JAZZをテーマに造ったビール「Bloom Groove」YEBISU BREWERY TOKYOとBLUE NOTEで5月8日(金)発売

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は、「Bloom Groove(ブルーム グルーヴ)」を、ヱビスビール発祥の地である恵比寿における醸造施設を伴ったヱビスのブランド体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO（ヱビス ブルワリー トウキョウ）」(注1)とBLUE NOTE PLACE(注2)屋外カウンター限定で、5月8日(金)に数量限定発売します。

「Bloom Groove」は、音楽フェスティバル「EBISU Bloomin’JAZZ GARDEN 2026」(注3)のために造られた特別なIPAスタイルのビールです。「香りと個性が花開く」をテーマに、サッポロビールが開発した世界有数の香り高いホップ「2011U」を初めて使用しました。バラやグレープフルーツを思わせる華やかな香りが、ジャズのグルーヴとともに、IPAスタイルの中で鮮やかに花開きます。

また「EBISU Bloomin' JAZZ GARDEN 2026」の開催期間中には「YEBISU BREWERY TOKYO」でもJAZZライブが開催されます。特別な空間でJAZZとともに五感でビールをお楽しみください。

135年を超える歴史を持つヱビスは、ビールの可能性をさらに追求し続け、これからもお客様の心を満たし、前に進む意欲を高めていくことで、世の中に前向きな変化をもたらせるよう挑戦を続けてまいります。

(注1)「YEBISU BREWERY TOKYO」専用ページ https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/yebisu-brewery-tokyo/

(注2) https://www.bluenoteplace.jp/

(注3) https://jazzgarden.jp/

■数量限定ビール「Bloom Groove」概要

1.商品名

Bloom Groove(ブルーム グルーヴ)

2.パッケージ

樽商品

3.発売日・地域

2026年5月8日(金)・「YEBISU BREWERY TOKYO」内、BLUE NOTE PLACE屋外カウンター



4.特長・コンセプト

「Beer is JAZZ.（ビールはジャズ）」

「Bloom Groove」は、EBISU Bloomin' JAZZ GARDENをイメージして醸造した特別なIPAです。

テーマは「香りと個性が花開く」。サッポロビールが開発した世界有数の香り高いホップ「2011U」を初めて使用しました。

バラやグレープフルーツを思わせる華やかな香りが、ジャズのグルーヴとともに、IPAスタイルの中で鮮やかに花開きます。

その唯一無二の個性を、EBISU Bloomin' JAZZ GARDENとYEBISU BREWERY TOKYOでぜひお楽しみください。

「YEBISU BREWERY TOKYO」提供ビール監修 Chief Experience Brewer有友 亮太からのコメント

「Bloom Groove」はEBISU Bloomin’JAZZ GARDENにあわせ、BLUE NOTE PLACEの皆様と共同開発したIPAスタイルのビールです。今年のEBISU Bloomin’JAZZ GARDENのテーマである「MUSIC×BEER×FOOD×GREEN」から着想した、「香りと個性が花開く」というコンセプトで開発しました。

その個性を開かせる鍵となるのが、サッポロビールが開発した「2011U」という名もなきホップです。このホップをお客様にご提供するビールで使用するのは初めてとなります。バラやグレープフルーツを思わせる華やかな香りが、ジャズのグルーヴとともに花開く初ステージを、EBISU Bloomin' JAZZ GARDENとYEBISU BREWERY TOKYOでぜひお楽しみください。

＜プロフィール＞

2012年サッポロビール入社。サッポロビール北海道工場でビール醸造を担当した後、酒類技術研究所にて酵母の研究に取り組む。その後、ドイツへ留学し、Brewmaster（ブリューマスター）の資格を取得。帰国後は新商品開発や研究を行う。「YEBISU BREWERY TOKYO」のビール醸造を担当。

■「YEBISU BREWERY TOKYO」JAZZライブ概要

1.内容

仕込タンクの前にグランドピアノを設置してピアニストによる生演奏を行います。演奏曲や演奏者の詳細は「EBISU Bloomin'JAZZ GARDEN 2026」公式サイト(https://jazzgarden.jp/2026/)をご確認ください。



2.期間

2026年5月9日(土)～5月10日(日) 2日間開催



3.開始時間

詳細は確定次第「EBISU Bloomin'JAZZ GARDEN 2026」公式サイト(https://jazzgarden.jp/2026/)でご案内いたします。



4.所要時間

各演奏 約30分

5.予約

不要



6.参加費

無料

※「EBISU Bloomin’JAZZ GARDEN 2026」ザ・ガーデンホール公演は有料

■YEBISU BREWERY TOKYOとは

2024年4月に開業した、ヱビスビール発祥の地・恵比寿にある醸造施設を伴ったヱビスのブランド体験拠点。ヱビスの「ルーツ」に親しむミュージアム、今まさにここでつくられているビールの物語に触れられる「現在」のブルワリー、そしてブルワリーで作られたビールを楽しみながらこれからのビールとお客様との新しい関係を創造する「未来」のタップルームの3つのエリアからなる施設で、「YEBISU BREWERY TOKYO」でつくられた、ここでしか飲めないオリジナルヱビスを楽しみながら、135年を超えるヱビスブランドならではの個性と物語に触れていただくことができます。

YEBISU BREWERY TOKYO :https://www.sapporobeer.jp/yebisu/communication/yebisu-brewery-tokyo/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800