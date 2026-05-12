子ども英会話ペッピーキッズクラブ（運営：イッティージャパン株式会社 愛知県名古屋市）では、2026年7月24日（金）～8月3日（月）の期間、毎年恒例の『サマースクール』を開催いたします。本プログラムは、2歳半から小学6年生までを対象とした夏休み限定の特別レッスンで、年齢に応じたA・B・Cの3つのコースをご用意しております。また、本年は長年親しまれてきたカリキュラムと教材をフルリニューアルいたしました。「英語を学ぶ」のではなく、「英語で考え、答える」感覚を強化し、「英語でも自己表現したい」という気持ちを育むことを重視した内容へと進化を遂げています。 今後もペッピーキッズクラブは、全国の子どもたちに新しい体験と冒険を提供できるよう、時代に合わせた教育サービスの提供を続けてまいります。

■ サマースクールの見どころ

1. 年齢に応じたA・B・Cコースをご用意！

サマースクールでは、2歳半～6歳対象のAコース、小学1年生～4年生対象のBコース、小学4年生～6年生対象のCコースをご用意しております。特に親子で参加できる「1日Aコース」は、「まずは楽しく英語に触れてみたい」「親子で思い出を作りたい」という方に最適です。

2. 全国の教室、特設会場、オンラインにて開催！

サマースクールは全国各地にある教室、特設会場、およびオンラインにて実施されます。お住まいの地域やご予定に合わせて最適な受講スタイルをお選びいただけます。 ※特設会場は一部地域のみの設置です ※サマースクールを実施しない教室もございます ※オンラインはB・Cコースのみの受付です

3. 受講者全員に「フルリニューアル」の新教材をプレゼント！

受講者全員に、ご家庭でも繰り返し楽しく遊ぶことができるオリジナル教材をお渡しします。教材に触れることが自然と復習になるので、レッスン後でも楽しみながら英語を定着させることができます。

■サマースクール2026概要

実施期間：2026年7月24日（金）～ 8月3日（月） 申込期間：5月7日（木）～ 6月20日（土） 場所：全国のペッピーキッズクラブの教室、特設会場、オンライン ※実施場所や日程はエリアによって異なります。詳細は特設ページをご確認ください レッスン時間：1レッスン90分 対象年齢：2歳半～小学6年生 受講費（税込）： 【Aコース（2歳半～6歳対象）】 - 1日・親子：8,800円 - 3日間・子どものみ：13,500円 【B・Cコース（小学生対象）】 - 3日間・子どものみ：13,500円

■詳細・お申し込みはこちら

https://www.peppy-kids.com/summer-school/?utm_source=atpress&utm_medium=press_release&utm_campaign=summer-school-2026

昨年の様子はこちら：

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=gDiz0U_KitQInstagram投稿 : https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DNzcdgP6o2o//

■イベント最新情報をお届け！「LINE公式アカウント」を開設

この度、ペッピーキッズクラブのイベント情報をタイムリーにお届けするLINE公式アカウントを開設いたしました。ペッピーキッズクラブでは、サマースクールのように会員以外の方も気軽に参加できるイベントを年間通して開催しています。これまで以上に多くの子どもたちに「新しい体験と冒険」を届けるため、最新のイベント情報を定期的にお届けします。「近くの教室の情報をいち早く知りたい」「イベントの募集開始を見逃したくない」という方は、ぜひこの機会に友だち登録をお願いいたします。

「ペッピーキッズクラブ」とは

https://lin.ee/vYTlPVo

ペッピーのえいごは、「魔法を授けてくれる、きみの一生のともだち」をタグラインとして掲げ、全国1496教室、1歳から高校生まで12.7万人(2025年4月現在)の子どもたちが楽しく英語を学んでいます。まるで「魔法」にかかったみたいに、子どもたちの表情や姿勢が変化していくペッピーのえいごは、子どもたちが未来に向かって一歩踏み出す勇気と自信をくれる一生のともだちです。

ペッピーキッズクラブ公式サイト

会社概要

https://www.peppy-kids.com/

サービス名：子ども英会話ペッピーキッズクラブ 運営会社：イッティージャパン株式会社 代表者：川口 路広 所在地：名古屋市名東区姫若長3番地の2 ＵＲＬ： https://www.peppy-kids.com/

＜お問い合わせ＞ ペッピーキッズクラブ事務局 体験レッスン受付窓口 https://www.peppy-kids.com/experience/input/ 電話番号：0120-95-2542