【ノボテル奈良】奈良とシルクロードが出会う「ウズベキスタン×奈良 初夏のエスニックブッフェ」を開催

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

「ノボテル奈良」（所在地：奈良県奈良市）は、2026年6月より、奈良県産食材とウズベキスタンの伝統料理を掛け合わせた「ウズベキスタンフェアブッフェ」を開催いたします。

シルクロードの要衝として栄えたウズベキスタンの豊かな食文化と、奈良の旬の食材を融合させた、ここでしか味わえない特別なブッフェをご提供いたします。

スパイスの香りや素材の旨味を活かしたウズベキスタン料理に、ホテルならではのアレンジを加え、幅広いお客様にお楽しみいただけるラインナップをご用意しました。

■ なぜウズベキスタン？奈良とつながるシルクロードの物語

今回のフェアは、ウズベキスタンの古都・サマルカンドと、日本の古都・奈良のつながりに着想を得ています。

2022年には奈良市とサマルカンド市が姉妹都市提携を締結。

シルクロードの交易拠点として栄えたサマルカンドと、東の終着点ともいわれる奈良は、古くから文化や技術、食を通じて交流してきました。

本フェアでは、実際に現地を訪れたシェフが、その歴史的背景や現地で出会った味わいをもとに、中央アジアの魅力を奈良ならではの感性で表現。

遠くシルクロードの食文化を、奈良で気軽にお楽しみいただけます。

■ 奈良の食材とウズベキスタン料理が織りなす多彩なメニュー

ウズベキスタンの代表的な料理をベースに、奈良の食材を取り入れたアレンジメニューをご用意。

トマトの爽やかな酸味とハーブが香る「アチクチュチュクサラダ」や、野菜の旨味を活かしたサラダ、スパイスの香り豊かなスープなど、現地の食文化を感じられる料理が並びます。

また、国産牛や奈良のブランド豚を使用したメイン料理では、スパイスやバターの香りを活かした奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

さらに、レモンの酸味が爽やかなパスタや、ウズベキスタンの要素を取り入れたピザなど、ホテルならではのアレンジメニューもご用意し、多彩な味わいをお楽しみいただけます。

アチクチュチュクサラダ

ウズベキスタンで親しまれる定番のトマトサラダ。

フレッシュな野菜の旨味に、ハーブやスパイスの爽やかな香りが広がる一品です。

フランススキー

ビーツやキュウリ、ジャガイモなどを使った、ウズベキスタンで人気のサラダ。ビーツの鮮やかな色合いと自家製マヨネーズのコクが素材の味わいを引き立てます。

ヤポンスキー

ウズベキスタンで楽しまれる日本風サラダ。醤油とごまの風味を合わせた、どこか日本らしさも感じる親しみやすい一皿です。

ショルヴァ

肉と野菜の旨味をじっくり引き出した、ウズベキスタンの伝統的なスープ。

滋味深くやさしい味わいが広がる、現地の家庭料理を代表する一品です。

プロフ～ウズベキスタン風ピラフ～

人参の甘みとお米の旨味を引き出し、スパイスの香りを効かせて仕上げたウズベキスタンの代表的な料理。

シンプルながらも奥行きのある味わいで、現地の食文化を感じていただける一皿です。

ヤマトポークの自家製サルシッチャ ウズベキスタン風

ウズベキスタンのエッセンスを取り入れた、ホテルならではのアレンジピザ。

香ばしい生地とスパイスの香りが調和した、食べ応えのある一品です。

国産牛肉のパイ包み焼き～ウズベキスタン・サムサ風～

国産牛の旨味とスパイスの香りを閉じ込め、パイ生地で包み焼きにしました。

ウズベキスタンの伝統料理「サムサ」をイメージした、香ばしいバターの香りと異国感のある味わいをお楽しみいただける一皿です。

ばあく豚のウズベキスタン風 ゴルゴンゾーラソース（週末ランチ / ディナー限定）

餌からこだわり丁寧に育てられた、希少な奈良のブランドポーク「ばあく豚」を香ばしく炭火焼きにしました。

甘みのある脂とコク深い旨味に、濃厚なゴルゴンゾーラソースを合わせた、週末ランチ限定の特別な一皿です。

牛肉のステーキ サルサディモネ・パルメザン（週末ディナー限定）

香ばしく焼き上げた牛肉に、ハーブの爽やかな香りが広がるサルサヴェルデソースとパルメザンチーズを合わせた一皿。

肉の旨みと軽やかな酸味、チーズのコクが絶妙に調和し、週末ディナー限定の贅沢なメインとしてお楽しみいただけます。

植村牧場ミルクのハルヴァ

ウズベキスタンで親しまれる伝統菓子。

植村牧場のミルクのやさしい甘みとコクが広がる、素朴で奥深い味わいです。

■ シルクロードの恵みを感じる、サマルカンド直送のワイン

本フェアでは、ウズベキスタン・サマルカンドで造られるワインもご用意しております。

古くからシルクロードの要衝として栄えたこの地は、昼夜の寒暖差が大きく、ぶどう栽培に適した環境を持つワイン産地としても知られています。

今回は、現地ワイナリー「Bagizagan（バギザガン）」より、個性豊かなワインを取り揃えました。

爽やかな酸味と果実味が広がる白ワインや、スパイス感とコクを楽しめる赤ワインなど、ウズベキスタン料理との相性も抜群です。

数量限定でのご提供となりますので、ぜひこの機会にサマルカンドのテロワールをご体感ください。

■ 奈良で楽しむ新たな食体験

本フェアは、普段なかなか触れる機会の少ない中央アジアの食文化を、気軽に体験できる貴重な機会です。

観光で訪れる方はもちろん、地元のお客様にも新しい味わいとの出会いをお楽しみいただけます。

奈良にいながらにしてシルクロードの食文化を感じる、特別なブッフェ体験をぜひご堪能ください。

■ ウズベキスタン×奈良 初夏のエスニックブッフェ開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52177/table/904_1_d3a419d7983dbc52079e5dff284f2f08.jpg?v=202605131252 ]ご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/trattoria-ponte-nara/reserve?menu_lists=69f8d7d148f3fb80e9a9d2e7

■レストラン「トラットリア・ポンテ 奈良」概要

場所：ノボテル奈良 1F

営業時間：

朝食 6:30-10:00(9:00 L.O.)

ランチ 11:30-14:00(13:30 L.O.)

ディナー 17:00-21:30 (21:00 L.O.)

座席：122席

テーブル席、ソファ席、個室6席x2室含む

“スローフード”がコンセプトのレストラン「トラットリア・ポンテ 奈良」は、ピザ窯を備えた本格トラットリア。奈良の土地に根差した食材を多く活用した、本物嗜好でありながらシンプルなイタリア料理をご用意しております。デザインコンセプトを「Upside Down Garden」に据え、奈良の穏やかな自然を物語る内装に。木の温かみを感じられるレストランで、繊細に表現される新しい奈良の味をご堪能ください。



豊富なブッフェメニューはもちろん、こだわりのアラカルト料理も充実。気分やシーンに合わせて、イタリアンの多彩な味わいをお楽しみいただけます。 ※アラカルトメニューはディナーのみご提供しております。

詳細はこちら :https://www.novotelnara.com/restaurants-bars/trattoria-ponte-nara/

■ノボテル奈良 施設概要

名称：ノボテル奈良

開業：2024年9月4日(水)

ホテル運営：アコー

所在地：奈良県奈良市大宮町7-1-45

交通：

新大宮駅から徒歩8分

奈良駅からバスで10分／車で6分

客室数：264 室

付帯設備：

ロビー・ウェルカムエリア、ソーシャルラウンジ、レストラン、ウェルネスエリア、大浴場、ジム、2つの宴会場とミーティングルーム、エグゼクティブラウンジ、屋外テラス＆バー

公式HP :https://www.novotelnara.com/

ノボテルについて

ノボテルは、より長く、充実した人生をサポートすることを目指し、「睡眠」「食」「運動」「つながり」を大切にした滞在体験を提供するホテルブランドです。日常から離れるすべての旅行者に向けて、ウェルビーイングを身近なものとし、ビジネス利用からご家族・ご友人とのレジャーまで、幅広いニーズに応える質の高いホテル、スイート、リゾートを展開しています。2024年には、環境保全団体であるWWF（世界自然保護基金）とパートナーシップを締結し、科学的根拠に基づく取り組みや保全プロジェクトを通じて、世界の海洋環境の保護と再生を推進しています。ノボテルのホテルでは、自然で機能的なデザインを取り入れた広々としたモジュール式客室、栄養バランスに配慮したメニューを揃えるリラックス感のあるレストラン、柔軟に利用できるワークスペース、きめ細やかで心配りの行き届いたサービス、キッズ向けエリア、多目的に活用できるロビー空間、使いやすいフィットネス施設など、多彩な設備とサービスを備えています。ノボテルは、60か国以上に600軒以上のホテルを展開しており、110以上の国と地域で5,800軒を超えるホテルやリゾートを展開する世界有数のホスピタリティ・グループ、アコーの一員です。また、宿泊予約や多彩な特典・サービス・体験へのアクセスを提供する統合型ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110カ国以上で5,800を超えるホテルやリゾート、10,000を超えるレストラン＆バー、ウェルネス施設、フレキシブルワークスペースなどを提供する、世界をリードするホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで45以上のホテルブランド、さらにEnnismore（エ二スモア）と共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたホスピタリティエコシステムを展開しております。ALL Accor（オール アコー）は、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、地域社会への貢献、多様性と包括性を通じて、前向きな行動を推進することに焦点を当てています。アコーのミッションは、グループの理念「心を込めたケアで文化をつなぎ、責任あるホスピタリティの芸術を切り拓く」に反映されています。1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、CAC 40指数に採用されています。また、米国のユーロネクスト・パリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）および米国OTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細は、https://group.accor.com(https://group.accor.com)またはX、Facebook、LinkedIn、Instagram、TikTokでご覧ください。

＜本件に関する報道関係の方のお問い合わせ先＞

ノボテル奈良 担当：佐久間 弘一

メール：Koichi.SAKUMA@accor.com TEL：0742-32-3020