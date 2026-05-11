Pilates Mee Life、新店舗「雑餉隈店」を2026年5月2日にオープン！西鉄雑餉隈駅から徒歩4分、福岡市南部エリアに少人数制ピラティススタジオが誕生

株式会社RiAGEL

マシンピラティス専門スタジオ「Pilates Mee（ピラティスミー）」および「Pilates Mee Life（ピラティスミーライフ）」を運営する株式会社RiAGEL（代表取締役：田村亮人）は、2026年5月2日、福岡県福岡市博多区に「Pilates Mee Life 雑餉隈店」をオープンしました。雑餉隈駅から徒歩4分に位置する新店舗では、最大5名の少人数制ピラティスを提供しています。

Pilates Mee Life 雑餉隈店 詳細ページ

https://m-pilates.com/shop/fukuoka/zasshonokuma/(https://m-pilates.com/shop/fukuoka/zasshonokuma/)

Pilates Mee Life 雑餉隈店の特徴

西鉄天神大牟田線「雑餉隈駅」から徒歩4分。JR南福岡駅も徒歩圏内の2路線対応

2023年に新駅舎が完成した西鉄天神大牟田線・雑餉隈駅から徒歩4分の立地です。西鉄で天神方面への通勤・通学に利用されている方はもちろん、約500m先にはJR鹿児島本線・南福岡駅もあるため、JR沿線にお住まいの方にもご利用いただけます。駅周辺には銀天町商店街をはじめ飲食店や日用品の買い物スポットも揃っており、日々の生活のなかに無理なくピラティスを取り入れられる環境です。

Pilates Mee Lifeの店舗を相互利用可能。近隣の博多・住吉店にも通える

Pilates Mee Life会員は、全国のPilates Mee Life店舗でレッスンを受けることができます。雑餉隈店の近隣には、西鉄で天神方面へ向かう途中に博多・住吉店（博多駅 徒歩6分）があり、お出かけや仕事帰りの都合に合わせてスタジオを使い分けることが可能です。さらに最大3名制のPilates Meeプランへ切り替えれば、大濠公園店や福岡天神・赤坂店、同日オープンの別府店など福岡県内10店舗をはじめ、全国120店舗以上のスタジオも利用できるようになります。

Pilates Mee Life 雑餉隈店の雰囲気

Pilates Mee Life 雑餉隈店で提供するレッスン

1人のインストラクターにつき最大5名までの少人数制マシンピラティスレッスンを提供しています。一般的なグループレッスンでは10名以上の大人数で行うことも多いなか、5名制に限定することで一人ひとりのフォームや姿勢をインストラクターがしっかりと確認・修正でき、正しい負荷で効果的なトレーニングが可能です。

レッスンでは、お客様それぞれの身体の状態やお悩みに合わせてインストラクターがメニューを組み立てるため、初心者の方でも安心して取り組むことができます。

Pilates Mee Life 雑餉隈店の料金体系

Pilates Mee Life 雑餉隈店のアクセス

〒812-0882

福岡県福岡市博多区麦野６丁目９－２６ 庭園レジデンス西館 203

西鉄 雑餉隈駅 徒歩4分

Pilates Mee Life 雑餉隈店の営業情報

Pilates Mee Life 雑餉隈店 オープン特典

[表: https://prtimes.jp/data/corp/151208/table/9_1_6f78778660cb3971eee2a9e84e89a072.jpg?v=202605110151 ]

通常9,800円/税込の体験レッスンが無料になるキャンペーンを実施しております。さらに、当日入会で通常33,000円/税込の入会金が無料となります。これを機にぜひ体験レッスンをお申し込みください。

Pilates Mee Life 雑餉隈店 体験レッスンのご予約

こちら(https://reserve.m-pilates.com/booking/store/122?_gl=1*1ao7czd*_gcl_au*MTgzODg0NzYxMS4xNzc0NTg5MzI1)から体験レッスンをご予約ください。また、LINEの友達追加(https://line.me/R/ti/p/@613rnumz)で空き枠のお知らせを受け取れます。

Pilates Mee Lifeについて

Pilates Mee Lifeは、1人のインストラクターにつき最大5名のお客様を同時に指導する、少人数制のマシンピラティススタジオです。一人ひとりの身体の状態に合わせた指導を受けられる環境を、より手頃な価格で提供することで、ピラティスを日常の一部として長く続けやすい仕組みを実現しています。

当日予約・当日キャンセルに対応しているほか、チケットの翌月持ち越しも可能なため、忙しい方でもライフスタイルに合わせて柔軟に通うことができます。最大3名のセミパーソナル形式で展開する「Pilates Mee」の店舗と合わせると全国120店舗以上のネットワークがあり、ピラティスを通じて一人でも多くの方が豊かな生活を送れるよう、全国規模でスタジオを拡大しています。

公式サイト

https://m-pilates.com/(https://m-pilates.com/)

Pilates Mee Life 運営情報

運営会社：株式会社RiAGEL

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-3 アミーホール513

運営責任者名：田村 亮人