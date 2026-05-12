プリングルズ 3倍濃厚サワークリーム&オニオン　5月18日（月）より発売

日本ケロッグ合同会社

世界140か国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、「プリングルズ 3倍濃厚（*1）サワークリーム＆オニオン」（45g/95g）を2026年5月18日（月）から全国のコンビニエンスストア等にて発売予定です。

*1：サワークリーム味について。サワークリーム風味のための原材料を当社比率3倍増量

ポテトスナック市場におけるプリングルズのサワークリームの売上は、コロナ禍前の2019年から2025年にかけて約1.8倍（*2）となり、プリングルズはサワークリームのフレーバーセグメント内でNo.1ブランドとなっています。このような市場の成長と人気の高まりを背景に、過去発売時には数量限定品でありながら非常に好評を得た「3倍濃厚サワークリーム＆オニオン」を今回3年ぶりに発売します。

*2：インテージSRI+ 2025.1-2025.12

「3倍濃厚サワークリーム＆オニオン」は、プリングルズのアイコンであるサワークリーム＆オニオンの味わいをさらに3倍濃厚に仕上げたフレーバーです。濃厚なクリームのコクとすっきりとした酸味のバランスが特長で、アルコールや炭酸飲料との相性も良く、さまざまなシーンでお楽しみいただけます。

展開図

パッケージには「3倍濃厚」の文字を大きく配置し、一目で味の特長が伝わるデザインにアップデートしました。また、Mr.Pの赤いハート型の目や濃いグリーンの背景により、プリングルズの美味しさと楽しさを体現。店頭でも思わず手に取りたくなるインパクトのあるデザインに仕上げています。

■製品概要

製品名：プリングルズ 3倍濃厚サワークリーム＆オニオン / 45g・95g

発売日：2026年5月18日（月）

内容量：45g/95g

価格：オープン価格

原産国：マレーシア

■プリングルズ紹介

プリングルズは世界140カ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランドで、日本では1994年から販売が始まりました。大きなひげがトレードマークのMr.Pは、1968年にアメリカでプリングルズが発売されて以来、プリングルズのキャラクターとして親しまれています。他のポテトチップスでは味わえない、プリングルズ特有のしっかりとした味わいが特長。2024年4月に発売した「Hi! CHEESE!」はプリングルズの人気定番製品になっています。人々のあそび心や好奇心をくすぐることを使命とするブランドとして、様々な期間限定品や地域限定品を展開し、マーケットと店頭を活性化しています。

プリングルズでは、ブランドサイトや公式SNS「X」「Instagram」「YouTube」「TikTok」にて期間限定フレーバーやキャンペーン情報など、ブランドの情報を発信しています！

・ブランドサイトURL：https://www.pringles.com/jp/home.html

・X アカウント：https://x.com/PringlesJapanCP

・Instagram アカウント：https://www.instagram.com/pringles_japan_official/

・YouTube アカウント：https://www.youtube.com/channel/UCYtlFjHtHggmu9EJu3wqzrA

・TikTok アカウント：https://www.tiktok.com/@pringles_jp

【マース インコーポレイテッドについて】

マース インコーポレイテッドは、「私たちが望む明日の世界は、今日のビジネスのやり方から始まる」という信念のもとに事業を展開しています。年間売上650億ドル以上の家族経営の企業として、当社は世界中のペットに一流のペットケア製品と獣医サービスという多様なポートフォリオを提供しており、当社の高品質なスナックや食品は毎日何百万人もの人々を喜ばせています。

当社は、ROYAL CANIN(R)、PEDIGREE(R)、WHISKAS(R)、CESAR(R)、M&M’S(R)、SNICKERS(R)、Pringles(R)、Cheez-It(R)、BEN’S ORIGINAL(TM)など、世界で最も愛されているブランドを製造しています。BANFIELD(TM)、BLUEPEARL(TM)、VCA(TM)、ANICURA(TM)など、当社の国際的なペット病院ネットワークは、予防から一般診療、専門診療、救急まで幅広い獣医ケアを提供し、ANTECH(R)はペット診断における画期的な機能を提供しています。

マースの五原則（品質・責任・互恵・効率性・自由）は、世界17万人以上のアソシエイトの行動指針となり、人々・ペット・地球にとってより良い世界の実現を目指しています。

マースの詳細については、www.mars.com.(https://www.mars.com./)をご覧ください。Facebook(https://www.facebook.com/Mars/)、Instagram(https://www.instagram.com/marsglobal/)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/mars/)、YouTube(https://www.youtube.com/user/Mars)でフォローしてください。

2025年12月11日に、マース インコーポレイテッドによるKellanova社の買収が完了したことに伴い、日本ケロッグ合同会社（Kellanovaグループの一員）は、現在マースグループの一員となっています。