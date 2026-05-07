サクセスラボ、日本リスキリングコンソーシアムのリスキリングパートナーに採択

サクセスラボ株式会社日本リスキリングコンソーシアムのリスキリングパートナーに採択

DXを進めても売上成長が加速しない中、企業の売上成長を担う変革リーダーを輩出する学び場、SuccessGAKO（サクセス学校）を運営するサクセスラボ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：弘子 ラザヴィ）は、このたび、日本リスキリングコンソーシアムの審査を経て、リスキリングパートナーとして採択されたことをお知らせします。

これに伴い、弊社が提供する看板講座「認定カスタマーサクセス」が日本リスキリングコンソーシアム公式サイトに掲載され、受講希望者による検索・閲覧・受講申込みが可能となりました。

■日本リスキリングコンソーシアムとは

日本リスキリングコンソーシアムは、国や地方自治体、民間企業が一体となり、地域や性別、年齢に問わず日本全国のあらゆる人のスキルをアップデートする「リスキリング」に取り組む新たな試みです。

様々な企業によるトレーニングプログラムの提供や、就職支援、副業・フリーランス・アルバイトなどの幅広い就業機会の提供、スタートアップ企業による就職希望者への採用機会の提供など、パートナーシップの輪を広げることで、全国の人々が学び続ける機会を創り出していきます。

詳細は日本リスキリングコンソーシアム ウェブサイトよりご覧ください。

URL：https://japan-reskilling-consortium.jp

■掲載される講座

日本リスキリングコンソーシアム公式サイトに掲載されるのは、サクセス学校の看板講座であり、2026年にNPS（ネット・プロモーター・スコア）100点満点を記録した「認定カスタマーサクセス」講座です。具体的には、受講スタイルの異なる以下２講座です。

１）認定カスタマ―サクセス・法人研修

認定カスタマ―サクセス・法人研修

カスタマーサクセスの体系的な知識を学び、自社で実践する即戦力を身につけて成果を出す人材を集中育成したい企業向けの研修プログラムです。

営業・企画・CS・DX推進部門など、部門横断で顧客の成功を実現していく人材を対象とし、個社の課題を踏まえた自社事化の議論を重ねることで、修了後の即実行・成果に繋げます。

▼法人研修の詳細

https://corp.successgako.com/lp/enterprise

２）認定カスタマ―サクセス・セルフコース

認定カスタマ―サクセス・セルフコース

カスタマーサクセスの体系的な知識を自分のペースで、完全オンラインで学びたい個人向けの研修プログラムです。

現場で自立して活躍できるカスタマーサクセス人材に必要な知識を体系的に学習し、修了後に認定テストを受験して合格すると「認定カスタマーサクセス認定証」を手にできます。

▼セルフコースの詳細

https://corp.successgako.com/lp/self



■日本企業に求められる「売って終わりではないリテンションモデル」への変革

デジタル時代において人口減少と市場成熟が進み、競争が激化する中、多くの企業では、新規顧客を獲得するだけでは収益成長が難しくなっています。こうした課題は、多くの日本企業で共通して見られています。重要なのは、既存顧客との継続取引、アップセル、紹介創出など、顧客基盤を資産として育てる経営です。それを実現するのが、カスタマーサクセスです。

カスタマーサクセスは、顧客維持・LTV向上・アップセルを通じて売上成長を加速させる経営手法として、近年、多くの日本企業の間で注目され始めています。

弊社は、2017年の創業以来、SaaS企業のみならず、製造業・金融業・ICT業・サービス業など幅広い業界に向け、日本企業に適したカスタマーサクセスの実装と人材育成を支援してまいりました。

■今後の展望

弊社は今回の採択を機に、より多くの企業・個人に対して実践的なリスキリング機会を提供してまいります。デジタル／AI時代に生き残りをかける企業・個人の方々が対象ですが、特に以下領域への支援を強化してまいります。

・ICT／ソフトウェア企業における継続収益の成長加速

・製造業におけるサービス化・継続収益モデルの構築

・金融業界における顧客基盤からの収益モデル構築

・BtoB企業における顧客基盤からの収益拡大

・DX時代における営業変革・組織変革

■SuccessGAKO（サクセス学校）代表コメント

人口減少時代の日本企業に必要なのは、「売って終わり」のモデルから、「顧客との継続関係で成長するモデル」への転換です。デジタル時代に力強い収益成長を続ける鍵は、新規顧客への販売拡大以上に、既存顧客との関係を深めることで生涯提供価値（LTV）の総和を大きく育てることにあります。その実現をリードするDX人材こそ「カスタマーサクセス人材」です。

今回の採択を励みに、より多くの企業・個人の皆さまへ、実践的で成果につながる学びの機会を届け、日本企業の成長変革に貢献してまいります。

サクセスラボ株式会社

代表取締役 弘子 ラザヴィ

■SuccessGAKO（サクセス学校）とは

SuccessGAKO（サクセス学校）は、日本のカスタマーサクセスの未来を作る変革リーダーを輩出するための学び場です。カスタマーサクセスを追求する人がそこに集まり、知識や知恵を学び、考え、実行することで、自社、カスタマー、そして自身も成功することを目指します。経験豊富な講師陣による講義と、メンバー限定コミュニティとが共鳴し、一方的な知識の習得ではなく、仲間と切磋琢磨しながら実践することに価値をおいた実践者コミュニティです。

HP：https://successgako.com/

■SuccessGAKO（サクセス学校）運営会社概要

社名：サクセスラボ株式会社

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-28－9 東武ビル6階

代表者：代表取締役 弘子 ラザヴィ

設立： 2017年8月3日

HP：https://corp.successgako.com/

■日本リスキリングコンソーシアムについてのお問い合わせ先

団体名：日本リスキリングコンソーシアム事務局

連絡先：contact@japan-reskilling-consortium.jp

※営業時間外や混雑時には返答にお時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

（以上）