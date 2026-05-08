株式会社トゥーヴァージンズ（東京都千代田区）より 2026 年 3 月 27 日（金）に刊行され、忽ち重版した書籍『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』。

この度、紀伊國屋書店新宿本店にて、本書編著者の井上由一氏が、その特徴的なイラストワークの魅力を余すことなく語るトークイベントの開催が決定いたしました。

前回『Independent Cinema Posters』のイベント時に好評を博した、井上氏所有の貴重な映画ポスターの現物を会場に持ち込み、ひとつひとつ紹介いたします。実物を目の前にして、普段聞くことができない映画やポスターのお話を同時に体験できます！







イベント詳細

日 時：2026 年 5 月 13 日 (水) 18:40開場 / 19:00開演

会 場：紀伊國屋書店新宿本店 3階アカデミック・ラウンジ

入 場：無料（受付サイト（Peatix）にて「着席参加」の申し込みが必要）

対象書籍：『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』/トゥーヴァージンズ

書籍購入：https://www.kinokuniya.co.jp/f/dsg-01-9784867910771

イベント詳細はこちら（紀伊國屋書店のページへ遷移します）

今回は特別にイベントにご参加いただいた方には、紀伊國屋書店新宿本店・限定ステッカーをプレゼントいたします。ぜひこの機会にご参加ください。







さらにイベントの最後には、ご来場の1名様に「午前十時の映画祭16」での上映決定が大きな話題となっている名作「カプリコン・１」の貴重な初公開時のポスターをプレゼントする予定です。

また、60分ほどのトークの後、サイン会を予定しております。参加ご希望の方は紀伊國屋書店新宿本店にて、対象書籍『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』をご購入ください。イベント当日は会場でも販売いたします。

書籍紹介

『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』が公開された1968年はSF映画史におけるキーポイントとなった。そこから『ロボコップ』が公開された87年までの20年間は、世界的大ヒット作が続々と誕生したSF映画黄金期といえる。本書は、この＜黄金期＞に世界各国で誕生した傑作ポスターをまとめた究極のポスターブック。『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』『時計じかけのオレンジ』『惑星ソラリス』『ウエストワールド』『未来惑星ザルドス』『ロッキー・ホラー・ショー』『地球に落ちて来た男『スター・ウォーズ』『未知との遭遇』『スーパーマン』『スター・トレック』『マッドマックス』『ストーカー』『タイム・アフター・タイム』『フラッシュ・ゴードン』『ある日どこかで』『ニューヨーク1997』『マッドマックス2』『E.T.』『ブレードランナー』『遊星からの物体X』『最後の戦い』『ターミネーター』『砂の惑星』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『未来世紀ブラジル』『エイリアン2』『ゴーストハンターズ』『ハイランダー／悪魔の戦士』『不思議惑星キン・ザ・ザ』『ロボコップ』『ヒドゥン』など映画史に残る名作は勿論のこと、低予算B級作やヒット作の亜流までをカバー。掲載作品は約230本、総掲載数は550点以上！ 『2001年宇宙の旅』『猿の惑星』『バーバレラ』の日本版大型ポスター、『エイリアン』のアメリカ版試作用アートワーク、『ブレードランナー』のイタリア版超大型ポスター、『砂の惑星』の日本版ポスター原画など、本邦初公開となる貴重なポスターアイテムも多数掲載。

中面一覧



『2001年宇宙の旅』（1968）

『猿の惑星』（1968）



『バーバレラ』（1968）

『ブレードランナー』（1982）



『マッドマックス』（1979）

『時計じかけのオレンジ』（1971）



『エイリアン』（1979）

『ターミネーター』（1984）



『地球に落ちてきた男』（1976）

『ニューヨーク1997』（1981）

書籍情報

『SF映画ポスター・コレクション ’60s - ’80s』





編著：井上由一

定価：4,510円（本体4,100円+税）

仕様：A4変／並製／256頁／オールカラー

ISBN：978-4-86791-077-1

発売日：2026 年 3 月 27 日（金）

発行：株式会社トゥーヴァージンズ

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著者プロフィール

井上由一（いのうえ・よしかず）

1973年生まれ。大学時代から映画業界に入り、映画配給会社や広告代理店勤務を経て、現在も外国映画の配給事業に携わる。業務の傍ら、映画ポスターコレクターとしても活動。日本版に限らず、諸外国のオリジナル版も収集するため、アメリカ・ヨーロッパを中心に各国ディーラー、コレクターとのネットワークを構築。映画宣伝における“顔”ともいえるポスターの魅力を様々なメディアで紹介している。主な編著書に『サム・ペキンパー&セルジオ・レオーネ オリジナル映画ポスターの世界』『Independent Cinema Posters 時代を挑発した映画作家15人のデザインワーク』『黒澤明 オリジナル映画ポスター・コレクション』『アラン・ドロン オリジナル映画ポスターの世界』（トゥーヴァージンズ）、『ブリジット・バルドー 映画ポスター・コレクション』『ポール・ニューマン オリジナル映画ポスター・コレクション』（DU BOOKS）などがある。

会社情報

株式会社トゥーヴァージンズ：https://www.twovirgins.jp/

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