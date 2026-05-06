【母の日限定】花粉症でも贈れる“食べられる花束”――箱を開けた瞬間、笑顔が咲くグルテンフリーバウム、5/6発売！

株式会社太陽社

お菓子のたいよう(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/145123)

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正勝）が展開する、千葉県で長年愛され続ける菓子店「お菓子のたいよう」は、母の日限定スイーツ第3弾として、花束のような美しさとやさしい味わいを兼ね備えた「母の日限定オリジナルバウムクーヘン」を5月6日(水)より発売いたします。

本商品は、バウムクーヘンの天面に色鮮やかな薔薇と「HAPPY MOTHER’S DAY」のメッセージを直接プリント。箱を開けた瞬間にぱっと咲く華やかなデザインは、まるでお母さまへ贈る花束のような特別感を演出します。生花が苦手な方や、花粉症でお悩みのお母さまにも、気兼ねなく「花のある贈り物」を楽しんでいただけるギフトです。

■ 販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）hhttps://item.rakuten.co.jp/etaiyou/mother_baum/(https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/mother_baum/)

【商品のこだわり】お母さんの体を想う、感謝を込めた“食べられる花束”

■まるで“食べられる花束”のような美しさ

バウムクーヘンの天面に、色鮮やかな薔薇と「HAPPY MOTHER’S DAY」のメッセージを直接プリントしました。箱を開けた瞬間にパッと広がるお花のデザインは、まるでお母さまへ贈る花束のように美しく咲き誇ります。

■生花が苦手な方にも、華やかなお祝いを

今の時期は特に、花粉症でお悩みのお母さまが多いのではないでしょうか。せっかくの母の日、お花を贈りたいけれど、くしゃみや目のかゆみを気にさせてしまうのは心苦しい……。

そんな中で、花粉症でお悩みのお母さまや、お手入れが必要な生花を贈るのが難しいという方にも、心ゆくまで「花のある風景」を楽しんでいただけるギフトです。

■米粉ならではの、とろけるような口どけ

こだわりの米粉を使用することで、グルテンフリーという安心だけでなく、米粉ならではの優しい甘みと、吸い付くようなしっとり感にこだわりました。からだ想いのやさしい素材は、ご高齢のお母さまへの贈り物としても大変喜ばれています。

カーネーションではなく、私たちが“あえて赤い薔薇”を選んだ理由

母の日といえばカーネーションが定番ですが、「お菓子のたいよう」が選んだのは、気品あふれる赤い薔薇のデザイン。それは単なる華やかさだけではなく、お母さまへ届けたい特別な想いがあるからなんです。

赤い薔薇の花言葉には、「思いやり」「労わり」「あなたの幸福を祈る」――そして、「あなたが大好き」という、まっすぐで温かい想いが込められています。

実は薔薇はとてもタフな花で、春から秋まで繰り返し花を咲かせる働き者の植物。

その力強さは、日々家族を支え、笑顔を絶やさない“お母さん”の姿そのもののようです。可憐さと芯の強さを兼ね備えたその佇まいに、私たちは心からの敬意を重ねました。

さらに、赤い薔薇は深い愛情の象徴でもあります。普段は照れくさくてなかなか口にできない「ありがとう」や「大好き」の気持ちを、静かに、でも確かに伝えてくれる特別な花です。

“ありがとう”と“だいすき”を、花とスイーツにそっとのせて――。

今年の母の日は、赤い薔薇に気持ちを託して贈る、特別なギフトを。

甘いものには、心をゆるめる魔法がある。「今日はゆっくりしてね」の想いを込めて。

日々、家族を支えてくれるお母さまへ。

毎日の「当たり前」に、そっと感謝を込めて。

お母さんは、家族のために毎日を支えてくれる大切な存在。家事に育児に仕事にと、目まぐるしい日々を“当たり前のように”こなしてくれています。

「ありがとう」の気持ちは心にあっても、慌ただしい毎日の中では、なかなか言葉にできないことも多いものです。――だからこそ、母の日はその一年分の「ありがとう」を届ける、特別な日にしたいと私たちは考えました。

そんな想いを、メッセージ入りのバウムクーヘンに託して。

華やかな花柄と一緒にプリントされた「HAPPY MOTHER’S DAY」の文字。それは、声ではなく「目に見えるかたち」にした言葉だからこそ、お母さまの心にそっと深く沈み込んでいきます。

甘いものには、不思議と心をゆるめる力があります。

一口頬張れば、ふっと肩の力が抜けて、日々の疲れがほどけていく。そんな“ほっと一息”の時間は、頑張るお母さまの心と身体を整えるための、小さくて大切なご褒美です。

「今日はここまででいいよ。ゆっくり休んでね」と、そっと背中をなでるような、やさしい甘さのバウムクーヘン。お気に入りの飲み物とともに、ゆったりと味わう時間。そのひとときだけは、日常のあわただしさを少しだけ遠くに感じていただけますように。

お母さまの笑顔を願って、ひとつひとつ丁寧に焼き上げてお届けします。

凛とした箱の先に待っている、お母さんを想う「鮮やかな真心」。

お菓子のたいようオリジナルの化粧箱に入れてお届けする本商品。

それを受け取った時、お母さまはまだ、中にこれほど鮮やかな景色が広がっているとは思いもしないでしょう。

そっと蓋を持ち上げたとき、目に飛び込んでくるのは――

華やかな赤い薔薇のプリントと、あなたの真っ直ぐな感謝の言葉。

その瞬間、お母さまの瞳が輝き、驚きがゆっくりと「嬉しい」という実感がこもった笑顔に変わっていく。そんなお母さまの姿を見て、あなたも「贈ってよかった」と心から思えるはずです。

私たちは、昭和26年の創業からずっと、お菓子は「心を結ぶもの」だと信じてきました。

派手な演出よりも、一口食べた時に「ああ、美味しいな」と、お母さまが心の底からホッとできること。そのひとときが、毎日を忙しく過ごすお母さまへの、一番の労りになると願っています。

「いつも、本当にありがとう」。

言葉にするのは少し照れくさいけれど、この一枚があれば、あなたの優しい想いが、お母さまの心へと真っ直ぐに届きます。

お母さまのイメージに合わせて選べる、2種類をご用意

お母さまの雰囲気や、伝えたいメッセージに合わせて選んでいただけるよう、表情の異なる2種類のデザインをご用意しました。

- 感謝の想いが溢れる「薔薇のブーケ柄」大きく鮮やかな薔薇をあしらったデザインは、まるで両手いっぱいの花束を贈るような華やかさ。いつも明るく家族を照らしてくれる、ひまわりのようなお母さまへ。「ありがとう」の気持ちを真っ直ぐ、力強く伝えたい時におすすめです。- 絆を結び、幸せを願う「薔薇とリボンのリース柄」「永遠」や「絆」を意味するリースの形に、可愛らしいリボンを添えました。優しく家族を包み込んでくれるお母さまをイメージした、繊細で心温まるデザインです。英文で綴られた「いつまでも元気でいてね」という祈りが、リボンとともに大切な想いを結びます。

千葉県産米粉を100％で焼き上げた、グルテンフリーバウムクーヘン

■ 小麦粉不使用。誰もが笑顔になれる「100％米粉」の安心

「おいしい時間を、誰ひとり取り残さずに届けたい」

そんな想いから、小麦粉を一切使わず、千葉県産米粉100％で焼き上げました。グルテンフリーにこだわることで、健康や美容を意識されるお母さま、そして大切な時期を過ごすマタニティ・授乳中の方から、ご年配の方まで、ご家族みんなで安心してお楽しみいただけます。

■ 小麦粉では出せない“しっとり・もっちり”食感

千葉米粉100％で焼き上げたバウムクーヘンは、小麦粉では出せない、水分をたっぷり抱え込んだ米粉ならではの、ふんわり軽やかでいて“しっとり・もっちり食感”が魅力です。

温暖な気候と豊かな水に恵まれた、全国有数の米どころ・千葉。そこで育った米を極限まで細かく製粉した米粉は、粒子が非常にきめ細かく、驚くほどなめらかな口あたりに仕上がります。

■ 感謝の歳月を重ねる「年輪」の贈り物

ドイツ生まれのバウムクーヘンは、木の年輪のように幾重にも重なる美しい層が特徴。その姿には、「末永く幸せが続きますように」「たくさんの喜びを重ねていけますように」といった願いが込められており、日本でもお祝いの贈り物として長く親しまれてきました。

どこを切っても同じように年輪が現れるバウムクーヘンは、「途切れない幸せの象徴」とも呼ばれています。家族のために歩んできてくれたお母さまの歳月と、これからの幸せを願う気持ち。そんな特別な想いを、今年は赤い薔薇をあしらったバウムクーヘンに託して。

繊細な技術で、文字や柄を美しく表現

バウムクーヘンの表面に、まるで一枚の絵画のように施されたデザイン。これは、特殊な技術を用いて、職人がひとつひとつ色合いや位置を丁寧に調整して仕上げたものです。繊細な絵柄と米粉の美味しさを、そのままぎゅっとスイーツに閉じ込めました。

もちろん、印刷部分も美味しくお召し上がりいただけます。

使用するのは食用インクで、安全に楽しめるだけでなく、味わいにもこだわり抜いた一品です。

楽天市場でもお求めいただけます

遠方にお住まいのあの方へも、心を込めたギフトを。

「お菓子のたいよう」楽天市場店からも、手軽にお買い求めいただけます。

■ 贈り物にそのまま使える、安心のギフト仕様

お写真は、お届け時の一例です。

大切なギフトが崩れないよう、専用の化粧箱に入れ、ひとつひとつ丁寧にお包みしてお届けします。

■ 全てのご注文に「オリジナル手提げ紙袋」を無料でお付けします

贈り主様の「すぐに渡したい」というお気持ちに寄り添い、ご注文いただいた数分の手提げ紙袋を無料でお付けしております。

お選びいただいたお菓子のサイズにぴったりの袋をご用意いたしますので、お客様の方で袋を準備していただく手間はございません。お手元に届きましたら、そのまま晴れやかなお祝いの席へお持ちいただけます。

＼まだまだ間に合う母の日ギフト／

「母の日の準備、うっかりしていた！」という方も大丈夫。

メッセージ入りバウムクーヘン他、笑顔になれる魔法のマドレーヌもイチオシ！

パッケージを見た瞬間に「私のことを想って選んでくれたんだ」と伝わる、母の日限定デザイン。お母さまの心にポッと灯がともるような、温かなギフトをご用意しています。

ご注文はこちら :https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/contents/mother2026/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/156_1_29600ff0e1da2b702025c125ebf9475e.jpg?v=202605061051 ]

◆お問い合わせ

お菓子のたいよう

住所：〒289-2147 千葉県匝瑳市飯倉293番地

電話：0479-72-0533

営業時間：8：00～19：00

定休日：不定休

駐車場：有

楽天市場公式ホームページ：https://www.rakuten.co.jp/etaiyou/

公式Instagram：https://www.instagram.com/okashi_taiyo

公式X（旧Twitter）：https://x.com/okashi_TAIYO

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@okashi_taiyo

公式YouTube：https://www.youtube.com/okashi_taiyou

公式Threads：https://www.threads.net/okashi_taiyo

会社概要

会社名：株式会社太陽社

代表者：代表取締役 片岡 正勝

所在地：〒289-2147千葉県匝瑳市飯倉293番地

設立日：1951年5月1日

事業内容：菓子製造販売

本リリース、および当社全般に関する問い合わせは

下記メールアドレスへお願い申し上げます。

taiyou.ocn@gmail.com