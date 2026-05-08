漫画家・杉崎ゆきる先生のデビュー30周年を記念した画集『Valfart』出版記念展が開催決定！

株式会社VISION８

株式会社VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2026年5月21日（木）～6月7日（日）にEDITION88フラッグシップショップ（五反田）にて、「杉崎ゆきる 30th Anniversary Artworks『Valfart』出版記念展」」を開催いたします。

漫画家・杉崎ゆきる先生のデビュー30周年を記念して刊行される画集『Valfart』（KADOKAWA刊）の出版を祝し、出版記念展の開催が決定いたしました。本展では画集に収録された数々のイラストの中から、これまで大規模な展示会では公開されてこなかった貴重な作品を中心に展示いたします。



また、画集「Valfart」の先行販売をはじめ、本展のために特別に描き下ろされた作品に加え、「D・N・ANGEL」「DDNAngels」の新作88グラフ（版画）や新商品の販売を実施。さらに、過去にご好評をいただいた「DDNAngels新刊発売記念展」や「ASUKA創刊40＋1周年 突入展」の一部商品も特別に販売いたします。



緻密な描写と鮮やかな色彩が織りなす、杉崎ゆきる先生ならではの幻想的な世界を、この機会にぜひ会場でお楽しみください。

開催概要

イベント名称：「杉崎ゆきる 30th Anniversary Artworks『Valfart』出版記念展」



開催場所 ：EDITION88 フラッグシップショップ

開催期間 ：2026年5月21日（木）～6月7日（日）

〒141-0022 東京都品川区東五反田5丁目25－19 東京デザインセンター1階

（都営浅草線五反田駅 徒歩1分、JR山手線五反田駅 徒歩2分）

営業日 ：木・金・土・日のみ（月～水は休み）

営業時間 ：12：00～18：00

入場料 ：無料

イベントの詳細や新商品の発売情報につきましては、EDITION88のイベントページでお知らせいたします。

→https://edition-88.com/blogs/blog/sugisaki-yukiru-exhibition-info

展示内容

恋するＤＮＡで世紀の大怪盗に変身！恋と闇の狭間で織りなす「D・N・ANGEL」、その次世代シリーズの「DDNAngels」をはじめ、未来の宇宙を舞台にした「女神候補生」、退魔師の兄弟が大活躍！「ラグーンエンジン」、生まれ変わりと恋の物語（アラビアンナイト）「1001-ナイツ-」など、多彩な作品群を通して表現される、杉崎ゆきる先生ならではの豊かな世界観をお楽しみいただける展示内容となっております。

■「D・N・ANGEL」

(C)Yukiru Sugisaki

■「DDNAngels」

(C)Yukiru Sugisaki

▼「1001-ナイツ-」

(C)Yukiru Sugisaki

▼「ラグーンエンジン」

(C)Yukiru Sugisaki

購入特典

購入特典１.

期間中、EDITION88フラッグショップ内にて、税込5,000円以上お買い上げの方に、「アートカード（パール仕様）」をプレゼントいたします。

全4種類/ランダムのお渡しとなります。（1会計につき、上限4枚まで）

※プレゼントは無くなり次第終了とさせていただきます。

購入特典２.

対象期間中（5/21(木)～6/14（日））に88グラフ（版画）をご購入いただいた方には、「杉崎ゆきる先生複製サイン入りミニ色紙」をプレゼントいたします。

（こちらの特典は、実店舗に加えて、EDITION88オンラインストアでの購入でも適用になります。）

展示会開催記念 SNSキャンペーンスタート！

Ｘ(旧Twitter)と Instagramで展示会開催を記念して、「杉崎ゆきる先生直筆サイン入りポスター」を合計4名様にプレゼント！

【参加方法】

●X

１.@TheEdition88のアカウントをフォロー

２.対象キャンペーン投稿をリポスト

X対象キャンペーン投稿 :https://x.com/TheEdition88/status/2052660021255958904?s=20

●Instagram

１. ＠theedition88をフォロー

２. 対象キャンペーン投稿をいいね

Instagramキャンペーン投稿 :https://www.instagram.com/p/DYEgnZxkbn7/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D

※当選はDM・メッセージにてご連絡いたします。

その他の規定や詳細につきましては、特設サイトをご確認ください。

→https://edition-88.com/pages/valfart-exbition

杉崎ゆきる プロフィール

12月26日生まれ。

1997年に「D・N・ANGEL」を連載スタートした。

その他の代表作に「女神候補生」「ラグーンエンジン」「1001-ナイツ-」「アスクライブ・トゥヘヴン」などがある。

現在「ASUKA」（KADOKAWA）にて新シリーズ『DDNAngels（ディーエヌエンジェルス）』、「月刊バーズ」（幻冬舎コミックス）にて『純喫茶ねこ』を連載中。

株式会社VISION8について

2009年の創業以来、日本のアニメ・コミック・ゲーム等に関わる作家との関係を第一に、作家が生み出すアートやデザイン、表現のアイデアを用いて、商品の制作から展示会の企画開催までトータルにプロデュースしています。アートブランド「EDITION88」を所有しており、作家の直筆サイン入りの商品を中心に、独自の印刷技術を応用した88グラフ（版画）を制作、展覧会やイベント、EDITION88公式ショップにて販売しています。2025年6月にEDITION88 Flagship Shopを東京デザインセンター１階（五反田）にOPEN。

社名：株式会社VISION８

本社：東京都港区高輪3-14-18 インペリアル高輪３階

代表取締役：五十嵐晃博

会社HP：https://vision8.jp/

EDITION88オンラインショップ：https://edition-88.com/(https://edition-88.com/)

問い合わせ先：vision8@vision8.jp

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