進学塾がAI活用で年間300時間削減を実現　成果に結びつかない企業に役立つ改善事例

2026年5月27日（水）20：00〜21：00【Flashセミナー Vol.142】超人気塾発！Claude Code実装革命！現場のリアル全公開

「AIに聞いても普通の答えしか返ってこない」とがっかりしていませんか。一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）は5月27日（水）、オンラインセミナー「超人気塾発！Claude Code実装革命！現場のリアル全公開」を開催します。年間300時間の事務工数を削減するなどの実装に成功した事例をお伝えします。

































































▼詳細・申し込み ▼詳細・申し込み



























https://digitalpr.jp/table_img/2934/134138/134138_web_1.png■セミナー概要AI活用の成否は、ツールの性能だけでは決まりません。実務で成果につなげるには、自社の業務や意思決定の前提をどうAIに伝えるかが重要です。本セミナーでは、数十万円規模の判断を見直した市場分析の事例と、年間約300時間の業務削減を実現した改善事例をもとに、Claude Codeの実践的な活用方法を解説します。単なる成功談ではなく、現場で何を考え、どのように試し、どこを改善したのかまで含めてお伝えします。AIを使っているものの「答えが浅い」「業務改善に結びつかない」と感じている方にとって、次の一手を考える材料となる内容です。▼このような方におすすめ生成AIツール導入後、期待値と現実のギャップに課題を感じている企業の担当者・経営層業務効率化のための具体的な実装プロセスを学びたいマーケター・データ分析担当者Claude Codeの導入検討時に、失敗事例や導入チェックリストを参考にしたい方組織全体のAI活用リテラシー向上のため再現性のある事例を求めている方■登壇者左居大策（さこ・だいさく）氏株式会社LINKBANK代表 / 進学塾イーサス代表中小企業診断士・MBA（関西学院大学院）岡山商工会議所AI専門家 / 中小企業基盤整備機構AI研修講師ウェブ解析士「自社でうまくいったものだけを渡す。それが唯一のルール。」創業して16年の進学塾イーサス（ETHOS）でデータと生成AIを組み合わせた意思決定を日常的に実践し、AI実装のテストフィールドに活用した結果、以下を同時達成しました。・年間300時間近い事務工数削減・前年同期比売上300%・採用応募数は業界市場平均（リクルート社業界別参考値）比5倍・中途離職率0%（2024年4月〜継続中）実証ノウハウを外販すべく株式会社LINKBANKを設立。給食委託会社への採用DX支援で応募数9倍・定着率93.4%、福祉・美容・飲食・製造など多業種でAI実装を実証済み。 チャットGPT、Gemini、Claude Codeを活用したナレッジ管理・業務自動化など、最前線のAI実装を自社の現場から発信中。■その他・注意事項講座はZoomを利用します。当日までにご準備ください。受講者に起因する接続不良などについては中断せずに講座を進めます。コンピューターやソフトウェアなどの動作不良に関するサポートは行いません。■主催一般社団法人ウェブ解析士協会（WACA）ウェブマーケティングの知識・スキル習得の基盤となるウェブ解析。体系的に学べる環境、スキルの評価基準を設け、ウェブ解析に必要な知識や技術を身に付けられる資格が「ウェブ解析士」です。ウェブ解析やSNS、ウェブ広告などのデジタルマーケティングを学ぶ機会の創出、研究開発、関心を持つ人たちの交流促進、就業及びビジネスマッチング機会の創造、情報流通促進により、産業振興や社会教育を推進します。本件に関するお問合わせ先一般社団法人ウェブ解析士協会seminar@waca.or.jp関連リンクセミナー申し込みhttps://web-mining.doorkeeper.jp/events/196650WACA会員登録https://membership.waca.or.jp/course/register/54636/WACAとはhttps://www.waca.or.jp/association/