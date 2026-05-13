地政学リスクを成長に変えた台湾経済「5つの転換期」とは？ワイズリサーチがサプライチェーン再構築のヒントを提示する最新レポートを公開

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

台湾のビジネス・市場動向調査に精通するワイズコンサルティンググループ（本社：中華民国台北市）傘下のワイズリサーチは、台湾マクロ経済の歴史的変遷と最新の産業動向を分析したインサイトレポート『～地政学リスクを成長に変えた国策の正体～ 台湾経済「5つの転換期」』を公開いたしました。

本レポートでは、台湾経済が国内外の政治や地政学リスクと連動しながら、いかにして国策として産業構造を塗り替えてきたのかを「5つの転換期」として紐解き、日系企業が次なる波に乗るための戦略的視点を提示しています。

■ レポート公開の背景：台湾産業の「重心移動」を読み解く

台湾経済の成長は単なる市場原理によるものではなく、地政学という「抗えない外部環境」を、国策によって「新たな成長エンジン」へ転換し続けてきた歴史の産物です。現在、台湾では先端技術の国内回帰という歴史的な潮流の中にあり、日系企業が台湾市場への投資や事業展開を検討する上で、この産業の「重心移動」の全体像を把握することが不可欠となっています。

■ レポートのハイライト：台湾経済を動かす「5つの転換期」

本レポートでは、台湾経済の歩みを以下の5つのフェーズに分類し、主力産業と拠点の変遷を解説しています。

第1期（1960年代～）：高雄での「輸出加工区」誕生と軽工業

輸出主導へ舵を切り、高雄を中心に繊維や家電組み立てなどの労働集約型・軽工業が主力となった時代 。

第2期（1970年代～）：西海岸の「十大建設」と重化学工業化

オイルショックなどの国難を乗り越えるため、政府主導でインフラ整備と資本集約型（鉄鋼・石油化学）産業を育成し、現在の物理的な骨格が完成。

第3期（1980年代～）：新竹の「サイエンスパーク」設立とIT立国へ

国家戦略をハイテク産業育成へ全振りし、新竹に半導体や電子部品のエコシステムを構築（1987年にTSMCが誕生）。

第4期（1990年代～2000年代）：「中国シフト」と台北の本社・R&D特化

製造業が中国へ工場を移転する一方、台北を中心とする北部がサービス業や金融、R&D機能へと高度化 。

第5期（2018年～現在）：サプライチェーンの国内回帰と先端技術特化

地政学リスクにより資金と工場が台湾へ「Uターン」。台中・台南・高雄など中南部へTSMC等の巨大拠点が新設され、新たな消費ブームと地価高騰を牽引。

（図1）台湾産業の「重心移動」マップ。軽工業の南部から始まり、重化学工業、ハイテク、R&Dを経て、現在は再び中南部への先端産業の南下が起きている。（資料：ワイズリサーチ）

■ 経営へのヒント：グローバルサプライチェーンの「戦略的要衝」としての台湾

現在、私たちは第5期の「国内回帰・先端技術特化」の渦中にいます。経営者の皆様にとっては、自社の事業がこの大きな歴史的潮流のどこに位置しているのかを再定義することが重要です。台湾を単なる「製造拠点」や「市場」としてではなく、地政学リスクを織り込んだグローバルサプライチェーンの「戦略的要衝」として捉え直す視点こそが、次なる10年の成長を左右する鍵となります。

▼本分析レポートの全文はこちら

https://www.ys-consulting.com.tw/column/128426.html

■ 今後のレポート配信予定

ワイズリサーチでは、この歴史的転換の最前線に切り込む続編レポートの公開を予定しています 。

「主要都市発展シリーズ」：重工業等で栄えた都市がIT・サービス業の街へ脱皮する姿を分析 。

「サイエンスパークシリーズ」：新竹の成功体験を猛スピードでアップデートする台南や高雄の現状を紐解きます 。

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