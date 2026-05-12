AnyReach、AI検索時代の新インフラ「AnyLLMO」の本格提供を開始

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐、以下「当社」）は、AI検索において自社の商品・サービスが正しく回答・引用される状態を実現し、売上を最大化させるLLMO（大規模言語モデル最適化）特化型インフラ「AnyLLMO（エニーエルエルエムオー）」の本格提供を開始いたします。

AI検索（ChatGPT, Perplexity等）の普及により、従来のSEOだけでは情報が消費者に届かない時代において、当社は「可視化ダッシュボード」と「戦略コンサルティング」の両輪で、企業のAI検索対策（LLMO）を包括的に支援します。

■背景

現在、消費者の検索行動は大きな転換期を迎えています。ChatGPTをはじめとするAI検索の利用が広がり、2026年までに従来型検索クエリの25％がAIチャットボット等に置き換わると予測されています（※1）。

こうしたAI検索時代では、AIが回答を生成する際に参照・引用する情報源は、従来の検索ランキングに加えて、情報の構造化・明瞭性・信頼性・ブランド言及の蓄積など複数の要素によって選定されます。

そのため、自社情報の整備が不十分な場合、AIに自社情報が引用されず競合他社が推奨ソースとして扱われたり、古い情報のまま回答に用いられたりすることで、企業のブランド価値や売上を損なうリスクが高まっています。

一方で、多くの企業がLLMO（AI検索最適化）の重要性を認識しながらも、専門人材の不足やROI（投資対効果）の見えにくさから、具体的な対策に着手できていないのが実情です。

AnyReachはこれまで、eギフトサービス「AnyGift」を通じて1,000社以上のEC事業者様の売上向上を支援してまいりました。その中で、コンバージョン（購買）に直結する支援に加え、フルファネルで一気通貫した支援体制を強化するべく、アッパーファネル（認知・比較検討）の段階から企業成長を支援する重要性が一層高まっていると捉えています。

これまで培ったデータ構造化の技術力と、最新のLLMOフレームワーク、戦略的PRの知見を統合。先行導入企業において確かな手応えを得られたことから、この度、本サービスを全事業者様向けに本格提供する運びとなりました。

（※1）Gartner, “Gartner Predicts Search Engine Volume Will Drop 25% by 2026, Due to AI Chatbots and Other Virtual Agents,” News Release, February 19, 2024.

■「AnyLLMO」サービス概要

「AnyLLMO」は、AI検索上の現状を可視化する「可視化ダッシュボード」と、成果につなげる「戦略コンサルティング」を統合したサービスとして、AI検索時代におけるブランド価値の向上と売上最大化を支援します。

- 主要AIプロバイダ横断でLLMO状況を”可視化”するダッシュボードを提供- - ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、Copilotの主要5プロバイダを横断し、自社ブランドの言及率や引用元をリアルタイムで可視化。AI検索上の現状把握と改善余地の特定を支援します。

- 成果にコミットする「戦略コンサルティング」- - ツール提供に留まらず、AIが回答の根拠とする参照先（RAGの対象となる情報源）の特定や、引用されやすいコンテンツの制作代行まで実施。LLMOの副産物として、Google検索結果でのクリック率（CTR）を向上させるなど、既存SEOへの即効性も提供します。

サービス詳細：https://llmo.anyreach.co.jp/

■「AnyLLMO」の提供価値- LLMOの可視化と戦略支援を一体で提供- - AI検索上のブランド露出や評価状況を可視化するダッシュボードに加え、成果創出に向けた戦略設計から実行支援までを一気通貫で提供します。- 主要5大AIプロバイダを横断してモニタリング- - ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity、Copilotなど、主要なAI検索・生成AI上での言及状況を横断的に把握し、ブランドの見え方を多面的に可視化します。- 1,000社超の支援実績に基づく知見を活用- - AnyReachがこれまで培ってきた1,000社超のEC支援実績をもとに、事業理解に根ざした実践的なLLMO戦略を提供します。- AnyMind Groupのアセットを活用した総合支援- - AnyMind Groupのメディアネットワークや各種アセットを活用し、記事制作にとどまらず、露出設計や情報発信を含む幅広い支援を可能にします。

■ 今後の展望：「AnyLLMO」を起点に、AI時代のコマース支援をさらに拡大

今後は、AnyLLMOにおいて、タグ1行の導入でJSON-LD*¹とllms.txt*²を自動生成・反映できる「構造化データ自動注入機能」の提供も予定しており、AIに正しく読み取られやすい情報基盤の整備を、より手軽に実現できる環境を整えてまいります。

当社はこれまで、「AnyGift」を通じてギフトという購買体験の向上に取り組んでまいりました。今後は「AnyLLMO」を通じて、EC事業者をはじめとする企業がAI検索時代において正当な評価を受け、適切な購買機会を獲得できる環境づくりを支援してまいります。

これを機に当社は、ギフト領域にとどまらず、AI時代のコマースを支えるインフラ企業へと進化し、企業の事業成長に貢献してまいります。

あわせて、今後もAIを活用した関連プロダクトの開発を進め、企業の情報発信や顧客接点の高度化を支える取り組みをさらに拡大してまいります。

*¹ JSON-LD（ジェイソン・エルディー）：JSON構文を用いて構造化データを記述するためのW3C標準フォーマット。Webページの内容を検索エンジンやAIに正確に伝えるために用いられるデータ記述形式

*² llms.txt（エルエルエムズ・テキスト）：大規模言語モデル（LLM）がウェブサイトの情報を効率的に参照できるよう、重要なコンテンツへのリンクと概要をまとめ、ウェブサイトのルートディレクトリに配置するMarkdown形式のファイル

■ AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp