ハイロボティクスの「HaiPick Climb 」がコクヨの最新鋭物流拠点に国内初本格導入　最大27万SKUの高密度保管と生産性40％向上を実現する次世代物流モデルを目指す

株式会社HAI ROBOTICS JAPAN

物流ロボットによる倉庫自動化ソリューションを提供する株式会社HAI ROBOTICS JAPAN（本社：埼玉県入間郡、代表取締役：鈴江 俊雄〈すずえ としお〉、以下「HRJ」）は、コクヨ株式会社が新設する物流拠点「東北IDC」において、当社のGTP（Goods to Person）ソリューション「HaiPick Climb System」が導入することをお知らせします。

本案件では、当社システムが中核設備として採用され、株式会社日立製作所の物流制御システムと連携することで、複数の物流設備を統合した高度なオペレーションを実現します。

最大27万SKUを実現する高密度保管システム

HaiPick Climb Systemは、昇降及び高速走行機能を備えたロボットにより、高さ方向の空間を活用した高密度保管を実現するソリューションです。商品を作業者の手元まで自動搬送するGTP方式を採用することで、ピッキング作業における歩行時間を大幅に削減し、高効率かつ正確なオペレーションを実現します。

本システムは、自動ピッキング機能と高密度保管を両立するGTPシステムとして国内初本格導入されており、東北IDCにおける大規模SKU運用を支える中核設備として位置づけられています。

東北・北海道エリアを支える戦略物流拠点

HaiPick Climb System

導入先である「東北IDC」は、コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネットの物流機能などを統合した物流基盤として構築される拠点です。

カウネットは、プラットフォーム型購買管理サービス「べんりねっと」を中核とした購買プラットフォーム戦略を推進しており、「東北IDC」はその物流機能を担う重要拠点として位置づけられています。

本拠点は、東北・北海道エリアにおける配送リードタイムの短縮と品揃えの拡充を目的としており、標準規模の物流拠点でありながら、最大27万SKUの高密度保管を実現する計画です。

また、単なる物流インフラにとどまらず、地域社会との共生を志向した拠点として設計されており、地域住民やパートナー企業との新たな交流や価値創出の場としての役割を担います。

日立製作所のシステムとの連携により生産性40％向上を実現

本拠点では、入庫から出荷、在庫管理に至るまで、倉庫内作業全体の最適化と高度化を図るため、日立製作所の統合型マテハン制御システム「ユニバーサル WCS」が導入されています。

本システムは、日立製作所独自の搬送計画最適化エンジン「LogiRiSM」と連携し、オーダー投入順序や搬送ルートをリアルタイムに最適化します。

その最適化計画に基づき、「HaiPick Climb System」、搬送AGV、コンベヤなど複数設備を一元的に制御することで、高密度な保管体制と高速出荷の両立を実現しています。

具体的には、ロボットが商品を作業者の元まで自動搬送する仕組みにより、スタッフの歩行時間を削減するとともに、拠点内工程の全体最適化を図ることで、主要3拠点の実績平均と比較して、生産性は約40％向上する計画です。

また、在庫ロケーションの自動管理により、棚卸業務の工数は既存拠点比で50％～70％削減される見通しです。

これにより、標準規模の拠点でありながら、主要拠点に匹敵する出荷能力を確立し、東北・北海道エリア全体の供給リードタイム短縮に寄与します。

コクヨの「東北IDC」の次世代マテハンシステムのイメージ

【株式会社HAI ROBOTICS JAPANについて】

HAI ROBOTICS Co. Ltd.の日本法人として2021年に設立された株式会社HAI ROBOTICS JAPAN (HRJ)は、ACR システムの導入から運用・支援までのワンストップ提供を通じ、物流、および製造業界の自動化・DXの推進を目指し、日本国内に特化した事業活動を行っています。本社内にHRJテクニカルセンターを併設し、デモンストレーションならびに各種シミュレーションを行なっています。

代表取締役 : 鈴江 俊雄

本社：〒143-0006 大田区平和島6-1-1 東京流通センター センタービル8階 810室

事業内容：

・各種LA(Logistics Automation)、FA(Factory Automation)自動運搬機のトータルソリューションの提案

・自動搬送ロボットACR（Automated Case-handling Mobile Robot）、AGV及び各種周辺設備の開発、販売、据付工事、保守

設立：2021年8月25日

資本金：7,735万円

URL：https://www.hairobotics.com/jp