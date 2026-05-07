治癒促進絆創膏「ケアリーヴ治す力」新テレビCM「家族と一緒のケアリーヴ」篇 5月7日(木)から放映開始

ニチバン株式会社

ニチバン株式会社(本社：東京都千代田区、社長：高津敏明)は、治癒促進絆創膏「ケアリーヴ(TM)治す力(TM)」の新テレビCM「家族と一緒のケアリーヴ」篇を、5月7日（木）から関東エリアで放映します。

CM動画はケアリーヴブランドサイト、ニチバン公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。

「ケアリーヴ」シリーズは1997年の発売以来、素肌のような貼り心地の高機能絆創膏として、多くのお客様にご愛用いただいております。治癒促進タイプの絆創膏「ケアリーヴ(TM)治す力(TM)」はモイストヒーリング（湿潤療法）で痛みを軽減し、キズを早くきれいに治します。フィット感のよいレギュラータイプと、透明で目立たない防水タイプの2種類をラインアップしています。

この度の新CM「家族と一緒のケアリーヴ」篇は、ケアリーヴ(TM)治す力(TM)が家族に寄り添い、日常を支える存在でありたいという思いを込めて制作いたしました。

当社は本CMを通じて、多くの方にケアリーヴ(TM)治す力(TM)を知っていただくとともに、皆様の健康で快適な生活に貢献してまいります。

■CM情報

タイトル：ケアリーヴ(TM)治す力(TM)「家族と一緒のケアリーヴ」篇

放送開始日：2026年5月7日（木）

放送エリア：関東 ※7月より全国で放映予定（一部エリアを除く）

Youtube：

30秒 https://youtu.be/f26JTS-sMLs

15秒 https://youtu.be/uzM7GdtgEcQ

Webサイト：「ケアリーヴ」ブランドサイト https://www.careleaves.com/adv/

■コンセプト

ケアリーヴ(TM)治す力(TM)は、いつも家族のそばにいて優しく見守り、キズに寄り添う味方でありたい。そんな想いから、本CMでは製品パッケージをモチーフにした「ケアリーヴさん」が登場します。明るくキャッチーなオリジナルソングとともに、家族と「ケアリーヴさん」の日常をぜひご覧ください。

※30秒篇のカットです

■撮影秘話

妹役の前田花ちゃんは「みんなで一緒に踊るシーンが楽しかった！」「ケアリーヴさんのもふもふな手や足を何度もタッチしました」、兄役の石塚陸翔くんは「視界がわるいケアリーヴさんを立ち位置まで誘導したよ」「撮影１日目の夜、ケアリーヴ(TM)治す力(TM)を貼ったままお風呂に入ったけど、お風呂から出てもピッタリ密着してた！」と嬉しそうに話してくれました。母役は辻本みず希さん、父役は夕輝壽太さんです。撮影が終わる頃には本物の家族？と思ってしまうほど仲良くなっていました。

家族を包み込むような明るくやさしい声でCMソングを歌ってくれたのはリカロープさん。みんなが力を合わせて、とてもいいCMができました。２日間の撮影、おつかれさまでした！

■ご参考 ケアリーヴ治す力シリーズ

「ケアリーヴ(TM)治す力(TM)」は、モイストヒーリング（湿潤療法）で痛みを軽減し、キズを早くきれいに治す絆創膏シリーズです。レギュラータイプと防水タイプがあります。（管理医療機器 家庭用創傷パッド）

「ケアリーヴ(TM)治す力(TM)」の特長

１.キズを早くきれいに治す

キズぐちだけをハイドロコロイド素材の「モイストパッド」でしっかり密閉し、かさぶたをつくらずにキズを治すのに最適な潤いを保ちます。キズぐち以外のテープ部分は通気性にすぐれた高密度ウレタン不織布なので、皮膚のムレが少なく、キズの周りの健康な肌にストレスをかけません。

２.曲げても密着

全方向に伸縮する高密度ウレタン不織布テープを使用しているため、手指や肘などの関節を曲げてもぴったりフィットします。

３.水に強くて、はがれにくい

粘着剤は水に強く、はがれにくいうえ、肌にもやさしいです。また、肌とテープの隙間をほとんどつくらないため、水仕事をしていても、隙間から水が入りにくい設計になっています。

※(TM)は商標です。

◆会社概要

社名：ニチバン株式会社

本社所在地：〒102-8811 東京都千代田区麹町5丁目1番地

創業：1918（大正7）年1月

代表取締役社長：高津敏明

HP：https://www.nichiban.co.jp/corp/

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【消費者の方からのお問い合わせ】

ニチバン株式会社 お客様相談室Tel:0120-377-218

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