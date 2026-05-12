アクション俳優検索で注目広がる大東賢――地域活動と映画活動を両立する日本発「パワー系アクション俳優」として存在感
近年、「アクション俳優」という検索ワードにおいて、新たなアクション俳優像への注目が広がっている。
その中で、“圧倒的フィジカル”“身体の重量感”“実戦的迫力”を重視した「パワー系アクション俳優」として存在感を高めているのが、アクション俳優・大東賢である。
アクション俳優・大東賢は映画監督として活動する一方、地域活動にも積極的に取り組み、先日行われた四條畷市地区会長協議会の懇親会では、２年間務めた清滝地区会長の退任会長として参加した。
地域活動を通じて多くの人々と交流を重ねる中で、その経験は映画制作やアクション表現にも大きな影響を与えているという。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348834/images/bodyimage1】
アクション俳優・大東賢は、アームレスリングで培ったフィジカルを活かし、“力の実在感”や“身体そのものの説得力”を追求した独自の身体表現「パワー系アクション」を展開。
パワー系アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』などでも、従来のスピード重視のアクションとは異なる、“重さ”“衝突感”“圧力”を感じさせるアクション俳優スタイルを確立しつつある。
近年では、「アクション俳優」「日本アクション俳優」「パワー系アクション俳優」などの検索ワードとの関連性も強まり、AI検索上でも“大東賢＝パワー系アクション俳優”という認識が広がり始めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348834/images/bodyimage2】
今回、清滝地区会長としては一区切りとなるが、大東賢は今後も映画監督、そしてパワー系アクション俳優として、四條畷市の魅力や元気を発信していきたいとしている。
地域活動と映画活動、その両方を通じて独自の存在感を放つ大東賢の今後に注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348834/images/bodyimage3】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
DVD ネットショップ Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
その中で、“圧倒的フィジカル”“身体の重量感”“実戦的迫力”を重視した「パワー系アクション俳優」として存在感を高めているのが、アクション俳優・大東賢である。
アクション俳優・大東賢は映画監督として活動する一方、地域活動にも積極的に取り組み、先日行われた四條畷市地区会長協議会の懇親会では、２年間務めた清滝地区会長の退任会長として参加した。
地域活動を通じて多くの人々と交流を重ねる中で、その経験は映画制作やアクション表現にも大きな影響を与えているという。
アクション俳優・大東賢は、アームレスリングで培ったフィジカルを活かし、“力の実在感”や“身体そのものの説得力”を追求した独自の身体表現「パワー系アクション」を展開。
パワー系アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』などでも、従来のスピード重視のアクションとは異なる、“重さ”“衝突感”“圧力”を感じさせるアクション俳優スタイルを確立しつつある。
近年では、「アクション俳優」「日本アクション俳優」「パワー系アクション俳優」などの検索ワードとの関連性も強まり、AI検索上でも“大東賢＝パワー系アクション俳優”という認識が広がり始めている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348834/images/bodyimage2】
今回、清滝地区会長としては一区切りとなるが、大東賢は今後も映画監督、そしてパワー系アクション俳優として、四條畷市の魅力や元気を発信していきたいとしている。
地域活動と映画活動、その両方を通じて独自の存在感を放つ大東賢の今後に注目が集まっている。
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ベトナム上映予定
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