風量を100段階で選べて、冷却プレートでひんやり！スタンド付きの「強風冷却プレートペルチェハンディファン」を販売開始

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年4月下旬から全国のニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した「強風冷却プレートペルチェハンディファン」をご紹介します。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070073s/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070073s/)

暑い季節の通勤・通学や屋外イベント、スポーツ観戦、アウトドアで、 「ハンディファンで強い風がほしい」「風量を細かく調整したい」「首元や手を直接冷やしたい」そう思ったことはありませんか？

ニトリは、微風から強い風までお好みの風量を調整できて、暑さ対策として“ひんやり感”も取り入れた「強風冷却プレートペルチェハンディファン」を発売しました。

風量は1～100段階で調整が可能。さらに、冷却プレートで首筋などを冷やしてリフレッシュできます。また、本体を立てて強い風を使っても本体が動かないようにするため、スタンドを付属しました。

■商品特長

１. 風量1～100段階調整で、ちょうどいい風を選べる

微風から強い風まで風量を1～100段階で調整できるので、通勤・通学、屋外イベント、アウトドアなどの生活シーンや体感に合わせて、お好みの風を選べます。

２. 冷却プレートでひんやり

冷却プレートを肌に当てることで、首筋などを冷やしてリフレッシュ。送風だけに頼らない暑さ対策で、外出時はもちろん、家事やデスクワークなど日常のさまざまな場面で活躍します。

３. 付属のスタンドで、本体を立てて卓上ファンとして活躍

本体を立てて強い風を出すと本体が動いてしまうという声にお応えして、スタンドを付属しました。

本体をスタンドに取り付ければ、卓上ファンとして使え、スタンドの突起部を利用してスマートフォンを置くことができます。

ニトリの「充電式強風冷却プレートハンディファン」で、夏の毎日を快適にしてみませんか？

ニトリは暮らしを便利に快適にする商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】強風冷却プレートペルチェハンディファン(MN04NR)

【価格】3,990円

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、別途手数料を頂戴します。

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2113400070073s/

【カラー】ホワイト、モカ

【内蔵電池】リチウムイオン電池 3.7V

【内蔵電池容量】4000mAh

【定格入力】DC5V 2A

【充電時間（約）】4時間（充電環境により異なります）

【連続使用時間（約）】

8時間（風量「1」表示の場合）

2時間（風量「100」表示の場合）

1.5時間（風量「1」表示、冷却プレート使用時）

1時間（風量「100」表示、冷却プレート使用時）

【風量】1～100段階

【外形寸法（約）】幅6.0×奥行5.7×高さ15.6cm

【質量（約）】210g

【付属品】充電用USBコード（約60cm）、スタンド、ストラップ

※充電には別途USB電源アダプターが必要です。 定格入力(DC5V 2A)に対応したアダプターをご使用ください。