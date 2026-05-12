世界が認めた、日本の一滴。瀬戸内・倉敷発「金辺オリーブ園 　Extra Virgin Olive Oil」が NYIOOC World Olive Oil Competitionで金賞受賞

株式会社ナショナル発条

【100TIMES×OLIVE webサイト】https://www.100times.jp/pages/olive

金辺オリーブ園 Extra Virgin Olive Oil 100ml

株式会社ナショナル発条（本社：岡山県倉敷市、代表取締役：藤井秀和）は、

自社ブランド「100TIMES」として展開するエキストラバージンオリーブオイル

「金辺オリーブ園 Extra Virgin Olive Oil」でNYIOOCに初出品し、金賞（Gold Award）を受賞。

最高品質のエキストラバージンオリーブオイルとして認められました。

同コンテストは、世界各国から出品されるオリーブオイルを対象に、国際的な専門家によるブラインドテイスティングで評価されます。世界最大級かつ最も権威のある国際大会であり、受賞作品は世界基準の品質を満たすオリーブオイルとして広く認知されています。

【受賞の背景】30年以上守り抜いた「栽培期間中の農薬不使用」

「金辺オリーブ園 Extra Virgin Olive Oil」は、岡山県倉敷市で栽培されたオリーブのみを使用し、

30年以上、栽培期間中に化学肥料や農薬に頼らない農法を貫いています。

収穫はすべて手仕事による「手摘み」で行い、丁寧に選別。早摘みすることで、青々とした香りと

奥行きのある風味を引き出しています。

早摘みの果実は完熟果に比べて含油量が少ないため、搾油できる量は限られます。そのため、本商品は大量生産では得られない、希少性の高いエキストラバージンオリーブオイルです。

収穫後は自社の搾油機で低温圧搾（コールドプレス）を実施。同じ場所でボトルに詰め、一貫生産に

より果実本来の鮮烈な香りと鮮度を封じ込めています。

一般的に、酸度はオリーブオイルの鮮度や品質管理を示す重要な指標のひとつとされています。

本商品は、エキストラバージンオリーブオイルの国際基準0.8％以下を大きく下回る、酸度0.25％を実現しています。

今回の受賞は、香りの複雑性、味わいのバランス、フレッシュさ、そして製造工程の精度が総合的に

評価されたものです。

【意志の継承】先駆者の情熱を、次の100年へ

金辺オリーブ園 二代目・金辺奘一氏（故人）

今回の金賞受賞は、長年オリーブ栽培に情熱を注ぎ、今日の礎を築いた故・金辺氏の献身的な努力が、世界という舞台で結実した証であると捉えています。株式会社ナショナル発条は、その事業と想いを

正当に継承し、金辺氏が守り抜いてきた「農薬に頼らない栽培」と「品質への妥協なき姿勢」を絶やすことなく、次の100年を生きる世代へと繋いでいく活動に、より一層邁進してまいります。

【味わいの特徴】若い果実の力強さと、透明感のある輪郭

早摘み果実ならではの、ハーブやグリーンアーモンド、トマトの葉を思わせる青々とした香りと、

透明感のある力強い味わいが特徴です。

若い果実に由来するフレッシュな苦みと心地よい辛みが、料理に清々しい余韻を与え、仕上げに

ひとさじ加えることで、料理の輪郭を引き立て、素材の魅力を際立たせます。

商品名 ：金辺オリーブ園 Extra Virgin Olive Oil

価格 ：\3,240（税込）

内容 ：100ml

販売場所：オンラインストア

URL ：https://100times.jp/pages/olive

栄養成分表 ※表示値は、100ml（95g）あたりの目安です。

エネルギー 849kcal

炭水化物 0g

たんぱく質 0g

食塩相当量 0g

脂質 95g

暮らしを整える、一滴の習慣。

本商品は、オリーブを軸に、日々の暮らしを整える体験を提案しています。

生活リズムが揺らぎやすい現代だからこそ、一滴のオイルから体調を整える。

そんな、自分を労わる新しい食習慣に寄り添います。

母の日・父の日に、世界が認めた「健康」という名の贈りものを。

今年の母の日・父の日は、日常に寄り添う「整う習慣」を贈りませんか。

世界に認められたエキストラバージンオイルなら、毎日の食事から体調を整える楽しみも一緒に

届けられます。

使い勝手の良さと上質さを兼ね備えた、感謝の気持ちが伝わる「健康のギフト」としてご提案いたし

ます。

【100TIMESの思想】美学 × 感覚 × 構造設計

「100TIMES」は、瀬戸内の豊かな自然と日本の精緻な技術を融合させ、 「ライフパフォーマンスを高める価値あるプロダクト」のあり方を問い続けるブランドです。

CUSHION（精緻なバネ技術）とOLIVE。

この二つの柱を通じて、 睡眠や食といった暮らしの基盤を静かに整え、人が本来持つ感覚と活力を呼び覚まします。

私たちの哲学は「美学 × 感覚 × 構造設計」。

一滴（drop）や一点（dot）から体験が波紋のように広がる設計を重ね、身体と環境、その両方に誠実なものづくりを追求していきます。

【会社概要】

社名：株式会社ナショナル発条

本社所在地：岡山県倉敷市玉島乙島8256番地43

代表取締役：藤井秀和

事業内容： ベッド・インテリア用スプリング製造販売、農園事業、地域資源の活用など

創業： 1967年

ナショナル発条HP：https://national-s.co.jp/

100TIMES HP: https://100times.jp/