水が磨く郷／大分県日田市 第79回日田川開き観光祭が開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348642/images/bodyimage1】
鮎漁の解禁を記念し行われる、地元最大級のイベント。三隈川を中心に、市内各所で様々な催しが行われる、満喫の2日間。
（一社）日田市観光協会、主催者である「日田まつり振興会」の構成員です。
【ハイライト】
・2日で約1万発を打ち上げる花火大会
・マーチングや演舞の披露
・川や遊具を使ったこの時しかできない体験コーナー
・出店、屋台も充実
【日時・場所】
令和8年5月23日（土曜日）・24日（日曜日）
日田市三隈川周辺、JR日田駅南広場、中央公園及びパトリア日田
【主なイベント】
・大花火大会
2日間で約1万発を打ち上げる水郷ひたに初夏の訪れを告げる花火大会。
5月23日（土曜日）、24日（日曜日）両日開催
午後7時40分～午後9時
・マーチングイベント 音楽大パレード
日田市内の小・中学生と高校生が迫力ある音楽を奏でながらパレード。
5月23日（土曜日）午前10時～
咸宜小学校スタート～中央1丁目交差点～日田駅前交差点～隈町公園～日田温泉旅館街～竹田公園
・マーチングパレード
大分商業高校吹奏楽部、神村学園中等部 高等部 吹奏楽部をゲストに迎えてのマーチングパレード
5月24日（日曜日）午前10時～
日田玖珠地域産業振興センター～日田駅前交差点
・マーチングフェスタ
パトリア日田 大ホールのステージ上でのマーチングイベント
5月24日（日曜日）午後2時～
パトリア日田 大ホール
・水郷日田どんたくカーニバル
踊れや歌えの大カーニバル。
5月24日（日曜日）午前11時20分～
中央公園交差点～日田駅前交差点
パレード隊：6団体
パフォーマンス部門出演団体：未定
・ハンギリ源平合戦
5月23日（土曜日）午前11時～午後3時
水上ステージ（京町児童公園前）
・奥日田ファンゾーン（予定）
5月23日（土曜日）、24日（日曜日）午前10時～午後4時（受付午後3時まで）
フォレストアドベンチャーモバイルやPRブース等、奥日田エリアの魅力満載！
・第79回日田川開き観光祭eスポーツエキスポinHITA
5月23日（土曜日）午前10時00分～午後3時30分
会場 パトリア日田ギャラリー
太鼓の達人の大会・e-Sports各タイトルの体験会を行います。
詳しくはこちら
https://wasd-esports.jp/event/detail?id=1o4vlo21uv
・池坊穴井水苑ミニ社中展
5月23日（土曜日）午前10時00分～午後4時00分
会場 パトリア日田 ロビー
・OBSミュージックフェスタ
5月23日（土曜日）午後1時～
会場 パトリア日田 大ホール
【主催・お問い合わせ】
・主催：日田まつり振興会
・お問い合わせ：0973-22-2036（日田市観光協会）
・公式パンフレットはこちら
https://kankousai.oidehita.com/
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
鮎漁の解禁を記念し行われる、地元最大級のイベント。三隈川を中心に、市内各所で様々な催しが行われる、満喫の2日間。
（一社）日田市観光協会、主催者である「日田まつり振興会」の構成員です。
【ハイライト】
・2日で約1万発を打ち上げる花火大会
・マーチングや演舞の披露
・川や遊具を使ったこの時しかできない体験コーナー
・出店、屋台も充実
【日時・場所】
令和8年5月23日（土曜日）・24日（日曜日）
日田市三隈川周辺、JR日田駅南広場、中央公園及びパトリア日田
【主なイベント】
・大花火大会
2日間で約1万発を打ち上げる水郷ひたに初夏の訪れを告げる花火大会。
5月23日（土曜日）、24日（日曜日）両日開催
午後7時40分～午後9時
・マーチングイベント 音楽大パレード
日田市内の小・中学生と高校生が迫力ある音楽を奏でながらパレード。
5月23日（土曜日）午前10時～
咸宜小学校スタート～中央1丁目交差点～日田駅前交差点～隈町公園～日田温泉旅館街～竹田公園
・マーチングパレード
大分商業高校吹奏楽部、神村学園中等部 高等部 吹奏楽部をゲストに迎えてのマーチングパレード
5月24日（日曜日）午前10時～
日田玖珠地域産業振興センター～日田駅前交差点
・マーチングフェスタ
パトリア日田 大ホールのステージ上でのマーチングイベント
5月24日（日曜日）午後2時～
パトリア日田 大ホール
・水郷日田どんたくカーニバル
踊れや歌えの大カーニバル。
5月24日（日曜日）午前11時20分～
中央公園交差点～日田駅前交差点
パレード隊：6団体
パフォーマンス部門出演団体：未定
・ハンギリ源平合戦
5月23日（土曜日）午前11時～午後3時
水上ステージ（京町児童公園前）
・奥日田ファンゾーン（予定）
5月23日（土曜日）、24日（日曜日）午前10時～午後4時（受付午後3時まで）
フォレストアドベンチャーモバイルやPRブース等、奥日田エリアの魅力満載！
・第79回日田川開き観光祭eスポーツエキスポinHITA
5月23日（土曜日）午前10時00分～午後3時30分
会場 パトリア日田ギャラリー
太鼓の達人の大会・e-Sports各タイトルの体験会を行います。
詳しくはこちら
https://wasd-esports.jp/event/detail?id=1o4vlo21uv
・池坊穴井水苑ミニ社中展
5月23日（土曜日）午前10時00分～午後4時00分
会場 パトリア日田 ロビー
・OBSミュージックフェスタ
5月23日（土曜日）午後1時～
会場 パトリア日田 大ホール
【主催・お問い合わせ】
・主催：日田まつり振興会
・お問い合わせ：0973-22-2036（日田市観光協会）
・公式パンフレットはこちら
https://kankousai.oidehita.com/
配信元企業：一般社団法人 日田市観光協会
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