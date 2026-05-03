次世代の「食体験格差」解消へ。株式会社Oishii Labが母の日に西麻布で完全無料の子供向けチャリティーイベントを開催

株式会社Oishii Lab

株式会社Oishii Lab（本社：東京都、代表取締役：伊藤柚紀）は、2026年5月10日（日）の母の日、西麻布の名店「ダルマット」にて、第6弾となる子供向けチャリティーイベントを開催いたします。

本プロジェクトは、家庭環境や経済状況に関わらず、すべての子供たちに「本物の食体験」と「情操教育の場」を提供することを目的に、株式会社Oishii Labが主催・運営の全責任を持って推進しております。今回は、アサイーボウル専門店Aubrey House、ダルマット西麻布本店、および一般社団法人怪物の恩返し（代表：関 博士／怪物のグルメ）の協力により、完全無料での開催が実現いたしました。

■ 株式会社Oishii Lab.のビジョン：食を通じた社会課題へのアプローチ

株式会社Oishii Lab.は、女性創業メンバーを中心とした機動力と専門性を武器に、食の未来を創造する企業です。

私たちは事業成長と社会貢献を不可分なものと捉え、現代社会における「食体験の格差」という課題に対し、飲食店コンサルティングで培ったリソースを最大限に活用。単なる一過性のイベントではなく、社会全体で子供を育む「持続可能な文化」の醸成を目指しています。

■ 本プロジェクトの社会的意義：なぜ「完全無料」にこだわるのか

質の高い食習慣や感性を育む体験は、子供の未来を形作る重要な要素ですが、そこには依然として経済的な障壁が存在します。

株式会社Oishii Labは、「『美味しい』は、人を一瞬で幸せにする魔法である」という信念のもと、プロの料理人や厳選された食材、洗練された空間に触れる機会を全児童に等しく提供するため、累計5回にわたり「参加費完全無料」のスキームを貫いております。

■ 第6弾の内容：母の日に贈る「アサイーボウル体験ワークショップ」

今回は、健康志向の高い層に支持されるアサイーボウル専門店「Aubrey House」監修のもと、食育を目的としたワークショップを実施します。

・ 本物の知育体験： プロの指導のもと、彩りや栄養バランスを考えながら盛り付けを行うクリエイティブな体験。

・ 感謝を伝える場： 完成したアサイーボウルをその場で保護者に振る舞い、母の日の感謝を直接伝える機会を創出。

・ 会場： 西麻布の老舗イタリアン「ダルマット」の全面協力により、本物のホスピタリティを提供。

■ パートナーシップの募集：上場企業様との共創によるインパクト最大化へ

本活動は回を重ねるごとに参加希望者が急増し、食を通じた社会貢献のプラットフォームとして確立しつつあります。この「完全無料」というスキームを維持し、さらに活動を広げていくためには、ESG投資やSDGs推進を掲げる企業様との連携が不可欠です。

【パートナー参画のメリット】

1. 実効性の高いCSR/SDGs活動： 「次世代教育」「食育」「格差是正」への直接的な支援実績としての活用。

2. ポジティブなブランド認知： 地域社会および教育・食に関心の高い層（西麻布を中心とした高感度層）へのダイレクトなPR。

3. 情報発信への寄与： 株式会社Oishii Labの公式発信を通じ、ステークホルダーに向けた「社会課題解決に積極的な企業」としての露出をサポート。

■ 主催者メッセージ（株式会社Oishii Lab 代表 伊藤柚紀）

「私たちは、食には社会を変える力があると確信しています。女性メンバー主導のしなやかで力強い実行力を持って、このチャリティーを日本の食文化の一部にしていきたいと考えています。主催者として、全責任を持って本プロジェクトを完遂いたします。私たちの想いに共鳴し、共に未来の笑顔を支えてくださるパートナー企業様をお待ちしております。」

【イベント概要】

・ イベント名： 母の日・子供チャリティーアサイーボウル体験（第6弾）

・ 開催日時： 2026年5月10日（日）

・ 会場： ダルマット（DAL-MATTO）西麻布本店

・ 参加費： 無料

・ 主催： 株式会社Oishii Lab

・ 協力： 一般社団法人怪物の恩返し（代表：関 博士／怪物のグルメ）、Aubrey House、ダルマット西麻布本店

【本件に関するお問い合わせ・協賛のご相談】

株式会社Oishii Lab事務局

担当：伊藤柚紀

メールアドレス：office_@oishiilab.info