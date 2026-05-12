株式会社青山プランニングアーツ

―経営者の意思決定を支援するAIとして紹介

企業の“判断力そのもの”を変える新しい経営インフラへ ―

株式会社青山プランニングアーツ（本社：東京都、代表取締役：尾中 謙文）が展開するAIプラットフォーム「AI Reborn（AIリボーン）」に関する記事が、米国有力経済紙 The Wall Street Journal に掲載されました。

＜記事内容＞

掲載記事では、AI Rebornが単なる業務効率化ツールではなく、企業経営における意思決定を支援する“第二の脳（Second Brain）”として紹介されています。

多くの企業では、経営判断や営業判断、顧客対応のノウハウが一部の人材に属人化し、組織全体に蓄積されにくいという課題があります。

AI Rebornは、企業内に蓄積された知識、経験、判断ロジックをAIに統合し、経営者や社員が必要なときに最適な判断を行えるよう支援するAIプラットフォームです。

これにより、企業は「人に依存した判断」から脱却し、再現性のある意思決定、業務品質の標準化、顧客対応力の向上を目指すことができます。

AI Rebornの特徴

AI Rebornは、用途別に設計された複数のAIエージェントを通じて、営業、バックオフィス、顧客対応、経営判断など、企業活動のさまざまな領域を支援します。

また、単に回答を生成するだけでなく、「なぜその判断に至ったのか」という根拠や判断プロセスを提示できる点も特徴です。

今後、青山プランニングアーツでは、金融、製造、不動産、自動車販売、メディアなど、各業界に特化したAI活用を進め、AI Rebornを企業の意思決定を支える経営インフラとして展開してまいります。

The Wall Street Journal掲載記事

https://sbx.wsjcs-dev.com/enjin/next-era-leaders-2/a-second-brain-for-smarter-executive-decision-making/

■会社概要

会社名：株式会社青山プランニングアーツ

代表者：代表取締役 尾中 謙文

所在地：東京都港区南青山5-4-27#404

事業内容：AI開発、マーケティング、映像制作、経営コンサルティング

問合せ : info@apa.ne.jp