

【お問い合わせ先】

株式会社オートテクニックジャパン

担当：営業部

Email：Sales@autotechnic.co.jp

Web：https://www.autotechnic.co.jp/contact/service

株式会社オートテクニックジャパン(ATJ)

1982年の創立以来、モビリティ開発における設計・試作・実験・解析などのエンジニアリングサービスを幅広く提供してきました。長年にわたり、国内主要自動車メーカーの技術パートナーとして、研究開発の各工程を技術面で支えています。



近年では、若手ドライバーの育成やレーシングチームの運営を通じて人材育成やスポーツ文化振興に貢献。すべての人が“自由に移動する権利を持ち続ける”社会の実現を目指し、社会課題の解決に向けた取り組みにも注力しています。



■ZERO-LABについて

ATJ企業理念のもと、すべての人が“自由に移動する権利を持ち続ける”社会を実現するため、モビリティの知見とデジタルテクノロジーを融合し、いまだ課題を多く持つ移動弱者の安心・安全を支えるために、研究・開発を進めている社内チームです。



・公式ホームページ：https://www.autotechnic.co.jp/

・リクルートサイト：https://www.autotechnic.co.jp/recruit/