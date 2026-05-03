【卓球・金沢ポート】吉田蒼選手　契約更新のお知らせ

金沢ポート株式会社

日頃より金沢ポートへの温かいご声援を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、金沢ポートは新潟産業大学附属高校所属の吉田蒼選手と、2026-2027シーズンに向けた選手契約を更新しましたので、お知らせいたします。



新潟県出身の吉田蒼選手は、2025-2026シーズンの途中より金沢ポートに加入。試合出場の機会こそなかったものの、チームに帯同し、練習相手や積極的なベンチワークを通じてチームを支え、プレーオフ進出および準優勝という結果に貢献しました。

また、2026年1月に開催された全日本卓球選手権大会では、高校1年生ながらジュニアの部で3位入賞を果たすなど、世代トップクラスの実力を証明。ジュニアナショナルチームにも選出されており、将来の日本代表候補として大きな期待が寄せられています。



金沢ポートは、吉田選手の将来性はもちろんのこと、来シーズンは即戦力としての活躍も期待し、契約更新に至りました。

北信越が誇る若き左腕とともに、チームは悲願のプレーオフ初優勝へ挑戦してまいります。今後とも温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。

【吉田蒼選手コメント】

契約更新させていただくことになりました吉田蒼です。

2026-2027シーズンは1試合でも多く出場し、昨シーズンよりもチームに貢献できるように頑張ります。

応援のほど、よろしくお願いいたします。

【西東輝監督コメント】

このたび、吉田蒼選手と契約更新をさせていただきました。

今年の全日本選手権ジュニアの部ではベスト4に入るなど、着実に実力を伸ばしてきている選手です。

昨シーズンは帯同が中心となり、試合出場は叶いませんでしたが、練習パートナーとして献身的にチームに貢献してくれました。

その一方で、試合に出場できない悔しさも経験したシーズンだったと思います。その経験を糧にさらなる成長を遂げ、今シーズンは試合に出場し、勝利でチームに貢献してくれることを期待しています。

引き続き、吉田蒼選手への温かいご声援をよろしくお願いいたします。