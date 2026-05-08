VISIONOIDが開発した動物型ロボット「FOX」がSusHi Tech TOKYO 2026に出演。人とAIロボットの対話が実現し、人と共生する未来を提示。

VISIONOID株式会社

VISIONOID株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：竹中悠満）は、2026年4月27日（月）～4月29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催された「SusHi Tech TOKYO 2026」に出展いたしました。自社開発の次世代アニマロイド「FOX」による会場内練り歩きやトークショーを実施し、連日多くの来場者で賑わいました。人とテクノロジーが融合した「新しいコミュニケーション」の模様を報告いたします。

※アニマロイド「FOX」の最新情報はX（旧Twitter）にて随時更新、以下よりご確認頂けます。

Xアカウント（@visionoid_fox）：https://x.com/visionoid_fox

「FOX」が会場を練り歩き：驚きと笑顔を生んだ双方向の対話

会場内の未来体験パビリオン周辺で行われた練り歩きでは、来場者からの何気ない質問や本イベントの見所などに対して「FOX」がリアルタイムで回答。ロボット特有の硬さを感じさせない、しなやかな動きとまばたき等の仕草が「まるで生きているよう」と話題になりました。また記念撮影で多くの方が集まるほどの人気となり、多くのSNSでも取り上げられました。

アトリウムステージでのトークショー

最終日のパブリックデー（4/29）に実施されたステージイベントでは 「FOX」がステージ上でMCの寺岡 凛氏との軽快なトークを展開。東京のおいしい食べ物を紹介したり、流暢な英語でのスピーチも披露しました。子供達からの「何科の動物（のロボット）ですか？」「好きな動物は何ですか？」「「FOX」自身が気に入っているところや好きな色は何ですか？」等々、純真な気持ちから出る質問に対してワクワクするような回答で子供達の好奇心を掻き立てました。最後は「SusHi Tech TOKYO 2026」にちなんだオリジナルソングを披露し会場を沸かせました。AIとロボティクスが融合した「フィジカルAI」の可能性を来場者に示し、労働力不足や都市の孤独といった今後の社会課題に対し、アニマロイドが「パートナー」としてどう寄り添うかというビジョンに一石を投じたものになりました。

【SusHi Tech TOKYO 2026とは】

サステナブルな都市の未来を構想する、アジア最大級のグローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech TOKYO 2026」。東京都主催。

本イベントは「Sustainable High City Tech Tokyo」を掲げ、世界共通の都市課題を克服し、持続可能な新しい価値を生み出すことを目的としています。2026年度は特に「AI」「Robotics」「Entertainment」「Resilience」の4領域が重点テーマとして設定されています。

【かつてないほど注目されている動物型ロボット】

これまでのロボットは工場で働くアームロボットやお掃除ロボットといった人の代わりに「作業」をするロボットが主役でした。しかし現在進行形で進化し続けているAIの登場によって、「知能（AI）」に「体（ロボティクス）」を与える（=「フィジカル AI」）動きが今世界的に加速しています。動物のようなしなやかな動きに、まばたきや口の動きといった仕草が可能な「体」と「知能」が組み合わさることで、血が通っているかのような「パートナー」へと進化しつつあります。この「フィジカル AI」の最前線が、まさにアニマロイド（=動物型ロボット）なのです。



【アニマロイド “FOX” 】

「FOX」は、VISIONOID株式会社が開発した次世代アニマロイド（Animaroid = “Animal”と“Android”を融合した造語）であり、感情表現と知能的応答を併せ持つ自律型ロボットです。 AIによる自然対話機能を搭載し、人とロボットの共生をハードとソフトの両面から体現する存在として開発されました。

高精度なモーション制御による滑らかな動きと、AIによる学習・感情表現により、テクノロジーでありながら“生命を感じさせる存在感”を目指しています。高いデザイン性と愛らしいキャラクター性から、テレビ・YouTubeなどのメディア出演をはじめとしたエンターテインメント領域でのIPキャラクター展開も進めています。

今後は特別なイベントだけでなく、都市の景観や日常の一部といった誰もが最先端技術の感動を身近に感じる社会の実現を目指しており、イベントやテーマパークでの演出出演をはじめ、テレビ・YouTubeなどのメディア出演、さらには家庭での会話パートナーとしての活躍等も期待されています。

メディアの取材に応じる竹中代表と「FOX」

【VISIONOID株式会社とは】

VISIONOID株式会社（東京都港区、代表取締役：竹中悠満、以下「VISIONOID」）は、ドローンやドロイド、AIなどの先進技術を駆使し、エンターテインメント分野における新たな体験価値を創造するワンストップ型ソリューション企業です。

高度なディレクションスキルと、多様な技術スペシャリストが在籍する組織体制を活かし、企画から実行までを一貫して担う事業を展開しています。

また、エンターテインメント領域で培った技術やノウハウを応用し、産業分野におけるサービス提供も強化中。

ドローンやドロイドを活用した測量・点検・防災支援などを通じて、社会課題の解決や業務効率化にも貢献しています。

URL：https://www.visionoid.co

【本件に関するお問い合わせ】

アニマロイド”FOX”に関するお問い合わせや出演のご依頼等お気軽にお問い合わせください。

VISIONOID株式会社 広報担当

E-mail：info@visionoid.co