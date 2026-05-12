【男性は“資金化傾向”、女性は“遺品整理”】【最大10ポイント差】美術品売却のきっかけに男女差があることが判明

株式会社獏

美術品買取専門店 獏（本社所在地：東京都大田区、代表取締役：小林 大祥）は、美術品の買取査定経験がある方を対象に、「美術品売却のきっかけ」に関する調査を実施しました。

美術品の売却理由は人それぞれですが、性別によってその傾向に違いはあるのでしょうか。

今回の調査では、男性と女性で売却のきっかけに明確な違いが見られる結果となりました。

そこで今回、美術品買取専門店 獏（https://www.baku-art.co.jp/）は、美術品買取査定の経験がある方を対象に、「美術品売却のきっかけ」に関する調査を実施しました。

調査概要：「美術品売却のきっかけ」に関する調査

【調査期間】2025年2月1日～2026年4月21日

【調査方法】自社アンケート

【調査人数】272人

【調査対象】美術品の買取査定経験がある方

【男女別】売却のきっかけに違いが明確に

はじめに、「美術品を売却しようと思ったきっかけは何ですか？」と質問したところ、男性は「不要になった（24.9％）」、女性は「遺品整理（22.5％）」がそれぞれ最多となりました。

■男性

- 不要になった：24.9％- 掃除の一環：16.1％- 資金化（現金化）／遺品整理：12.2％

■女性

- 遺品整理：22.5％- 不要になった／掃除の一環：19.0％- 引っ越し／生前整理：12.0％

男女ともに「生活整理」を背景とした売却が多い一方で、男性は女性と比べて「資金化（現金化）」の割合が高く、売却理由において経済的な目的がやや強い傾向が見られます。

【最大11ポイント差】最も差が出た項目とは

項目別に男女差を分析したところ、

- 遺品整理：女性が男性より＋10ポイント- 資金化（現金化）：男性が女性より＋6ポイント

という結果となり、売却の“目的そのもの”に性別差があることが分かりました。

特に「遺品整理」は本調査で最も大きな差が見られた項目となっています。

【背景】なぜ男女で違いが出るのか

このような差が生まれる背景には、以下の要因が考えられます。

【目的によって変わる】重視されるポイント

男性：資産・投資的な視点- 購入経験があるケースが多い- 価値や相場への関心が高い- 売却を「資産整理」として捉える傾向女性：生活・家族起点の視点- 遺品整理や家の整理に関与する機会が多い- 「保管・管理」の負担から解放されたい

続けて、「買取業者を選んだ決め手」を聞いたところ、

男女ともに「専門業者だから（男性：28.3％、女性：33.1％）」が最多となりました。

次いで、

男性は「返事が早かった（15.6％）」、

女性は「対応が良かった（15.3％）」「自宅から近い（15.3％）」

という結果となっています。

この結果から、

■男性に多い傾向

- レスポンスの早さやスピード感を重視- 効率的に売却を進められるかを重視

■女性に多い傾向

- 説明の分かりやすさや対応の丁寧さを重視- 安心して任せられるかを重視

といった違いが見られました。



さらに、売却のきっかけ別に分析したところ、目的によって重視されるポイントにも違いが見られました。

売却理由として「資金化（現金化）」と回答した方では、 「金額（22.7％）」が最多となり、次いで「専門業者だから（21.2％）」「対応が良かった（19.7％）」となりました。

一方、「遺品整理」と回答した方では、「専門業者だから（40.0％）」が最多となり、次いで「自宅から近い（17.5％）」「返事が早かった（12.5％）」となりました。

これらの結果から、資金化目的では「価格や合理性」が、遺品整理では「安心感や利便性」が重視される傾向があることが分かります。

【後悔しないためのポイント】

今回の結果から、美術品売却では「目的に応じた業者選び」が重要であることが分かります。

- 高く売りたい → 複数業者で比較- 早く整理したい → 対応力・スピード重視- 安心して任せたい → 実績・信頼性重視

目的を明確にすることで、満足度の高い売却につながります。

【まとめ】美術品売却は「性別×目的」で最適解が変わる

今回の調査により、男性は「不要・資金化」、女性は「遺品整理」といった傾向が明らかになりました。

美術品の売却においては、一律の正解があるわけではなく、「どのような目的で手放すのか」によって最適な方法が異なるといえます。

自身の状況に合った方法を選ぶことが、満足度の高い売却につながるでしょう。

美術品の買取専門店なら『獏』がおすすめ

美術品売却を検討している方は、まずは無料査定で現在の価値を確認してみてはいかがでしょうか。

■正しい価値を正しい金額でご提案

あなたはお手持ちの美術品に対し、次のようなお悩みはありませんか？

・引っ越しを機に美術品を手放したい

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「このまま捨ててしまうのはためらいがあるし、美術品の価値を正しく判断できる人に買い取ってもらいたい！」

そんな悩みをどこよりも丁寧に、かつ迅速に解決することを約束します。

【お客様への4つの約束】

１.最短即日訪問 迅速な訪問が可能です！

当社では日本全国へ出張買取を行っております。

東京・名古屋・大阪に店舗を構えております。関東・関西エリアは特に迅速な訪問が可能です。

午前中に連絡いただければ、当日出張・査定・売却まで可能です。

２.査定・出張は無料 無料で出張・査定いたします！

遠方なのでどうしようかな…とお悩みの方でも、まずはお気軽にご相談ください。

電話やメール・LINEで丁寧なヒアリングを行い、作品の情報や画像を頂けましたら、簡単な金額をご提示することが可能です。

そこでお客様のご希望金額と折り合えば出張し、現物を見せて頂くというステップを設けております。

最終的には現物を拝見しない限り、正確な金額はご提示できませんので、そこで折り合わなければ売らずに取っておくという選択肢もございます。

３.適正価格で提案 その時の相場の適正価格でご提案

当社では常に「査定時点での最高評価の買取金額」をご提案させていただいております。

美術品の相場は日々変動いたします。

当社では、お問い合わせ時点の相場を基に、適切で公正な買取価格をお客様にご提示します。

お客様の大切な美術品を整理するには時間が必要だと理解しており、業者からの連絡により焦ってご判断いただきたくはありませんので、金額ご提示後の連絡は控えさせていただきます。

査定に呼んだからには売らなくてはいけない…ということは一切ございません。

４.クーリングオフ対応 「クーリング・オフ制度」に対応！

当社では「クーリング・オフ制度」に対応しております。

当社から出張してご売却頂いた場合、8日間は返品可能です。

もちろんお客様がご納得いただけるまでヒアリングを行ってから商談を成立させることに全力を注いでおりますが、手離した後、「やはり売らなければ良かったな」と感じられることもあるかもしれません。

その時はご一報いただけましたら、期間以内であれば作品をお返しいたしますのでご安心してお問い合わせ・ご相談ください。

※業者様からの買取、当店での店頭買取、宅配での買取、見積書提出後等の買取はクーリングオフ提要外となるため、詳しく売却時にご説明させていただきます。

【獏で買取できる骨董品・絵画・美術品】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69535/table/14_1_01a4715e1c798e2e985c3de2563894b6.jpg?v=202605120151 ]

その他、詳しい買取品目や買取実績は、下記をご参照ください。

買取品目はこちら：https://www.baku-art.co.jp/item_purchase/

買取実績はこちら：https://www.baku-art.co.jp/purchaselist/

【絵画買取・美術品買取の3つの査定方法】

絵画・美術品の査定は、当社では3つの方法をご用意しております。

お急ぎの場合や相続・贈与などで作品の詳細が分からない場合は、電話でのお問い合わせがおススメです。

忙しくて日中電話できない方や作品や資料の画像をお持ちの方はメール・LINEでのお問い合わせをお待ちしております。

・電話査定はこちら：0120-89-0007（受付時間10:00～18:00／日・祝休み）

・無料査定お問い合わせはこちら：https://www.baku-art.co.jp/assessmentform/

・LINE査定はこちら：https://www.baku-art.co.jp/assessment/line/

【絵画買取・美術品買取の4つの方法】

・無料出張買取

・店頭買取

・宅配、郵送買取

・業者間オークション出品代行

株式会社獏の絵画・美術品の買取には4つの方法があり、お客様のご都合に合わせて買取方法をお選びいただけます。

絵画や美術品の点数が多いなどの場合は無料の出張買取をおすすめしております。

■店舗案内

・東京本社 東京都大田区大森北3-5-7 ロイヤルビル1階

・大阪店 大阪府大阪市中央区内平野町1-1-5 西大手前ビル103号室

・名古屋店 愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目36-2 池下小塚ビル1階

売却の流れについてはこちら：https://www.baku-art.co.jp/first/

■美術品買取専門店「獏」：https://www.baku-art.co.jp/

■お問い合わせURL：https://www.baku-art.co.jp/assessmentform/

■お問い合わせTEL：0120-89-0007（受付時間10:00～18:00／日・祝休み）