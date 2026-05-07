大口OTC取引サービス売り注文機能開始のお知らせ

オーケーコイン・ジャパン株式会社

当社は、2026年5月7日（木）より大口OTC取引サービスにおいて、売り注文機能の提供を開始いたします。

・取扱銘柄：BTC・ETH

・売買区分：買い注文、売り注文

・お取引方法：大口OTC取引専用画面（Webブラウザのみ）

・お申込み方法：お問い合わせフォーム(https://okcoinjapan-support.zendesk.com/hc/ja-jp/requests/new?ticket_form_id=45575243934617)より個別相談



■開始日

2026年5月7日（木）15：00～

※開始時刻は前後する場合があります。

■ご利用対象者

一定金額以上のお取引を希望される「OKJ法人プレミアサービス(https://www.okcoin.jp/premier)」対象のお客様

■OKJ法人プレミアサービスとは

OKJ法人プレミアサービスは、大口取引を行われる法人のお客様を対象とした特別プログラムです。

対象となる法人のお客様には、取引手数料の優遇に加え、専属サポート担当の配置など、円滑かつ効率的にお取引いただくための各種特典・サービスをご提供しております。

「OKJ法人プレミアサービス(https://www.okcoin.jp/premier)」のご利用をご希望のお客様は、お問い合わせフォーム(https://okcoinjapan-support.zendesk.com/hc/ja-jp/requests/new?ticket_form_id=45575243934617)よりお申込みください。



当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

会社名 : オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地 : 東京都港区虎ノ門 1-2-10 虎ノ門桜田通ビル 5 階

設立年月 : 2017 年 9 月 19 日

代表者 : 代表取締役 馮 鐘揚

事業概要 : 暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号：関東財務局長 第 00020 号

加入協会：一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会

URL : https://www.okj.com