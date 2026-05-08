株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田直樹、所在地：東京都品川区)は、コミックガルドにて連載中のの人気作『悲劇のヒロインぶる妹のせいで婚約破棄したのですが、何故か正義感の強い王太子に絡まれるようになりました』のボイスコミックを、オーバーラップ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/overlapinc)にて公開を開始した。

被害妄想が酷く、『悲劇のヒロイン』のように振る舞う妹によって全てを奪われた聖女と王太子の出会いから始まる波乱万丈なセカンドライフを描いた本作は、コミックシーモアにて総合ランキング・少女ランキング(2025年1月26日付)の両方で1位を獲得、さらに累計発行部数（紙＋電子）は50万部を突破。

そんな人気を高めている中で公開となったボイスコミックには、人気声優陣が出演。主人公レイアを川井田夏海、失意の中にいたレイアと偶然出会った王太子エリックを島粼信長、「悲劇のヒロイン」のように振る舞うレイアの妹ジルを鈴木みのりが演じる。

なお、今回公開したのは1話第1弾となっており、6月2日(火)にかけて3話までを順次公開予定。今後の公開もお楽しみに。

『悲劇のヒロインぶる妹のせいで婚約破棄したのですが、何故か正義感の強い王太子に絡まれるようになりました』 ボイスコミック概要

＜公開チャンネル＞

オーバーラップ公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/user/overlapinc)

＜キャスト＞

レイア…川井田夏海 エリック…島粼信長 ジル…鈴木みのり

＜ストーリー＞

【私を信じてくれる人と共に未来を歩みたい。】

エルシャイド王国の聖女であるレイアには、被害妄想が酷く、『悲劇のヒロイン』のように振る舞うジルという妹がいた。

妹に悪者に仕立て上げられ、疲弊していく日々。

さらに「姉に虐められている」と吹聴されたことにより、婚約まで破棄されてしまう。

否定するも理解者がおらず失意のレイアだったが、森の中で偶然、王太子・エリックと出会い、噂と違う彼女の有り様に興味を持たれ……。

そして、真相を確かめるべく王宮での共同生活まで提案される事態に――!?

不遇な過去に決別し、幸せを掴んでみせる！

＜連載情報＞

コミックガルド：連載中 (https://comic-gardo.com/episode/3270296674345677671)

＜書籍情報＞

コミックス第1巻～第5巻好評発売中！

漫画／真綿マスケ 原作／冬月光輝 原作イラスト／双葉はづき

書籍情報ページ▶ https://over-lap.co.jp/824003232