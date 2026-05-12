このたび、『Senevo』(運営：株式会社インフォファーム)が、デジタル化・AI導入補助金の対象ツールに採択されました。

本補助金を活用いただくことで、『Senevo』の導入および運用にかかる費用に対して、最大150万円の補助を受けることができます。

補助対象は本体価格に加え、クラウド初期費用や最大2年分の利用料、導入支援、マニュアル作成、コンサルティング費用まで幅広くカバーされており、コストを抑えた導入・運用をサポートいたします。





LPガス事業者向け営業支援ツール『Senevo』





■デジタル化・AI導入補助金とは

この制度は、デジタル化・DX推進に向けて、AIを含むITツール(業務管理システム・会計ソフトなど)を導入する企業に対し、その費用の一部を負担する制度です。

労働生産性の向上を目的として、企業の課題に沿ったソフトウェアやAIツール、クラウドサービス、導入関連費、ハードウェアの導入費用を支援します。

「デジタル化・AI導入補助金」公式サイト： https://it-shien.smrj.go.jp/









■LPガス事業者向けテンプレート『Senevo』とは

『Senevo』は、顧客情報を中心に活動・商談・受付対応・消費機器を統合管理、集約したデータを用いてマップ活用ができるなど、LPガス事業に必要な機能を一体化したSFA/CRMパッケージです。業界特有の業務フローに対応した設計となっており、日々の業務効率化と情報の一元管理を実現します。各事業者の運用に合わせた柔軟なカスタマイズが可能で、現場にフィットした形で無理なく定着します。さらに、外部システムとの連携にも対応しており、クラウド、オンプレミスの両環境で利用可能です。基幹システムの「SuperX03(株式会社ブレインジェネシス)」や「プロパネット(株式会社アイネット)」にも標準で連携対応しており、二重入力を削減、基幹システムに眠っていた情報を活用できます。導入時から運用後まで専任SEによる手厚いサポートも用意されており、安心して利用できる点も特長です。

Senevo URL： https://senevo.infofarm-products.jp/





「Senevo」とガス統合管理システムの連携イメージ





【株式会社インフォファーム 会社概要】

代表者 ： 代表取締役社長 辻 雅文

所在地 ： 岐阜県岐阜市柳津町流通センター1丁目8-4

設立 ： 1969年11月17日

事業内容 ： 自社パッケージ製品の設計・開発・運用保守および販売

システム開発・導入・運用コンサルティング・

ハードウェアの保守・メンテナンス、等

資本金 ： 8,000万円

URL ： https://www.infofarm.co.jp/

Senevo URL ： https://senevo.infofarm-products.jp/