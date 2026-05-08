プロeスポーツチーム『KIT StarLeven KYUSHU』、株式会社Her’sとスポンサー契約を締結

木村情報技術株式会社

木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）が運営するプロeスポーツチーム『KIT StarLeven KYUSHU（キット・スターレーヴン・九州）』は、株式会社Her’s（カブシキガイシャハーズ、本社：東京都中央区、代表取締役社長：金子 寛人）とスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。

背景と展望

株式会社Her’sは、「AI・Webマーケティング×教育」を事業の柱とし、グループ内の金融事業と掛け合わせて顧客の利益最大化に貢献する企業です。

この度のパートナーシップを通じて、eスポーツが持つ発信力と株式会社Her’sのWEB・DX支援、マーケティング力を掛け合わせ、新たな価値創出に取り組んでまいります。

『KIT StarLeven KYUSHU』は、国内外の大会での競技成績向上を目指すとともに、コンテンツ制作やSNSを活用した情報発信を通じて、eスポーツの魅力をより多くの方へ届けてまいりました。

今回のスポンサー契約締結により、さらなる体制強化を図り、競技・発信の両面でより高い価値提供を実現してまいります。

引き続き皆様のご期待に応えられるよう、チーム一丸となって挑戦を続けてまいります。

ご協賛に関する質問・問い合わせ :https://starleven.jp/contact/※ご協賛に関する質問・問い合わせはこちらからご連絡ください。

『KIT StarLeven KYUSHU（キット・スターレーヴン・九州）』について

『KIT StarLeven KYUSHU』は、2023年に誕生した、木村情報技術が運営するプロeスポーツチームです。人気タイトルFORTNITEを舞台に、「eスポーツで輝く人生を。」をスローガンとして掲げ活動しています。

チーム名「StarLeven（スターレーヴン）」とは、英語で"星"を意味する「Star」、オランダ語で"努力"を表す「Streven」、そして"人生"を意味する「Leven」を組み合わせた言葉です。

・公式サイト：https://starleven.jp/

・公式X：https://twitter.com/starleven_kit

・公式YouTube：https://www.youtube.com/@KITStarLeven

株式会社Her’s（ハーズ）について- 法人向けリスキリング事業 /MADALIS（マダリス）：AI活用、SNS戦略など、実務に直結する最新のデジタル教育プログラムを提供。- 所在地：東京都中央区京橋3-9-2 宝国ビル5F- 代表者：代表取締役 金子 寛人- 設立：2017年3月- URL：https://hers-net.co.jp/木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/