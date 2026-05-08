AI×LINEで売上を最大化する実践セミナー延期のお知らせ。

株式会社BOTANICO

このたび、2026年5月13日（水）15:00より開催を予定しておりました「AI×LINE活用セミナー」につきまして、都合により開催を延期させていただくこととなりました。

ご参加を予定されていた皆様には、直前のご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます。

本セミナーでは、LINE公式アカウントを運用しているものの、

「友だちは増えているのに売上につながらない」

「配信しても反応が伸びない」

「何を送れば成果につながるのかわからない」

といった課題をお持ちの企業様に向けて、2026年の最新トレンドを踏まえながら、AIを活用してLINE運用の精度を高め、売上につなげるための実践的な考え方と設計方法をお伝えする予定でした。

従来のような一斉配信中心の運用ではなく、顧客の興味関心や行動に合わせて、適切な内容を適切なタイミングで届けることが、これからのLINE活用では重要になります。

また、AIを活用することで、配信内容の作成、訴求の最適化、顧客導線の設計などを、より効率的かつ高精度に行えるようになります。

今回の延期に伴い、より実務に役立つ内容へとブラッシュアップしたうえで、改めて開催日程をご案内させていただきます。

新しい開催日時につきましては、決定次第、改めてお知らせいたします。

開催概要

日時：2026年5月13日（水）15:00～15:30

形式：オンライン開催

参加費：無料

※上記日程での開催は延期となります。

セミナー内容について

本セミナーでは、AI×LINE活用の基本から、売上につながる導線設計、反応率を高める配信の考え方、実務に落とし込む際のポイントまでを、30分でコンパクトにお伝えする予定です。

これからLINE運用を強化したい企業様はもちろん、すでに運用しているものの成果が頭打ちになっているご担当者様にもおすすめの内容となっております。

このような方におすすめ

・LINE公式アカウントを売上につなげたい方

・配信の反応率や成約率を改善したい方

・AIを活用してマーケティングを効率化したい方

・少人数でも成果につながる運用体制をつくりたい方

・LINE施策の見直しを検討している経営者・担当者の方

セミナーで学べること

・2026年に押さえておきたいAI×LINE活用の基本

・売上につながるLINE導線設計の考え方

・反応率を高める配信内容の作り方

・AIを活用した訴求改善・運用効率化のポイント

・“配信して終わり”にしないための実践的な改善視点

今後の開催について

新たな開催日程が決まり次第、改めてご案内いたします。

ご参加を検討いただいていた皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、より有益な内容でお届けできるよう準備を進めてまいります。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。