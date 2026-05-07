【東京大学発AIスタートアップ】株式会社ユシロが株式会社IDATENaseと共同で離型剤のAI活用に関するプロジェクトを開始

株式会社ユシロ

株式会社ユシロ（本社：東京都大田区、代表取締役社長：有坂昌規）は株式会社IDATENase（東京都文京区、代表取締役CEO：福田 峻介）と共同で、可視化離型剤のAI活用に関するプロジェクトを開始いたしました。

開発の概要

当社は、株式会社 IDATENase が提供するAI技術を活用し、可視化離型剤「 Visilube シリーズ」から得られる皮膜分布データを基に、ダイカスト製造現場の生産効率向上に向けた検証を進めています。

同シリーズは、離型剤皮膜の分布状態を視覚的に把握できる点が特長で、この特性を活かし、工程の安定化や品質向上を支援する新たなアプローチを模索しています。

従来は経験や属人的な判断に頼ることが多かった現場において、可視化データを基点とした運用手法の確立を目指し、今後のAI技術応用に向けた基盤づくりを進めてまいります。

株式会社ユシロについて

株式会社ユシロは、1944年に創業した金属加工油剤（切削油剤、圧延油剤、引抜油剤、プレス油剤、ダイカスト離型剤、さび止め油剤、洗浄剤等）およびビルメンテナンス製品（フロアメンテナンス用ワックスおよび剥離剤、洗浄剤等）のメーカーです。創業以来の企業理念「共々の道」を掲げ、お客様のニーズに沿った製品を開発・供給することで産業・社会の発展に貢献しております。また、海外9カ国12拠点で事業を展開し、グローバルな視点での事業拡大を進めています。近年では、膜厚を可視化できる離型剤「Visilubeシリーズ」など、革新的な製品開発にも注力しています。

代表取締役社長：有坂 昌規

所在地：東京都大田区千鳥2-34-16

HP：https://www.yushiro.co.jp/

株式会社IDATENaseについて

株式会社IDATENaseは、多彩な科学分野における研究バックグラウンドを持つAIエンジニアを中心に構成された、東京大学発AIスタートアップです。様々な分野での研究現場で得た深い洞察力と問題解決力を備えたメンバーが多数在籍しております。「AI技術でScienceの力を解き放つ」をミッションとして掲げ、化学や生命科学領域を中心とした研究・技術開発などScientific×Deepな課題に対して本質に深く踏み込むAIソリューションを提供します。

代表取締役CEO：福田 峻介

所在地：東京都文京区本郷6-25-14

HP：https://idatenase.com

【お問い合わせ先】

株式会社ユシロ

カスタマーサービスグループ

TEL：050-8892-5930

問合せURL： https://www.yushiro.co.jp/contact/oil